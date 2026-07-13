アーセナルはジョージア・スタンウェイやオナ・バトレらを補強。ビッグネームの退団にもかかわらず、WSL制覇へ視界良好。

さらに、こうした補強は「クラブの意気込み表明」でもある。バトジェは中盤や攻撃のバリエーション、選手層の厚さでは目立たないかもしれない。サイドバックはすでに充実していたからだ。それでも彼女は世界クラスの選手であり、欧州王者バルセロナから全盛期の彼女を獲得できたことは大きい。
スタンウェイもイングランド代表として欧州選手権2連覇を達成し、大舞台で結果を残してきた世界屈指のMFだ。
チェルチは知名度が低いものの、過去2シーズン連続でブンデスリーガ得点王に輝いた。ロイテラーも昨年の欧州選手権でスイスを初のノックアウトステージへ導き、その実力を示した。
一方、バウムは移籍が成立すればさらに高いレベルに達するポテンシャルを持つ。これらの補強はアーセナルにとって最高水準であり、プレシーズン前に選手をトップチームに馴染ませる適切なタイミングで行われている。
チェルシーは3人の候補獲得に失敗しストライカー探しを継続。マンチェスター・シティはミードとニアム・チャールズを控えめに補強。マンチェスター・ユナイテッドの移籍話は沈静化しており、加入はアンドレア・メディナのみ。アーセナルは市場開始早々に強いメッセージを送った。
2019年以来のWSL制覇につながるか。まだ断言はできないが、兆しは明るい。