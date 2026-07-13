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Arsenal summer revolution GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

アーセナルはジョージア・スタンウェイやオナ・バトレらを補強。ビッグネームの退団にもかかわらず、WSL制覇へ視界良好。

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L. Baum
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今夏がアーセナルにとって重要な時期になることは、以前から明らかだった。契約満了の選手が多く、北ロンドンへの移籍が噂される選手も少なくないため、大規模な入れ替えが予想されていた。 ベス・ミードやケイティ・マッケイブが退団した直後、後任選手が続々と加入。特にジョージア・スタンウェイとオナ・バトルは、これまで発表された4件の補強の中でも注目度が高い。

アーセナルはRBライプツィヒの19歳FWリサ・バウムの獲得に巨額を準備している。彼女は欧州強豪の注目を集めるが、アーセナルが最有力だ。 さらに、スペイン代表サルマ・パラリュエロもバルセロナとの契約満了を控え、次なる移籍先を検討中。北ロンドンのクラブも獲得レースに参入しており、実現すればまたも大きなインパクトを与える。

今夏はミード、マッケイブ、ペロヴァ、コディナ、ジンズベルガーが相次いで退団し、チームは大きな転換期にある。2019年以来の女子スーパーリーグ制覇へ、これらの補強が新シーズンにどのような影響をもたらすのか。

  • Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    存在感を示す

    2025年1月に正式監督に就任したレネー・スレガースは、この夏、アーセナルに自らの色を強く打ち出している。

    契約満了選手が多かったため、大規模な刷新は自然な流れだった。誰と契約を更新し、去った選手の穴をどう埋めるかで、スレガースとクラブのビジョンが明確になる時期になると予想されていた。

    では、その決定は私たちに何を示しているのだろうか？

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  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    大きな決断

    チームの平均年齢を引き下げる必要がある。昨季のWSLでアーセナルより平均年齢が高いチームはなく、25-26年女子CL出場チームでもユヴェントスだけだった。

    チーム最年長9人のうち8人の契約が満了し、スレガース監督とクラブには平均年齢を下げる絶好の機会が訪れた。 全員が退団したわけではない。キム・リトル（36）、ステフ・キャトリー（32）、ケイトリン・フォード（31）、スティナ・ブラックステニウス（30）、リア・ウィリアムソン（29）は契約を更新した。また、報道によると、マッケイブ残留を土壇場で試みるなど、フォードよりミードを優先する可能性もあったという。

    一方で、30歳のマッケイブ、ミード、ジンズベルガーが退団し、平均年齢はわずかに低下した。 スタンウェイ、バトル、ロイテラーは27歳、チェルチは26歳、バウムは19歳。パラリュエロが加われば22歳だ。

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    深さの増加

    アーセナルの補強は平均年齢を下げるためだけではない。近年WSL制覇を逃した要因のいくつかを、今回の補強で解消できるだろう。

    その一つが選手層の薄さだ。スレガース監督には昨季も選択肢がなかったわけではないが、ベンチは決して厚くなかった。実際、WSLでアーセナルより少ない選手数で戦ったチームはなかった。チャンピオンズリーグのグループステージに進出したチームでも、ベンフィカ、セント・ペルテン、ヴァレレンガ、ヴォルフスブルク、OHルーヴェン、トゥウェンテの6チームのみがアーセナルより少ない選手数で戦った。

    起用可能な選手の一部は出場機会をほとんど得られず、層の薄さをさらに顕著にした。ジェナ・ナイズウォンガーは1試合出場後に1月でアストン・ヴィラへ期限付き移籍。コディーナとペロヴァも出番に恵まれず、今夏の退団は想定内だった。

    シーズン序盤にケイティ・リードが前十字靭帯（ACL）を損傷。ウィリアムソンは体調不良でリーグ戦2先発のみ。カイラ・クーニー＝クロスも母親の病気を支えるため出場機会が限られた。結果としてスレガース監督は戦力不足に直面し、早急な改善が求められていた。

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  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    負担の分担

    アーセナルは特定の選手に依存しすぎている。特に中盤では、リトルとマリオナ・カルデンテイが守備的ミッドフィルダーで先発しない場合、戦力が大きく落ちる恐れがあった。そこでスタンウェイとロイテラーの加入は、クーニー＝クロスの出場機会が増える見込みと合わせて、負担分散に好影響をもたらす。

    スタンウェイはバイエルン・ミュンヘンでの1シーズンでより深い位置を任され、成功を収めた。ロイテラーは中盤の複数ポジションをこなすため、10番の選択肢にもなる。

    リトルやカルデンテイのような実力者に頼ることはどのチームでも起こるが、昨季のアーセナルではその依存度が過大だった。

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    攻撃のバリエーション

    とはいえ、新加入選手が最も影響力を発揮できるのは攻撃面だろう。スレゲルス監督には昨季、そのポジションに複数の選択肢があった。 9番のルッソがスタメンの座を確固たるものとし、イングランド代表ブラックステニウスはベンチから交代要員として投入され、10番の位置に下がってルッソの前に入ることもできた。サイドにはミード、フォード、クロエ・ケリー、オリビア・スミスがおり、スレゲルス監督はゲームプランに合わせて起用し、60分前後で両サイドの選手を同時に交代させることもよくあった。

    しかしやがてその戦術は読まれるようになった。10番のポジションはフリーダ・マヌムが主な選択肢で、ブラックステニウス投入時にルッソが下がるのが定石となり、相手も後半の60分前後で両サイドを同時に交代させる傾向を把握していた。ケリーやミードが負傷すると、さらに選択肢は狭まった。

    10番の役割をこなせるロイテラー、必要に応じてワイドでもプレーできるストライカーのセルチ、両サイドと中央をこなせるバウム、インバーテッド・レフトバックとして新たな課題を突きつけるバトレの加入により、予測不能性、汎用性、バリエーション、選手層が向上する。 試合が思うように進まない状況でも、攻撃で一貫した脅威を維持するために、アーセナルがまさに必要としていた要素だ。

  • Ona Batlle Arsenal signing 2026Getty Images

    本物の品質

    さらに、こうした補強は「クラブの意気込み表明」でもある。バトジェは中盤や攻撃のバリエーション、選手層の厚さでは目立たないかもしれない。サイドバックはすでに充実していたからだ。それでも彼女は世界クラスの選手であり、欧州王者バルセロナから全盛期の彼女を獲得できたことは大きい。

    スタンウェイもイングランド代表として欧州選手権2連覇を達成し、大舞台で結果を残してきた世界屈指のMFだ。

    チェルチは知名度が低いものの、過去2シーズン連続でブンデスリーガ得点王に輝いた。ロイテラーも昨年の欧州選手権でスイスを初のノックアウトステージへ導き、その実力を示した。

    一方、バウムは移籍が成立すればさらに高いレベルに達するポテンシャルを持つ。これらの補強はアーセナルにとって最高水準であり、プレシーズン前に選手をトップチームに馴染ませる適切なタイミングで行われている。

    チェルシーは3人の候補獲得に失敗しストライカー探しを継続。マンチェスター・シティはミードとニアム・チャールズを控えめに補強。マンチェスター・ユナイテッドの移籍話は沈静化しており、加入はアンドレア・メディナのみ。アーセナルは市場開始早々に強いメッセージを送った。

    2019年以来のWSL制覇につながるか。まだ断言はできないが、兆しは明るい。