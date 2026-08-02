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アーセナルはビニシウス・ジュニオールを獲得するのか？ アーセナルが「野心的な」今夏の補強を計画する中、ミケル・アルテタ監督が衝撃的な移籍報道に反応
アルテタ、ヴィニシウスのうわさが飛び交う中で移籍報道に言及
アーセナルの指揮官は、レアル・マドリーのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニオール獲得の可能性について問われても明言を避けた。しかし、クラブの意図については明確なメッセージを発した。アーセナルがジローナにプレシーズンで4-1の快勝を収めた後、スペイン人指揮官は、北ロンドンのクラブが新たな才能の獲得に向けて積極的に動く用意があると強調した。
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「動きがある見込み」
そのブラジル人ウインガー獲得の可能性について直接問われると、アルテタは言葉を慎重に選びつつも、自らの狙いを明確にした。「そうだね、我々は本当に積極的に動いている。チームを改善し、進化させようとしているのは明らかだ」とアルテタは語った。「今後数週間で動きがあると見ている。もちろん、他のどのクラブと同じように、我々もより良くなりたいと思っているからだ。
「見れば分かるはずだ。移籍市場の動きやライバルたち、そして我々自身が何をしているかを見ても、我々がじっとしていることはない。我々はやりたいことに対して非常に野心的だ。
「差は非常に小さい。そして、我々はより良くなりたいし、レベルも上がっていく。だからこそ、チーム内の競争を高める必要がある。より大きな余地を持つために、チームに欠けているものを見極めなければならない。そう考えていく必要がある」
アーセナル、記録破りの投資を準備へ
ビニシウス・ジュニオールへの関心が高まっているのは、26歳の同選手のスペインの首都での将来が、ますます不透明になっている時期と重なる。ベルナベウでの現行契約を1年残すのみとなる中、報道によれば、アーセナルはこのFWをプレミアリーグへ引き入れるため、給与体系を破る用意があるという。
アルテタ監督は以前、クラブを「別次元」へ導く補強の必要性に言及しており、バロンドールで2位に入った選手の獲得は、まさにその表現に当てはまるものだろう。
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マドリードでの契約交渉が停滞
アーセナルが楽観視する最大の理由は、ヴィニシウスとレアル・マドリー首脳陣の間で契約交渉がこう着状態にあることだ。打開策が近いうちに見いだされなければ、レアル・マドリーは来夏にフリー移籍で同選手を失うことを懸念しており、不本意ながら売却を強いられる可能性があると報じられている。
この行き詰まりによって、アーセナルにチャンスが生まれている。スペインでの交渉が完全に決裂した場合に動けるよう、準備を進めているという。現時点で個人条件の合意には至っていないものの、プレミアリーグの魅力とアルテタ体制のプロジェクトは、ブラジル代表にとって魅力的だとされている。
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