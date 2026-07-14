両クラブが移籍金で合意し、トロサールは北ロンドンを離れる移籍が間近に迫っている。移籍金は2000万ユーロ（1700万ポンド／2300万ドル）と報じられ、アーセナルは公式声明で現状を説明した。

クラブは「レアンドロ・トロサールの完全移籍についてベシクタシュと合意に達した。移籍金も合意しており、トロサールはイスタンブールでメディカルチェックを受け、手続きが完了次第改めて報告する」と発表した。