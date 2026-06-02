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アーセナルのDFクリスティアン・モスケラが、チャンピオンズリーグ決勝でのPK失敗について沈黙を破った。
モスケラが決勝の決定的な瞬間を振り返る
チャンピオンズリーグ決勝の終盤、モスケラは苦境に立たされた。クヴァラツヘリアにエリア内でかわされ、追走のタックルがPKを献上。
ウスマン・デンベレがこれを沈め、カイ・ハヴェルツの先制点を帳消しにした。120分を終えて1－1でPK戦へ。エベレチ・エゼとガブリエル・マガリャエスが失敗し、アーセナルは4－3で敗れた。
ディフェンダーは、さらに強くなって戻ってくると誓う。
モスケラは試合後、インスタグラムに投稿したメッセージで悔しさを語った。 「子供の頃から夢見てきたようにすべてが完璧に進んでいると感じていた矢先、一瞬で状況は一変した。
私は人生をかけてこの瞬間を夢見てきたが、思い描いたようにはいかなかった。そのとき神様は教えてくれた。信仰とは結果ではなく、挫折後にいかに信頼し続けるかだ、と。この痛みは私をより強くする。
それでも今シーズンは忘れられない。イングランドの頂点に立った。昨日、多くの人が喜ぶ姿を見た。この瞬間を楽しんでほしい。まだ一緒に挑むべきことがあり、もっと喜びが訪れると確信している。
「チーム全員を誇りに思う。このクラブの一員でいられることを幸せに感じる。ありがとう。これがアーセナルだ！」
アーセナルの選手団とキーオンが若手DFを支持
モスケラにはアーセナルのチームメイトからすぐに応援メッセージが届いた。ガブリエルは「頑張れ、兄弟！一緒にいこう」。メリノは「俺たちは一緒だ、兄弟。お前は最高だ」と続けた。
ケパ・アリサバラガや元アーセナルDFオレクサンドル・ジンチェンコもSNSで支持を表明し、ピエロ・ヒンカピエも激励のメッセージを投稿した。
元アーセナルDFマーティン・キーオンもTNTスポーツで「モスケラは素晴らしいプレーをした。PKを献上しただけだ。クヴァラツヘリアは世界最高で、センターバックの彼がサイドバックを任されたのだ」と擁護した。
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モスケラは苦い挫折から学びたいと考えている
この敗北を「自分をより強くする」と語ったモスケラは、波乱の初シーズンを糧に、ロンドン北部で成長を続けるだろう。