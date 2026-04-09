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アーセナルは今夏の補強最優先事項として「トップクラスの若手センターバック」の獲得を掲げ、すでに2人の候補が浮上している。
アーセナル、守備陣の後継計画を策定
アーセナルは夏の移籍市場に向け、守備補強を急ぐ。アルテタ監督率いるチームは、将来を見据えた「トップクラスの若手センターバック」を探している。ウィリアム・サリバとガブリエルのコンビはチームの要だが、ガブリエルは28歳であり、過去2シーズンで怪我が多い。 そこでスカウト部門は、将来的にガブリエルの後継者となり得る若き才能を確保しようとしている。
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ラモンとバルデペナスへの関心が高まっている
候補リストの筆頭に挙げられるのは、コモに所属する21歳のエース、ラモンだ。昨夏レアル・マドリードを退団後、セリエAで頭角を現したこのスペイン人選手だが、過去の移籍契約の仕組みにより交渉は複雑化している。CaughtOffsideによると、アーセナルはラモスに加え、レアル・マドリードの若手ビクトル・バルデペナスにも強い関心を寄せているという。スカウトは両選手を複数回視察し、評価は良好だ。 レアル・マドリードはラモンに買い戻しオプションと売却益50％の権利を保持。コモは利益最大化を狙っており、この高額条項が市場価格を押し上げると見られる。
スペインの新星たちをめぐる争い
アーセナルはチェルシーとの激しい争奪戦に直面している。チェルシーも若手重視の補強戦略の一環としてラモンを注視している。一方、マドリードはディーン・ホイセンの獲得でディフェンダーの補強が急がなくなったため、この争奪戦の不確定要素となっている。
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次は何が待っているのでしょうか？
アーセナルはシーズン終了までラモンまたはバルデペナスの状況を注視し、正式な動きはその後となる見込みだ。 ピッチではアルテタ監督率いるチームがプレミアリーグ首位の座を維持する。現在2位のマンチェスター・シティに9ポイント差をつけている。アーセナルは土曜にリーグ戦でボーンマスと、来週はチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でスポルティングCPと対戦する。第1戦は1-0で北ロンドンのチームが勝利した。