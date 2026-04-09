アーセナルは今夏の補強最優先事項として「トップクラスの若手センターバック」の獲得を掲げ、すでに2人の候補が浮上している。

アーセナルはシーズン終了までラモンまたはバルデペナスの状況を注視し、正式な動きはその後となる見込みだ。 ピッチではアルテタ監督率いるチームがプレミアリーグ首位の座を維持する。現在2位のマンチェスター・シティに9ポイント差をつけている。アーセナルは土曜にリーグ戦でボーンマスと、来週はチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でスポルティングCPと対戦する。第1戦は1-0で北ロンドンのチームが勝利した。