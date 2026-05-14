アーセナルは、マッケイブが今シーズン限りで退団すると発表した。10年以上にわたり多数のタイトルに貢献した彼女は、2015年12月にシェルボーンから加入。通算305試合37得点を挙げ、クラブのアイコンとして記憶される。

女子サッカー部門ディレクターのクレア・ウィートリーは「アーセナルで10年以上活躍したケイティは、クラブの歴史に多大な貢献をしました。彼女は情熱と献身でチームを引っ張り、サポーターと強い絆を築きました。レジェンドとして去りますが、私たちは共に歩んだ道を誇りに思います」と賛辞を贈った。