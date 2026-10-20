得点を量産するバルセロナが好スタートを切り、PSGも相変わらず手ごわい中、アーセナルはその序列のどこに位置するのか。元アーセナルのスター、グリマンディは、BetVictor Online Casinoとの提携で応じた取材で、GOALにこう語った。「かなり近い位置にいると思う」

「私にとって、バルセロナはその２チームほど強くない。守備面ではPSGやアーセナルほど強いチームではないと思うからだ。ただ、前線には［ラミン・］ヤマルという特別な、実に特別な才能がいる」

「だが、私の見方では、今のPSGは自分たちのサッカーに大きな自信を持っている。決勝への進み方を知っているし、決勝で自分たちを倒すのは難しいと分かっている。まずPSGがいて、その少し下にアーセナル、さらにその後にバルセロナだと思う」

「ただ、マドリードでの決勝で対戦できれば、一発勝負では可能性がある。アーセナルの決勝での戦い方に不満を言う声を多く聞いたが、結局のところ、PSGはあの試合で負ける寸前だった。実際には負けなかったが、紙一重だった。だから、マドリードで再び決勝を戦うなら、違う結果になるかもしれない。彼らがやってくれることを願っている」