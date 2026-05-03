アルテタ監督は、重要な局面でルイス＝スケリーを起用したのは熟考の末だと説明した。「選手とチームが準備万端で、相手が適していると感じたときに初めて行動する」と語った。

「今日、初めて試した。リスクはあった。成功すれば最高だが、負ければ『こんな大事な場面で、経験の浅い若者を新しいポジションで起用するのか』と批判されるだろう。それでも、彼にとって最適な機会だと感じた」