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アーセナルはアイルランド代表MFケイティ・マッケイブの今夏退団を発表した。11年間の在籍に幕が下りる。
伝説的な在任期間に幕が下りる
アーセナルは、マッケイブが今シーズン限りで退団すると発表した。10年以上にわたり多数のタイトルに貢献した彼女は、2015年12月にシェルボーンから加入。通算305試合37得点を挙げ、クラブのアイコンとして記憶される。
女子サッカー部門ディレクターのクレア・ウィートリーは「アーセナルで10年以上活躍したケイティは、クラブの歴史に多大な貢献をしました。彼女は情熱と献身でチームを引っ張り、サポーターと強い絆を築きました。レジェンドとして去りますが、私たちは共に歩んだ道を誇りに思います」と賛辞を贈った。
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タイトルを総なめ
メドウ・パークとエミレーツ・スタジアムで過ごした11年間、サイドバックのマッケイブはFAカップ1回、女子スーパーリーグ1回、リーグカップ3回、そして2025年5月の女子チャンピオンズリーグを制し、欧州の頂点に立った。
最後のシーズンには2026年2月のFIFAチャンピオンズカップも制し、クラブで獲得可能な全タイトルを手に入れた。この結果、彼女は赤と白のユニフォームを着た選手としてアーセナル史上最も成功した一人としての地位を確固たるものにした。
選手の輝きとファンとの絆
チームの成功に加え、マッケイブは個人としても激しいプレースタイルで高く評価された。2020-21と2022-23の2度、アーセナル「シーズン最優秀選手」に選ばれた。欧州でも存在感を示し、2022-23には女子CL「ベストイレブン」に選ばれた。
ダブリン出身の彼女は「情熱的なプレースタイル」と世界クラスの左足で、アーセナルファンに愛された。キャリア初期は複数の監督の下で成長し、2017年にはグラスゴー・シティへの短期レンタル移籍で経験を積んだ。アーセナルに復帰すると、やがて不可欠な戦力へと成長した。
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アイルランド代表の国際的な活躍
イングランドの国内リーグで圧倒的な存在感を示すマッケイブは、アイルランド代表のキャプテンとしても105試合で34得点を記録。2023年にはチームを史上初の女子ワールドカップへ導いた。 その大会ではカナダ戦でコーナーキックを直接カーブシュートし、アイルランド代表として大会初得点を挙げた。
WSLアーセナルでのキャリアに幕が下りるにあたり、クラブは「アーセナルの全員が、ケイティの新たなステージでの活躍を心から願っている」と感謝を表明した。