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アーセナルのDFベン・ホワイトが2022年以来となるイングランド代表デビューを果たしたが、イングランドのサポーターからブーイングを浴びた
ウェンブリーへの波乱万丈の帰還
ウェンブリーのサポーターの反応が二分される中、ホワイトは2022年に自ら代表から離脱して以来、初めて「スリー・ライオンズ」の一員としてピッチに立った際、イングランドのファンから激しいブーイングを浴びた。
ウルグアイとの親善試合で、28歳のこのディフェンダーは69分、トーマス・トゥヘル監督によってフィカヨ・トモリに代わってピッチに送り込まれた。
この敵対的な歓迎は、2022年のカタール・ワールドカップ中に代表チームを離脱したホワイトの決断に対し、一部のサポーターの間に根強く残る不満を痛烈に思い知らせるものとなった。
しかし、ホワイトは批判を黙らせるのにわずか12分しかかからなかった。コール・パーマーのコーナーキックをドミニク・カルバート＝ルーウィンが頭でそらしたボールを、至近距離からネットに突き刺し、イングランドに先制点をもたらしたのだ。
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長きにわたる流刑の起源
4年前にホワイトが代表チーム合宿を物議を醸す形で離脱した背景には、ガレス・サウスゲート監督の元アシスタントであるスティーブ・ホランドとの対立があったと報じられている。この騒動は、ホランドがチームメイトの前でホワイトのサッカーへの情熱を疑問視し、マンチェスター・シティのDFカイル・ウォーカーとの準備態勢を対比させたことが発端だったとされる。
幼少期はサッカーファンではなく、余暇にも試合を観戦しないことを過去に認めているこのアーセナルの選手は、そのやり取りが公の場で行われたことに深く動揺したとされる。
この一件を受け、彼は2023年のミリー・アダムスとの結婚式を代表戦期間中に設定したことで知られており、これは以前の指導体制下での復帰を望んでいないことを示唆するものだった。
退くという「勇気ある」決断を擁護する
ウェンブリーのファンたちが不満を露わにする中、アーセナルのミケル・アルテタ監督はこの選手の選択を断固として擁護し続けている。アルテタ監督は以前、ホワイトが代表招集を辞退した決断について、祖国への献身不足ではなく、むしろ勇気ある行動であると評していた。
アーセナルの指揮官は次のように述べた。「決してそういうことではない。むしろその逆だ。ただ現状と向き合い、『今は対応しきれないし、今の自分の心境では国を代表する最善の人物ではない』と率直に認めたのだ。私にとっては、全く逆のことだった。そうできる人はそう多くないと思う。」
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トゥヘル体制下での今後の道筋
トゥヘル監督の就任は、多くの人が決して実現しないだろうと考えていた和解への道を開いた。ホワイトはジャレル・クアンサの負傷による急な代役として現在の代表メンバーに招集され、サウスゲート監督からの度重なる招集を拒否し続けてきた期間に終止符を打った。報道によると、彼の復帰を実現させるには、トゥヘル監督とこのディフェンダーとの間で数ヶ月にわたる話し合いが必要だったという。
スタンドからは当初反発の声が上がったものの、イングランド代表のコーチングスタッフは、ホワイトが試合に与えた影響に勇気づけられるだろう。彼のゴールは、これまで精彩を欠いていたスリー・ライオンズの試合展開に突破口をもたらしたが、後半に彼が与えてしまったPKが痛手となったことは否めない。