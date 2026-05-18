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アーセナルはクヴィチャ・クヴァラツヘリアの問題をどう解決するのか？ チャンピオンズリーグ決勝のPSG戦を控え、ガナーズのレジェンド、レイ・パーラーが右サイドバックに「懸念」を表明した。
アーセナル、チャンピオンズリーグ制覇で歴史を刻むことを目指す
アーセナルにとって重要な2週間を前に、ミケル・アルテタは多くの課題に頭を悩ませている。エミレーツ・スタジアムでは国内と欧州の2つのタイトルがかかっている。
プレミアリーグ首位のアーセナルは、2003-04シーズンの「インビンシブルズ」以来となるイングランドトップリーグ制覇へ王手。残り2試合で、ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティが背後に迫る。
リーグ戦が終われば、視線はチャンピオンズリーグへ。アーセナルは未だこのトロフィーを手にしたことがないが、ブダペストで歴史を刻むチャンスがある。だがPSGを破るのは容易ではない。
アルテタ率いるチームにはブカヨ・サカやヴィクトル・ジョケレスといった決定力のある選手がいる。それでも、バロンドール受賞者ウスマン・デンベレ、ゴールデンボーイ賞のデシレ・ドゥエ、ジョージアの魔術師クヴァラツヘリアを擁するPSGは手強い。
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右サイドバックの問題が、アーセナルにとってクヴァラツヘリアの起用を難しくしている。
アーセナルはユリエン・ティンバーとベン・ホワイトの負傷で右サイドバックが不足し、ロンドン北部では懸念の声が出ている。
この状況について問われたパーラーは、10betのスポークスパーソンとしてGOALの取材に応じ、クヴァラツヘリアについて次のように語った。「彼は私が長い間見てきた中で最高の選手の一人だ。 ボールを持ったときのプレーや内側へ切り込む動きは特に危険だ。だから少し心配だ。
ティンバーがどれくらい離脱していたのかは分からないが、長い間だった。彼をすぐに戦列に戻せるかは不明だ。怪我で多くの試合を欠場した後の復帰とは状況が異なるからだ。いきなり出場して素晴らしいプレーができるわけではない。彼がそこで何ができるかを見るのは興味深いだろう。 彼にとっては大きな懸念だ。
誰が出場しても全力で守らなければならない。右SBは攻撃参加を控え、守備に重点を置くべきだ。普段のように高い位置を取るのは難しいだろう。
「バック4はより組織的に。前線に攻撃を任せ、ポジションを外さないようにするだろう。相手のカウンターや攻撃力を知っているからだ。アルテタ監督もその布陣で臨むはずだ。」
チャンピオンズリーグ決勝を前に、アルテタ監督は前向きだ
アルテタ監督は依然として手札を隠す。選手起用や戦術は明かさない。エミレーツ・スタジアムからの公式見解は前向きだ。
PSG戦を前に右SBについて問われると、アルテタはこう語った。「2選手を起用できないので代替案を探す。別の選択肢を見つけ、対策を取る。
「幸いにも、今シーズンはどのポジションでもこうした状況を経験してきた。問題が起きても、同じポジションで対応し、パフォーマンスと安定感を見出してきた。今回もそうなるだろう」
- AFP
アーセナルの試合日程：優勝争い、プレミアリーグ残り2試合
クヴァラツヘリアらと対戦する前に、アーセナルはプレミアリーグでバーンリーとクリスタル・パレスに勝つ必要がある。月曜日にエミレーツ・スタジアムでバーンリー戦、日曜日にセルハースト・パークでパレス戦を迎える。
6ポイントを奪えば22年ぶりの優勝が決まり、プスカシュ・アリーナでのフランス勢との大一番へ弾みがつく。