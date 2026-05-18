アーセナルはクヴィチャ・クヴァラツヘリアの問題をどう解決するのか？ チャンピオンズリーグ決勝のPSG戦を控え、ガナーズのレジェンド、レイ・パーラーが右サイドバックに「懸念」を表明した。

アーセナルはユリエン・ティンバーとベン・ホワイトの負傷で右サイドバックが不足し、ロンドン北部では懸念の声が出ている。

この状況について問われたパーラーは、10betのスポークスパーソンとしてGOALの取材に応じ、クヴァラツヘリアについて次のように語った。「彼は私が長い間見てきた中で最高の選手の一人だ。 ボールを持ったときのプレーや内側へ切り込む動きは特に危険だ。だから少し心配だ。

ティンバーがどれくらい離脱していたのかは分からないが、長い間だった。彼をすぐに戦列に戻せるかは不明だ。怪我で多くの試合を欠場した後の復帰とは状況が異なるからだ。いきなり出場して素晴らしいプレーができるわけではない。彼がそこで何ができるかを見るのは興味深いだろう。 彼にとっては大きな懸念だ。

誰が出場しても全力で守らなければならない。右SBは攻撃参加を控え、守備に重点を置くべきだ。普段のように高い位置を取るのは難しいだろう。

「バック4はより組織的に。前線に攻撃を任せ、ポジションを外さないようにするだろう。相手のカウンターや攻撃力を知っているからだ。アルテタ監督もその布陣で臨むはずだ。」