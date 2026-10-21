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アーセナルはジェレミー・ドクかアントワーヌ・セメンヨを欲しがる？ 元アーセナル選手、マンチェスター・シティがFFPを巡り降格処分を受けても獲得に動くかは「疑わしい」
アーセナルにヴィニ・ジュニオールとバルコラの獲得の噂が浮上していた
エミレーツ・スタジアムを本拠地とするプレミアリーグ王者は、夏の移籍市場で左サイドのアタッカーを探していた。運動量豊富なギリシャ人FWクリストス・ツォリスを獲得し、レアンドロ・トロサールとガブリエウ・マルティネッリは退団した。
より実績のある選手にも関心を示しており、レアル・マドリーの「ギャラクティコ」、ヴィニシウス・ジュニオールが北ロンドンに向かう可能性があるとの噂も一時は大きな注目を集めた。ブラジル出身で、かつてバロンドール候補にもなった同選手は、最終的にサンティアゴ・ベルナベウで新契約を結んだ。
フランス代表のスターで、パリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグを2連覇したブラッドリー・バルコラも、アーセナルの獲得候補に挙がっていた。その評価額は上がり続け、最終的にリヴァプールが24歳の同選手に1億2300万ポンド（1億6500万ドル）を支払った。
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マンチェスター・シティ、チャンピオンシップに降格の可能性
アルテタ監督らは、エベレチ・エゼやノニ・マドゥエケがサイドでプレーし、攻撃に創造性を加えられることもあり、1人の選手にそこまで多額の資金を投じることには消極的だったようだ。
ただ、適切な選手を獲得できる状況になれば、アーセナルは動く可能性が高い。マンチェスターでの動向を注視するだろう。シティには114件の違反容疑がかけられており、壊滅的な勝ち点剥奪の可能性が指摘されている。
エンツォ・マレスカ監督率いるチームがトップリーグから降格すれば、多くの有力選手が流出すると予想されている。その中には、元ボーンマスの快速アタッカー、セメンヨや、テクニカルなウイングのドクも含まれる可能性がある。ドクはここ数シーズン、プレミアリーグでプレーを一段と進化させてきた。
アーセナルはドクとセメンヨに関心を持つだろうか？
ベルギー代表の選手はアーセナルの攻撃面のニーズにぴったり合うように見えるが、グリマンディはそう確信していない。プレミアリーグで2度優勝したグリマンディは、BetVictor Online Casinoとの提携による取材で、シティが手放さざるを得ないかもしれないウイングの獲得についてGOALから問われ、こう語った。「正直に言って、私は確信が持てない」
「彼らが望むプレーをする上でどうなのか、分からない。シティの試合を見たが、ドクには素晴らしい能力とスピードがある。一方、セメンヨについては確信が持てない。彼らが特別なものをもたらすとは思わない」
「もちろん、［フヴィチャ］クヴァラツヘリアならアーセナルに特別なものをもたらすだろう。確信は持てないが、アーセナルには才能ある若手選手たちもいると思う。彼らにとって、自分の能力を示すチャンスになるかもしれない」
「これが現時点での私の見方だ。アーセナルが金を使うとは思えないが、ドクかセメンヨがフリーになるかもしれない」
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アーセナル、目の前のこととバイエルンとの戦いに集中
元イングランド代表のガブリエル・アグボンラホールらは、ドクがアーセナルに「完璧」だと主張している。ポール・スコールズも、マンチェスター・シティがチャンピオンシップに降格すれば、ベルギー代表のドクはエミレーツへ向かうと予想した。
アルテタ監督も同じ考えなのか、また、タイトルを狙うライバルクラブの要求に応じる用意があるのかは、まだ分からない。2027年には左サイドのさらなる補強に乗り出すとみられている。
もっとも、今のアーセナルは目の前の試合に集中している。水曜日にはハリー・ケイン擁するバイエルン・ミュンヘンとの欧州の舞台での大一番に臨み、土曜日には国内大会でエヴァートンをホームに迎える。
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