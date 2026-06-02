アーセナルのDFクリスティアン・モスケラが、チャンピオンズリーグ決勝でのPK失敗について沈黙を破った。

モスケラは試合後、インスタグラムに投稿したメッセージで悔しさを語った。 「子供の頃から夢見てきたようにすべてが完璧に進んでいると感じていた矢先、一瞬で状況は一変した。

私は人生をかけてこの瞬間を夢見てきたが、思い描いたようにはいかなかった。そのとき神様は教えてくれた。信仰とは結果ではなく、挫折後にいかに信頼し続けるかだ、と。この痛みは私をより強くする。

それでも今シーズンは忘れられない。イングランドの頂点に立った。昨日、多くの人が喜ぶ姿を見た。この瞬間を楽しんでほしい。まだ一緒に挑むべきことがあり、もっと喜びが訪れると確信している。

「チーム全員を誇りに思う。このクラブの一員でいられることを幸せに感じる。ありがとう。これがアーセナルだ！」







