AFP
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アーセナルはノニ・マドゥエケのコンディションを懸念している。イングランド代表のウイングはウルグアイとの親善試合で負傷により途中交代を余儀なくされ、脚にサポーターを巻いた状態でウェンブリーを後にした。
激しい衝突でマドゥエケの試合は終了した
金曜日の夜、ウェンブリーで行われた試合の前半に交代を余儀なくされたマドゥエケは、負傷の懸念がある。アーセナルのこのウイングは、右サイドから中央に切り込んでシュートを狙った際、ウルグアイのペナルティエリア付近でロドリゴ・アギーレと激しく衝突した。
アギレはバックトラックしてボールを奪ったが、その勢いでマドゥエケに激突し、マドゥエケはイングランド代表の医療チームによる治療を受けた。最初の衝撃にもかかわらず、このウインガーはプレーを続けようとしたが、やがて続行不能であることが明らかになった。
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アーセナルのスター選手に脳震盪の疑い
その後、マドゥエケは数分間プレーを続けたが、やがてピッチに倒れ込み、フィジオ（治療スタッフ）に向かって手を振って交代を求めた。39分にジャロッド・ボウエンと交代すると、顎を押さえながらピッチを離れ、そのままトンネルへと直行した。この攻撃的選手が直接ロッカールームへ向かう姿は、トーマス・トゥヘル監督にとっても、アルテタ監督にとっても大きな懸念材料となるだろう。
負傷の程度は依然として不明だが、マドゥエケはウェンブリーのミックスゾーンを、左足にサポーターを巻いて歩く姿が目撃された。当初は脳震盪の疑いもあったが、この新たな状況から、さらなる検査の結果次第では、この24歳の選手がアーセナルの次の国内リーグ戦を欠場する可能性のある身体的衝撃を受けたことが示唆されている。
ワールドカップへの期待が、負傷の打撃を受ける
ウルグアイ戦と火曜日の日本戦は、イングランド代表選手たちがワールドカップ出場権を勝ち取るための最後のチャンスとなるが、マドゥエケにとって早期の離脱は悔しい不運となるだろう。スリー・ライオンズ（イングランド代表）のレギュラーとしての地位を確立した彼にとって、シーズン終盤のこの時期に戦線離脱を余儀なくされることは、決して望ましい状況ではない。
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ウェンブリーでの直接対決
マドゥエケが早期退場を余儀なくされたのは彼だけではなかった。ウルグアイ代表DFホアキン・ピケレスも、アーセナルのこの攻撃選手へのタックルを試みた際に足首に重傷を負ったのだ。マドゥエケはサイドラインまでボールを運び、そこでピケレスと接触した。ピケレスは足首を捻ったようで、ピッチ上で5分半にわたる治療を受けた後、担架で運び出されることになった。アウェイチームのピケレスに代わって、ホセ・マリア・ヒメネスが投入された。