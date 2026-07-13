アーセナルはジョージア・スタンウェイやオナ・バトレらを補強。ビッグネームの退団にもかかわらず、WSL制覇へ視界良好。

とはいえ、新加入選手が最も影響力を発揮できるのは攻撃面だろう。スレゲルス監督には昨季、そのポジションに複数の選択肢があった。 9番のルッソがスタメンの座を確固たるものとし、イングランド代表ブラックステニウスはベンチから交代要員として投入され、10番の位置に下がってルッソの前に入ることもできた。サイドにはミード、フォード、クロエ・ケリー、オリビア・スミスがおり、スレゲルス監督はゲームプランに合わせて起用し、60分前後で両サイドの選手を同時に交代させることもよくあった。

しかしやがてその戦術は読まれるようになった。10番のポジションはフリーダ・マヌムが主な選択肢で、ブラックステニウス投入時にルッソが下がるのが定石となり、相手も後半の60分前後で両サイドを同時に交代させる傾向を把握していた。ケリーやミードが負傷すると、さらに選択肢は狭まった。

10番の役割をこなせるロイテラー、必要に応じてワイドでもプレーできるストライカーのセルチ、両サイドと中央をこなせるバウム、インバーテッド・レフトバックとして新たな課題を突きつけるバトレの加入により、予測不能性、汎用性、バリエーション、選手層が向上する。 試合が思うように進まない状況でも、攻撃で一貫した脅威を維持するために、アーセナルがまさに必要としていた要素だ。