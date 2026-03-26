バレンシアで行われた一戦は勝敗が重大な意味を持つ一戦だったが、ヨケレスはなぜ自分が世界で最も恐れられるストライカーの一人なのかを、まさに証明してみせた。アーセナルのエースは、開始早々、6分という早い段階で至近距離から鋭いシュートを決め、グラハム・ポッター監督率いるチームに完璧なスタートを切らせた。このゴールはスウェーデンの緊張を和らげ、その後続く圧倒的な個人パフォーマンスの基調を築くものとなった。

アーセナルのスター選手の活躍はそれだけにとどまらなかった。後半早々、彼はプレッシャー下でも揺るがない技術と冷静さを発揮した見事なフィニッシュで、スウェーデンのリードを2点に広げた。そして73分、ペナルティキックを獲得して自らこれを決めたことで、この記憶に残る夜を締めくくり、ハットトリックを達成した。これにより、ウクライナのマトヴィイ・ポノマレンコが後半終了間際に決めたヘディングゴールは、単なる慰めの1点に過ぎなくなった。