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アーセナルはチャンピオンズリーグ決勝とプレミアリーグ優勝後、チームドクターを解任した。
好成績を残したにもかかわらず、アーセナルから解任された監督
アーセナルはスポーツ医学・パフォーマンス部門責任者のイクバル氏を解任した。2024年2月にクリスタル・パレスから加入した51歳の同氏は、先週月曜にリチャード・ガーリックCEOから即刻退団を告げられたという。
ミケル・アルテタ監督が20年ぶりのリーグ優勝を達成した直後のタイミングだけに、不可解との声も上がる。だが、主力選手が度々負傷した今季の過密日程を鑑みると、医療部門の対応力に疑問が残る。
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負傷者が相次ぎ、プレミアリーグ制覇の行方が不透明に
アーセナルは国内で成功を収めチャンピオンズリーグ決勝に進出したが、タイトルへの道は怪我の多さが大きな壁となった。サカ、オデゴール、ティンバー、ハヴェルツなど主力選手が長期離脱。4大会計63試合の過密日程がアルテタ率いるチームを苦しめた。
先月、クラブはスペイン人理学療法士ホアキン・アセド主導で負傷調査を実施。アセドはアルテタと長年の関係があり、その報告がイクバル解任の背景にあるとされる。ガーリックとジョシュ・クロンケら経営陣も多数の離脱者に懸念を強めていた。
アルテタの指導スタイルが注目を集める
高い負傷率の要因として、アルテタ監督の過酷な戦術が挙げられている。試合と同じハイテンポで練習させる同監督の哲学が、クラブのエリート復帰を支えたという。だが「試合のように練習する」姿勢は、負荷管理が十分か内部で議論を呼んでいる。
ただし、すべての負傷が疲労や練習方法に起因するわけではない。1月に足の骨折で長期離脱したミケル・メリノは、接触による負傷の例だ。それでもクラブは医療部門トップの交代を決断した。
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イクバルの経歴だけではその地位を守るには不十分だった
イクバルの退任で、イングランドサッカー界で高く評価された指導者の短い在任期間が終わった。アーセナル加入前はクリスタル・パレスで8年間過ごし、リヴァプールとトッテナムでも要職を務めた。また、イングランドサッカー協会（FA）医療協会の会長も務め、業界での地位を確立していた。