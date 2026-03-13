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アーセナルは主力MFとの新契約交渉を開始した。ガナーズは主力選手の引き留めを継続している。
大幅な昇給が見込まれる
報道によると、彼の現在の契約額は週約24万ポンドとされるが、BBCによれば、新たな契約条件により、彼はクラブの最高年俸選手たちに近づく見込みだ。 参考までに、チームメイトのブカヨ・サカは最近、週給最低30万ポンドの4年半契約にサインしており、クラブが競争力のある給与総額を維持しつつ、優れた選手に報いるための基準を打ち立てた。
クラブと選手の代理人との協議はまだ初期段階にあり、現時点では正式発表の具体的な時期も決まっていない。しかし、北ロンドンのクラブの意図は明確だ。彼らは、チームの主力選手に関する不確実性を避けたいと考えている。
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ライス大学の長期的な将来を確保する
このイングランド代表選手には、現在の契約があと2年残っており、さらにクラブ側のオプションで12ヶ月延長できるが、エミレーツの首脳陣は、彼の全盛期を北ロンドンで過ごさせることを固く決意している。
ライスはすでにアーセナルでプレミアリーグ通算102試合に出場しており、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表でも不可欠な存在となり、これまでに72キャップを記録している。ピッチ内外での彼の影響力により、スポーツディレクターのアンドレア・ベルタをはじめとするアーセナルの経営陣にとって、今回の契約更新は最優先事項となっている。
王朝を築く
アーセナルがライスを獲得した動きは、現代版「インビンシブルズ」の王朝を築くという、より広範な戦略の礎となっている。サカ、ウィリアム・サリバ、ガブリエルといったスター選手や、マックス・ダウマンのような新進気鋭の選手たちとの契約を積極的に延長することで、クラブは安定した基盤を確立し、現在プレミアリーグで7ポイント差をつけて首位に立っている。
主力メンバーによるこの長期的なコミットメントが、マンチェスター・シティと優勝を争うために必要な士気と安定感をもたらしている。
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アーセナルの新たな中心
戦術面において、ライスはアルテタ監督の下で、守備の要からダイナミックなボックス・トゥ・ボックスの選手へと進化した。試合のテンポを支配し、相手の攻撃を遮断する彼の能力は、今シーズンのアーセナルが示す圧倒的なサッカーの原動力となっている。ライスのような世界クラスの才能をチームに留めることで、アーセナルは欧州のエリートたちに対し、エミレーツ・スタジアムはもはや単なる通過点ではなく、世界最高の選手たちにとっての最終目的地であるという、断固たるメッセージを送っている。
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