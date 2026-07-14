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アーセナルはベシクタシュとの間で、レアンドロ・トロサール選手の移籍について1700万ポンドで合意したと正式発表した。トロサールはメディカルチェックのためトルコへ向かう。
移籍の公式発表
両クラブが移籍金で合意し、トロサールは北ロンドンを離れる移籍が間近に迫っている。移籍金は2000万ユーロ（1700万ポンド／2300万ドル）と報じられ、アーセナルは公式声明で現状を説明した。
クラブは「レアンドロ・トロサールの完全移籍についてベシクタシュと合意に達した。移籍金も合意しており、トロサールはイスタンブールでメディカルチェックを受け、手続きが完了次第改めて報告する」と発表した。
- AFP
個人条件と契約内容の最終調整
両クラブは移籍金1700万ポンドで合意。選手とベシクタシュは個人条件を最終調整中だ。3年契約（延長オプション12ヶ月）にサインする見込みで、年俸は最大900万ユーロと報じられている。
移籍の書類手続きは進んでおり、今週中の成立が見込まれる。アーセナルとの契約は残り1年だった。2025年8月に大幅昇給で合意したが、契約延長は2027年までだった。
クラブと代表の両方で重要な役割を果たした選手
トロサールはアーセナルを去る。2025-26シーズン、全50試合で8ゴール11アシストを記録し、クラブの2004年ぶりリーグ制覇とCL決勝進出に貢献した。
2023年1月、ブライトンから2700万ポンド（3600万ドル）で加入。代表ではW杯ベルギー代表のレギュラーとして全6試合に出場し、ニュージーランド戦で2ゴール1アシスト、セネガル戦と米国戦でもアシストを記録した。
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トロサールとアーセナル、次は？
トロサールはイスタンブールでメディカルチェックを受け、ベシクタシュとの正式契約にサインする。手続きが完了次第、新シーズンのトルコ・スーパーリーグに向けてチームメイトと合流する。一方、アーセナルは移籍金1700万ポンドを再投資し、アルテタ監督の下でプレミアリーグ連覇を目指す。
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