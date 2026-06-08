アーセナルはチャンピオンズリーグ決勝とプレミアリーグ優勝後、チームドクターを解任した。





アーセナルはスポーツ医学・パフォーマンス部門責任者のイクバル氏を解任した。2024年2月にクリスタル・パレスから加入した51歳の同氏は、先週月曜にリチャード・ガーリックCEOから即刻退団を告げられたという。

ミケル・アルテタ監督が20年ぶりのリーグ優勝を達成した直後のタイミングだけに、不可解との声も上がる。だが、主力選手が度々負傷した今季の過密日程を鑑みると、医療部門の対応力に疑問が残る。







