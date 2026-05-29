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アーセナルはレンタル先のバイエル・レバークーゼンに4500万ポンドの買い取りオプションを持つピエロ・ヒンカピエを保有しているが、バルセロナはそれでも獲得を狙っている。
バルセロナ、守備陣の補強を急ぐ
バルセロナはフリック監督の下、守備補強を継続。アンソニー・ゴードン獲得に続き、アトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレスも優先ターゲットだ。
『デイリー・メール』によると、現在はヒンカピエが最有力。バルセロナはインテル・ミラノのバストーニへの関心を後退させ、エクアドル代表で左利きのヒンカピエをより現実的な選択肢と見る。左センターバックを務められ、ボール保持時の落ち着きもフリックの戦術に合う。24歳は、近代化を進めるバルセロナ防衛ラインに理想的なプロフィールだ。
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アーセナルは依然として状況をしっかりと掌握している
この移籍交渉でアーセナルの立場は強い。ヒンカピーは昨夏、レバークーゼンから1年間のレンタルで加入。契約にはシーズン中に条件を満たせば4500万ポンドで買い取る義務が含まれていた。レバークーゼンは移籍金の10％を受け取る権利を確保したとされる。 アーセナルはすでにヒンカピーと個人条件で合意しており、5年契約を結ぶ見通しだ。
アーセナルがバルセロナに優位
バルセロナは、後方から攻撃を組み立てられる左利きDFを求めている。フリック監督の強い希望だ。当初はバストーニの獲得を検討したが、財政面などの問題で断念。代わりにヒンカピエを狙うも、獲得は容易ではない。
アーセナルが完全移籍を成立させれば、交渉相手はレバークーゼンから北ロンドンのクラブに変わる。バルサはゴードンに7000万ユーロを支払うと報じられ、大型投資の用意はある。それでも、アーセナルからヒンカピエを引き抜くのは容易ではない。
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バルセロナは移籍成立へ難航
フリック監督が新シーズン準備を進める中、バルセロナは引き続き守備補強候補を注視する。クラブは左利きのセンターバックを希望だが、アーセナルが契約面で優位で交渉の余地は少ない。アーセナルが手を引かない限り、バルセロナはレバークーゼンの本気度を試すため、巨額オファーを提示するしかないかもしれない。