そのブラジル人ウインガー獲得の可能性について直接問われると、アルテタは言葉を慎重に選びつつも、自らの狙いを明確にした。「そうだね、我々は本当に積極的に動いている。チームを改善し、進化させようとしているのは明らかだ」とアルテタは語った。「今後数週間で動きがあると見ている。もちろん、他のどのクラブと同じように、我々もより良くなりたいと思っているからだ。

「見れば分かるはずだ。移籍市場の動きやライバルたち、そして我々自身が何をしているかを見ても、我々がじっとしていることはない。我々はやりたいことに対して非常に野心的だ。

「差は非常に小さい。そして、我々はより良くなりたいし、レベルも上がっていく。だからこそ、チーム内の競争を高める必要がある。より大きな余地を持つために、チームに欠けているものを見極めなければならない。そう考えていく必要がある」