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アーセナルはなぜマイレス・ルイス＝スケリーを中盤で起用するのにこれほど時間がかかったのか。プレミアリーグ優勝争いでの「大きな賭け」を笑うアルテタ監督
左サイドバックから中盤の要へ
ルイス＝スケリーは昨季インバーテッド・レフトバックとしてブレイクし、大舞台の経験は豊富だ。サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・マドリード戦でも高い評価を受けた。 今季は中盤での出場が限られ、フルハム戦がリーグ3試合目の先発だった。疲労が見えるズビメンディに代わり起用された彼は、期待に応える見事なパフォーマンスを示した。
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アルテタが自虐的なジョークを飛ばす
試合終了のホイッスルが鳴ると、監督はピッチで10代の選手と温かく抱擁を交わし、この采配が当たったことを喜んだ。 アルテタ監督は、その若手が得意ポジションで輝くまで辛抱強く待った精神力を即座に称えた。なぜアカデミー出身選手を起用するのに時間がかかったのか問われると、アルテタは冗談めかして答えた。「なぜだろう、僕にも分からない。もっと早く起用すべきだったかもしれないが、よく分からないね」
優勝争いにおける計算されたリスク
アルテタ監督は、重要な局面でルイス＝スケリーを起用したのは熟考の末だと説明した。「選手とチームが準備万端で、相手が適していると感じたときに初めて行動する」と語った。
「今日、初めて試した。リスクはあった。成功すれば最高だが、負ければ『こんな大事な場面で、経験の浅い若者を新しいポジションで起用するのか』と批判されるだろう。それでも、彼にとって最適な機会だと感じた」
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最強クラスのキャラクターへの報酬
アルテタ監督は、今シーズン定位置を勝ち取ったルイス＝スケリーの努力を称えた。 「彼はその座を十分に勝ち取った。私は彼に厳しかった。昨シーズントップチームに昇格し活躍したが、その後苦しい時期もあった。それでも彼は謙虚に集中し、私たちの理念に沿い続けた。」
最後にアルテタ監督は、エミレーツ・スタジアムのスポットライトの下で19歳の選手が示した成熟度を称えた。「彼は準備ができていた。毎日の練習で示しており、出場機会でも結果を出していた。今日はさらにステップアップし、素晴らしいパフォーマンスだった」