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アーセナルはビッグマッチでの不振でプレミアリーグ優勝争いから脱落。一方、プレミアリーグのレジェンドはマンチェスター・シティの巻き返しを支持している。
アーセナル、優勝争いでつまずく
今週末のプレミアリーグで、首位アーセナルとの差は6ポイントに縮まった。
ホームでボーンマスに2-1の逆転負けを喫した一方、マンチェスター・シティはスタンフォード・ブリッジでチェルシーを3-0と下した。
なおシティは依然として1試合未消化であり、日曜のエティハドでの直接対決を前にプレッシャーが高まっている。
スコールズ氏は、最近の変動がシーズンの終盤に心理的優位を「青」に移したと指摘する。
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スコールズがビッグゲームでの弱点を指摘
ポッドキャスト『The Good, The Bad and The Football』に登場したスコールズは、アーセナルの優勝の可能性について率直に語った。プレミアリーグ11度制した経験から、彼はアーセナルにタイトル争いを乗り切る決定力が欠けると指摘。特にビッグマッチでの結果を例に挙げた。
「アーセナルは終わった。勢いはすべてシティにある。優勝するにはライバルを倒さねばならないが、彼らはビッグゲームに勝てていない。日曜もシティが勝つとしか思えない」と語った。
グアルディオラの戦術の変遷
シーズン序盤は安定感を欠いたシティだが、重要な時期に調子を上げた。レアル・マドリードに敗れチャンピオンズリーグを去った後、カラバオ・カップ制しFAカップ準決勝に進出。国内では依然として圧倒的な強さを示すグアルディオラ体制らしい内容だ。
スコールズは、カタルーニャ出身の監督が今シーズン、新戦力をシステムに組み込むため、例年以上に指導に当たっていると指摘した。
「ペップはここ半年、過去何年にもわたって必要だった以上に、このチームを指導しなければならなかった」とスコールズは付け加えた。「（過去に）彼が率いたチームでは、ただ座って見守っていればよかったのだ」
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次世代のマネジメント
エティハドの過渡期には、ジェレミー・ドクやラヤン・シェルキなど若手が重要な役割を担い、ベンチからの指導も変化した。スコールズは、アルテタ率いるチームを追うシティの復活は、この積極的なマネジメントによると語る。
「この6〜12か月、彼は選手たちを指導しなければならなかった」と元イングランド代表のスコールズは説明する。「ドクやシェルキのような選手には試合中に指示が必要だが、彼はしばらくそれをしていなかった」