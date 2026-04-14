今週末のプレミアリーグで、首位アーセナルとの差は6ポイントに縮まった。

ホームでボーンマスに2-1の逆転負けを喫した一方、マンチェスター・シティはスタンフォード・ブリッジでチェルシーを3-0と下した。

なおシティは依然として1試合未消化であり、日曜のエティハドでの直接対決を前にプレッシャーが高まっている。

スコールズ氏は、最近の変動がシーズンの終盤に心理的優位を「青」に移したと指摘する。







