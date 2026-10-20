2027年のチャンピオンズリーグ決勝は、スペインの首都にあるアトレティコ・マドリーの本拠地、エスタディオ・メトロポリターノで行われる。アーセナルはその大舞台に立つことを切望しているが、再び国内外の複数の大会を戦うことにもなる。

アーセナルが欧州制覇を確約されるなら、プレミアリーグ優勝を含む他のすべてのタイトルを喜んで諦めるかと問われ、グリマンディは語った。「昨年この質問をされていたら、ノーと答えていただろう。今季は話が違う。

「決勝での出来事はチームに大きな影響を与えたと思う。チームにとって非常に大きな失望だったからだ。決勝まで進めば、常に勝つチャンスはある。パリが非常に強いチームだとは思うが。

「だからもちろん、今季チャンピオンズリーグで優勝するチャンスがあるなら、特別なことになると思う。特に、このトロフィーはまだアーセナルにもたらされたことがないし、チャンピオンズリーグは今のフットボールで最高峰の大会だからだ。

「今季はアルテタの目標になるかもしれない。昨季はリーグ優勝を果たしたので、リーグ戦以上に重視するかもしれないと思う。ファンがリーグ優勝を望んでいるとしても、両方を達成できると思う。ただ、チャンピオンズリーグでは厳しい戦いになるだろう」