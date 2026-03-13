アーセナルは主力MFとの新契約交渉を開始した。ガナーズは主力選手の引き留めを継続している。

このイングランド代表選手には、現在の契約があと2年残っており、さらにクラブ側のオプションで12ヶ月延長できるが、エミレーツの首脳陣は、彼の全盛期を北ロンドンで過ごさせることを固く決意している。

ライスはすでにアーセナルでプレミアリーグ通算102試合に出場しており、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表でも不可欠な存在となり、これまでに72キャップを記録している。ピッチ内外での彼の影響力により、スポーツディレクターのアンドレア・ベルタをはじめとするアーセナルの経営陣にとって、今回の契約更新は最優先事項となっている。