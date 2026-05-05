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アーセナルのGKデビッド・ラヤが3シーズン連続でゴールデン・グローブ賞受賞を確定。プレミアリーグ選抜チームにも選ばれ、エデルソンに次ぐ快挙を達成した。
ライバルの失速で、無失点記録の争いが決着した。
月曜日のマンチェスター・シティ対エバートン戦で、ライアの最大のライバルであるジャンルイジ・ドンナルンマが失点。これにより、ライアは2025-26プレミアリーグ・ゴールデングローブ賞を少なくとも共同受賞することが確定した。
現在ラヤは17回のクリーンシートでトップ。先週末のフラム戦で達成した。ドンナルンマは13回のまま。シティの残りは4試合しかなく、イタリア人GKが並べるだけだ。これによりラヤは3シーズン連続受賞が確定。アーセナルのゴールマウスで驚異的な安定感を維持している。
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プレミアリーグの選りすぐりのゴールキーパーたちの仲間入りを果たす
3年連続で受賞したラヤは、プレミアリーグ史上4人目の快挙を達成した。彼はペペ・レイナ、ジョー・ハート、エデルソンらがいる選りすぐりのグループに名を連ねた。
28歳の彼はアーセナルで存在感を高め、クラブのタイトル争いを支えている。今季すでに17回のクリーンシートを達成し、自身最多記録を更新。これは2024-25シーズンにノッティンガム・フォレストのマッツ・セルスとゴールデン・グローブ賞を分け合った13回を上回る。
エミレーツ・スタジアムでの守備の圧倒的な強さ
ラヤの活躍は、ミケル・アルテタがエミレーツ・スタジアムで築いた堅守の成果を示す。ウィリアム・サリバやガブリエルらに守られ、彼は過去3シーズンでリーグ屈指の難攻不落を誇るチームに最後のピースをもたらした。
今季プレミアリーグでは26失点で最少、シティ（32）、ユナイテッド（48）、リヴァプール（47）より少ない。CLでも6失点のみで準決勝に進んだ。
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ラヤは依然としてゴールデン・グローブの単独優勝を狙っている。
すでに受賞は決定しているが、ラヤは残り数週間でゴールデン・グローブ賞を単独獲得できる。アーセナルは週末、ウェストハムと対戦。残る3試合で1度でも無失点にすれば単独首位が確定する。 また、ブレントフォード戦以降でドンナルンマが失点すれば、ラヤの単独受賞が確定する。とはいえ、アーセナルにとって最優先は優勝争いだ。シーズン終盤、ラヤの好調がタイトルを左右するだろう。