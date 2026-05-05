月曜日のマンチェスター・シティ対エバートン戦で、ライアの最大のライバルであるジャンルイジ・ドンナルンマが失点。これにより、ライアは2025-26プレミアリーグ・ゴールデングローブ賞を少なくとも共同受賞することが確定した。

現在ラヤは17回のクリーンシートでトップ。先週末のフラム戦で達成した。ドンナルンマは13回のまま。シティの残りは4試合しかなく、イタリア人GKが並べるだけだ。これによりラヤは3シーズン連続受賞が確定。アーセナルのゴールマウスで驚異的な安定感を維持している。