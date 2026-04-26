ロンドン北部での緊迫した試合を解説したネヴィルは、マルティン・ズビメンディを率直に批判した。5100万ポンド（6900万ドル）でレアル・ソシエダから加入したスペイン人MFは、プレミアリーグで期待された試合のペース支配を見せられていない。

「シーズン序盤は良い補強だと思ったが、今はチームの要としてゲームを支配する姿が見えない」とネヴィルは語った。 「試合を左右する選手になるのは誰か？」と考えた。たとえばアンドレア・ピルロやポール・スコールズ、ロドリ、ベルナルド・シルバのような、こういう試合でボールを保持し、チームを組織し、威厳を持って引っ張れる選手だ。しかし、彼はそれを示せていない。ここ数週間、彼は試合で苦戦している」