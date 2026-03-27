アーセナルのDFベン・ホワイトが2022年以来となるイングランド代表デビューを果たしたが、イングランドのサポーターからブーイングを浴びた

ウェンブリーのサポーターの反応が二分される中、ホワイトは2022年に自ら代表から離脱して以来、初めて「スリー・ライオンズ」の一員としてピッチに立った際、イングランドのファンから激しいブーイングを浴びた。

ウルグアイとの親善試合で、28歳のこのディフェンダーは69分、トーマス・トゥヘル監督によってフィカヨ・トモリに代わってピッチに送り込まれた。

この敵対的な歓迎は、2022年のカタール・ワールドカップ中に代表チームを離脱したホワイトの決断に対し、一部のサポーターの間に根強く残る不満を痛烈に思い知らせるものとなった。

しかし、ホワイトは批判を黙らせるのにわずか12分しかかからなかった。コール・パーマーのコーナーキックをドミニク・カルバート＝ルーウィンが頭でそらしたボールを、至近距離からネットに突き刺し、イングランドに先制点をもたらしたのだ。



