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アーセナルのFWヴィクトル・ヨケレスが見事なハットトリックを決め、スウェーデンをワールドカッププレーオフ決勝へと導いた
ギョケレスがビッグステージで輝きを放つ
バレンシアで行われた一戦は勝敗が重大な意味を持つ一戦だったが、ヨケレスはなぜ自分が世界で最も恐れられるストライカーの一人なのかを、まさに証明してみせた。アーセナルのエースは、開始早々、6分という早い段階で至近距離から鋭いシュートを決め、グラハム・ポッター監督率いるチームに完璧なスタートを切らせた。このゴールはスウェーデンの緊張を和らげ、その後続く圧倒的な個人パフォーマンスの基調を築くものとなった。
アーセナルのスター選手の活躍はそれだけにとどまらなかった。後半早々、彼はプレッシャー下でも揺るがない技術と冷静さを発揮した見事なフィニッシュで、スウェーデンのリードを2点に広げた。そして73分、ペナルティキックを獲得して自らこれを決めたことで、この記憶に残る夜を締めくくり、ハットトリックを達成した。これにより、ウクライナのマトヴィイ・ポノマレンコが後半終了間際に決めたヘディングゴールは、単なる慰めの1点に過ぎなくなった。
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ポッター率いるチームが調子を取り戻す
この勝利は、予選序盤の不振を経て、スウェーデンにとって重要な転機となった。ポッター監督はチームの調子について疑問の声を浴びていたが、ウクライナ戦での戦術的布陣により、エースストライカーが真価を発揮することができた。 攻撃の要としてギョケレスを起用したことで、スウェーデンはグループステージで苦戦していた頃とは比べ物にならないほど結束力のあるチームに見えた。同国は現在、過去20年間で2度目となるワールドカップ本大会出場を目前に控えている。過去12回の大会に出場し、直近では2018年ロシア大会でベスト8に進出したこの国にとって、世界舞台への復帰となる。
バレンシアでウクライナに痛恨の敗北
ウクライナにとって、この敗戦はプレーオフでの悲劇の新たな一章となった。過去4年間、ホームゲームを中立地で戦わざるを得なかった代表チームは、戦争の傷痕が残る祖国に喜びをもたらすことを願っていた。2006年の初出場以来となるワールドカップ出場への夢は、結局、ジョケレスの決定的なゴールによって打ち砕かれた。これは、前回大会でウェールズに惜敗した時の状況を彷彿とさせるものだった。
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ストックホルムでの最終決戦
注目は火曜日の夜に移る。スウェーデンはストックホルムに戻り、パスBのプレーオフ決勝でポーランドを迎え撃つ。ポーランドはアルバニアに2-1で勝利し、決勝進出を決めた。この一戦の勝者には、アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国で開催される48チーム制のワールドカップへの出場権が懸かっている。