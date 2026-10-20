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アーセナルはバルセロナより上！？ 元アーセナル選手がプレミアリーグ優勝と欧州制覇、どちらのタイトルを選ぶかとの問いに答え、チャンピオンズリーグでの序列を主張
ブダペストで味わった欧州の舞台での悔しさ
2025-26シーズンを通じて、ミケル・アルテタはノースロンドンに国内での覇権を取り戻し、2003-04シーズンの伝説的な「インビンシブルズ」以来となる国内トップリーグ優勝を果たした。しかし、欧州最高峰のタイトルには依然としてあと一歩で手が届いていない。
ブダペストのプスカシュ・アレーナでPSGにPK戦で敗れたことで、リーグ・アンの強豪にチャンピオンズリーグ連覇を許した。失意に沈むアーセナルの選手たちは涙を流した。
ハンガリーでのあの夜のつらい記憶は、今季さらなるモチベーションとなるはずだ。アーセナルは史上初の欧州制覇を成し遂げる決意であり、その象徴的なトロフィーを争う有力候補とみられている。
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アーセナル、PSGに次ぐ順位でバルセロナを上回る
得点を量産するバルセロナが開幕から勢いに乗り、PSGも相変わらず手強さを見せる中、その序列でアーセナルはどの位置にいるのか。元アーセナル選手で、ベットビクター・オンラインカジノとの提携で取材に応じたジル・グリマンディ氏は、GOALにこう語った。「かなり近いと思う」
「私から見れば、バルセロナはその2チームほど強くない。守備面ではパリやアーセナルほど強くないと思うからだ。ただ、前線には［ラミン・］ヤマルという特別な、特別な才能がいる」
「ただ、私の見方では、今のパリは自分たちのサッカーに大きな自信を持っている。決勝に進む方法を知っているし、決勝で自分たちを倒すのは難しいことも分かっている。まずパリがいて、その少し下にアーセナル、続いてバルセロナだと思う」
「でも、マドリードでの決勝で対戦できれば、一発勝負なら可能性はある。アーセナルの決勝での戦い方に不満を言う人は多かったが、結局、パリはその試合で負ける寸前だった。実際には負けなかったが、本当に紙一重だった。だから、マドリードで再び決勝を戦うことになれば、違う結果になるかもしれない。アーセナルがやってくれることを願っている」
アーセナルは欧州制覇のためにすべてを犠牲にするのか？
2027年のチャンピオンズリーグ決勝は、スペインの首都にあるアトレティコ・マドリーの本拠地、エスタディオ・メトロポリターノで行われる。アーセナルはその大舞台に立つことを切望しているが、再び国内外の複数の大会を戦うことにもなる。
アーセナルが欧州制覇を確約されるなら、プレミアリーグ優勝を含む他のすべてのタイトルを喜んで諦めるかと問われ、グリマンディは語った。「昨年この質問をされていたら、ノーと答えていただろう。今季は話が違う。
「決勝での出来事はチームに大きな影響を与えたと思う。チームにとって非常に大きな失望だったからだ。決勝まで進めば、常に勝つチャンスはある。パリが非常に強いチームだとは思うが。
「だからもちろん、今季チャンピオンズリーグで優勝するチャンスがあるなら、特別なことになると思う。特に、このトロフィーはまだアーセナルにもたらされたことがないし、チャンピオンズリーグは今のフットボールで最高峰の大会だからだ。
「今季はアルテタの目標になるかもしれない。昨季はリーグ優勝を果たしたので、リーグ戦以上に重視するかもしれないと思う。ファンがリーグ優勝を望んでいるとしても、両方を達成できると思う。ただ、チャンピオンズリーグでは厳しい戦いになるだろう」
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アーセナルの2026-27シーズンの日程：バイエルン、エヴァートン、フリートウッド
アーセナルの欧州での実力は、火曜日にアリアンツ・アレーナへ乗り込み、数々の記録を打ち立ててきたイングランド代表FWハリー・ケインを擁するブンデスリーガ王者バイエルン・ミュンヘンと対戦することで、最大の試練にさらされる。
アーセナルの今後3試合は、それぞれ異なる大会で行われる。ドイツ遠征に続き、プレミアリーグではエヴァートンをホームに迎え、カラバオカップ4回戦ではリーグ2の格下フリートウッド・タウンと対戦する。
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