エミレーツ・スタジアムを本拠地とするプレミアリーグ王者は、夏の移籍市場で左サイドのアタッカーを探していた。運動量豊富なギリシャ人FWクリストス・ツォリスを獲得し、レアンドロ・トロサールとガブリエウ・マルティネッリは退団した。

より実績のある選手にも関心を示しており、レアル・マドリーの「ギャラクティコ」、ヴィニシウス・ジュニオールが北ロンドンに向かう可能性があるとの噂も一時は大きな注目を集めた。ブラジル出身で、かつてバロンドール候補にもなった同選手は、最終的にサンティアゴ・ベルナベウで新契約を結んだ。

フランス代表のスターで、パリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグを2連覇したブラッドリー・バルコラも、アーセナルの獲得候補に挙がっていた。その評価額は上がり続け、最終的にリヴァプールが24歳の同選手に1億2300万ポンド（1億6500万ドル）を支払った。