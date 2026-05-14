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Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

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アーセナルはアイルランド代表MFケイティ・マッケイブの今夏退団を発表した。11年間の在籍に幕が下りる。

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ケイティ・マッケイブ
女子サッカー

アーセナルは、ケイティ・マッケイブが今シーズン限りで退団すると発表した。契約満了によるもの。30歳のアイルランド代表主将は、300試合以上に出場し、2025年女子CLや2026年FIFAチャンピオンズカップなど主要タイトルを制したクラブのレジェンドとして北ロンドンを去る。

  • 伝説的な在任期間に幕が下りる

    アーセナルは、マッケイブが今シーズン限りで退団すると発表した。10年以上にわたり多数のタイトルに貢献した彼女は、2015年12月にシェルボーンから加入。通算305試合37得点を挙げ、クラブのアイコンとして記憶される。

    女子サッカー部門ディレクターのクレア・ウィートリーは「アーセナルで10年以上活躍したケイティは、クラブの歴史に多大な貢献をしました。彼女は情熱と献身でチームを引っ張り、サポーターと強い絆を築きました。レジェンドとして去りますが、私たちは共に歩んだ道を誇りに思います」と賛辞を贈った。

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    タイトルを総なめ

    メドウ・パークとエミレーツ・スタジアムで過ごした11年間、サイドバックのマッケイブはFAカップ1回、女子スーパーリーグ1回、リーグカップ3回、そして2025年5月の女子チャンピオンズリーグを制し、欧州の頂点に立った。

    最後のシーズンには2026年2月のFIFAチャンピオンズカップも制し、クラブで獲得可能な全タイトルを手に入れた。この結果、彼女は赤と白のユニフォームを着た選手としてアーセナル史上最も成功した一人としての地位を確固たるものにした。

  • 選手の輝きとファンとの絆

    チームの成功に加え、マッケイブは個人としても激しいプレースタイルで高く評価された。2020-21と2022-23の2度、アーセナル「シーズン最優秀選手」に選ばれた。欧州でも存在感を示し、2022-23には女子CL「ベストイレブン」に選ばれた。

    ダブリン出身の彼女は「情熱的なプレースタイル」と世界クラスの左足で、アーセナルファンに愛された。キャリア初期は複数の監督の下で成長し、2017年にはグラスゴー・シティへの短期レンタル移籍で経験を積んだ。アーセナルに復帰すると、やがて不可欠な戦力へと成長した。

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    アイルランド代表の国際的な活躍

    イングランドの国内リーグで圧倒的な存在感を示すマッケイブは、アイルランド代表のキャプテンとしても105試合で34得点を記録。2023年にはチームを史上初の女子ワールドカップへ導いた。 その大会ではカナダ戦でコーナーキックを直接カーブシュートし、アイルランド代表として大会初得点を挙げた。

    WSLアーセナルでのキャリアに幕が下りるにあたり、クラブは「アーセナルの全員が、ケイティの新たなステージでの活躍を心から願っている」と感謝を表明した。

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