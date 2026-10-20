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アーセナルはバルセロナより上！？ 元アーセナルのスター選手がプレミアリーグ優勝と欧州制覇、どちらのトロフィーを選ぶかとの質問に答え、チャンピオンズリーグでの序列を主張
ブダペストで味わった欧州の舞台での失意
ミケル・アルテタ監督は2025-26シーズン、ノースロンドンに国内での覇権を取り戻した。2003-04シーズンの「インビンシブルズ」以来となるトップリーグ優勝を果たした一方、欧州で最も権威あるタイトルには、なおあと一歩のところで手が届かなかった。
ブダペストのプスカシュ・アレーナで行われたPSGとのPK戦に敗れ、リーグ・アンの強豪にチャンピオンズリーグ連覇を許した。失意に沈むアーセナルの選手たちは涙を流した。
ハンガリーでのあの夜のつらい記憶は、今シーズンのさらなる原動力となるはずだ。アーセナルは初の欧州制覇で歴史をつくることを目指している。チャンピオンズリーグの象徴的なトロフィーを争う有力候補と見なされている。
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アーセナルはPSGに次ぎ、バルセロナを上回る順位に
得点を量産するバルセロナが好スタートを切り、PSGも相変わらず手ごわい中、アーセナルはその序列のどこに位置するのか。元アーセナルのスター、グリマンディは、BetVictor Online Casinoとの提携で応じた取材で、GOALにこう語った。「かなり近い位置にいると思う」
「私にとって、バルセロナはその２チームほど強くない。守備面ではPSGやアーセナルほど強いチームではないと思うからだ。ただ、前線には［ラミン・］ヤマルという特別な、実に特別な才能がいる」
「だが、私の見方では、今のPSGは自分たちのサッカーに大きな自信を持っている。決勝への進み方を知っているし、決勝で自分たちを倒すのは難しいと分かっている。まずPSGがいて、その少し下にアーセナル、さらにその後にバルセロナだと思う」
「ただ、マドリードでの決勝で対戦できれば、一発勝負では可能性がある。アーセナルの決勝での戦い方に不満を言う声を多く聞いたが、結局のところ、PSGはあの試合で負ける寸前だった。実際には負けなかったが、紙一重だった。だから、マドリードで再び決勝を戦うなら、違う結果になるかもしれない。彼らがやってくれることを願っている」
アーセナルは欧州制覇のためにすべてを犠牲にするのか？
2027年のチャンピオンズリーグ決勝は、スペインの首都にあるアトレティコ・マドリーの本拠地、エスタディオ・メトロポリターノで開催される。アーセナルはその大舞台に立つことを強く望んでいるが、再び国内外の複数大会を戦うことになる。
チャンピオンズリーグ優勝が保証されるなら、アーセナルはプレミアリーグ優勝を含む他のすべてのタイトルを喜んで諦めるかと問われたグリマンディは、こう答えた。「昨年この質問をされていたら、答えはノーだっただろう。だが今季は話が違う」
「決勝はチームにとって大きな失望だったので、彼らはその影響を強く受けていると思う。決勝に進めば、たとえパリが非常に強いチームだと思っていても、優勝のチャンスは必ずある」
「だからもちろん、今季チャンピオンズリーグで優勝するチャンスがあるなら、特別なことになると思う。特に、このトロフィーはまだアーセナルのものになったことがないし、チャンピオンズリーグは今、サッカー界の最高峰だからだ」
「昨季はリーグ優勝を果たしたので、今季のアルテタにとっては、リーグ戦以上にチャンピオンズリーグが目標になるかもしれない。ファンがリーグ優勝を望んでいるとしても、両方を成し遂げることはできると思う。ただ、チャンピオンズリーグでは厳しい戦いになるだろう」
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アーセナルの2026-27シーズン試合日程：バイエルン、エヴァートン、フリートウッド
アーセナルは水曜日、アリアンツ・アレーナに乗り込み、記録を塗り替えたイングランド代表FWのハリー・ケインとブンデスリーガ王者バイエルン・ミュンヘンと対戦する。欧州の舞台での実力が、これまでで最大の試練にさらされる。
アーセナルの今後3試合は、それぞれ異なる大会で行われる。ドイツ遠征に続き、プレミアリーグではエヴァートンをホームに迎え、カラバオカップ4回戦ではリーグ2の小クラブ、フリートウッド・タウンと対戦する。
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