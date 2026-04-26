Getty Images Sport
翻訳者：
アーセナルのMFは「数週間不調」で、アンドレア・ピルロやポール・スコールズ級ではないと指摘された。移籍金5100万ポンドのスターについて、ゲイリー・ネヴィルは失望を隠せない。
ネヴィルの中盤評価
ロンドン北部での緊迫した試合を解説したネヴィルは、マルティン・ズビメンディを率直に批判した。5100万ポンド（6900万ドル）でレアル・ソシエダから加入したスペイン人MFは、プレミアリーグで期待された試合のペース支配を見せられていない。
「シーズン序盤は良い補強だと思ったが、今はチームの要としてゲームを支配する姿が見えない」とネヴィルは語った。 「試合を左右する選手になるのは誰か？」と考えた。たとえばアンドレア・ピルロやポール・スコールズ、ロドリ、ベルナルド・シルバのような、こういう試合でボールを保持し、チームを組織し、威厳を持って引っ張れる選手だ。しかし、彼はそれを示せていない。ここ数週間、彼は試合で苦戦している」
- Getty Images Sport
エミレーツ・スタジアムでの激しい攻防
元マンチェスター・ユナイテッドDFは、ミケル・アルテタ監督の戦術に新たな懸念が見えると指摘。ズビメンディ、デクラン・ライス、マーティン・オデガールのバランスが崩れているという。3人が同じスペースに入り、流動性が失われた結果、アウェーチームがボール支配率55％と上回った。ネヴィルは「オデガールが下がると、ライスも下がり、ズビメンディも元々低い位置にいる。2人が同時に低い位置にいれば、機能しない」と語った。
「オデゴールが下がるとライスもさらに下がり、すでに低い位置にいるズビメンディと重なってしまう」とネヴィルは説明した。 互いにローテーションし、後ろにはDFやSBと連携する選手が1人必要だ。今日は3人ともニューカッスルのMFに圧倒されていた」
アーセナル、辛うじて難を逃れる
中盤の攻防は批判を受けたが、アーセナルはエベレチ・エゼの鮮やかなプレーで勝ち点を得た。イングランド代表エゼが序盤で流れを決め、ズビメンディは奮闘したものの、サンドロ・トナリらの影響力を完全に抑えることはできなかった。 優勝候補のアーセナルにとっては一時ヒヤリとする展開もあったが、GKラヤの反応と終盤のウィッサのシュートミスに助けられ、辛勝した。
ネヴィルは他の場面でも決定力不足を指摘し、途中出場のヴィクトル・ギョケレスについて「重要な場面で決めて2－0にできると思っていた。あのカウンターでのフィニッシュは質が低すぎた」と語った。 前半終了間際に負傷したカイ・ハヴェルツに代わって投入されていた。
- Getty Images Sport
終盤戦：ズビメンディは批判を黙らせられるか？
ネヴィルが指摘した不調にもかかわらず、ズビメンディは加入以来アルテタの戦術に欠かせない。27歳の彼は今季50試合で6ゴール3アシストを記録し、プレミアでも1試合しか欠場していない。献身的なプレーは評価されるが、優勝争いが佳境に入るにつれ、ピルロ並みのパフォーマンスが求められる。
アーセナルは現在マンチェスター・シティに3ポイント差をつけているが、シティにはまだ1試合未消化がある。22年ぶりの優勝へ、アルテタにとって彼をベスト状態に戻すことは急務だ。ズビメンディが批判を覆し、ネヴィルが求める存在感を示せるかはまだ不明である。