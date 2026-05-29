アーセナルはレンタル先のバイエル・レバークーゼンに4500万ポンドの買い取りオプションを持つピエロ・ヒンカピエを保有しているが、バルセロナはそれでも獲得を狙っている。

バルセロナは、後方から攻撃を組み立てられる左利きDFを求めている。フリック監督の強い希望だ。当初はバストーニの獲得を検討したが、財政面などの問題で断念。代わりにヒンカピエを狙うも、獲得は容易ではない。

アーセナルが完全移籍を成立させれば、交渉相手はレバークーゼンから北ロンドンのクラブに変わる。バルサはゴードンに7000万ユーロを支払うと報じられ、大型投資の用意はある。それでも、アーセナルからヒンカピエを引き抜くのは容易ではない。