アーセナルのDFクリスティアン・モスケラがスペイン代表に初招集され、復帰したロドリとラミネ・ヤマルも親善試合に向けた代表メンバーに名を連ねた

モスケラは、セルビアおよびエジプトとの親善試合を控えたスペイン代表に、デ・ラ・フエンテ監督の下で初めて招集された。 モスケラは今夏、約1300万ポンドの移籍金でバレンシアからアーセナルに加入し、ミケル・アルテタ監督の下で大きなインパクトを残し、全大会通算25試合に出場している。12月から1月にかけて足首の怪我に悩まされ、出場機会には多少の影響が出たものの、プレミアリーグ優勝が確実視されるチームで継続的にプレーしている。

モスケラは2024年のオリンピックでスペイン代表としてエジプトに1-2で敗れた試合に出場しているが、A代表への招集は今回が初めてだ。「モスケラは献身的で、U-21代表のキャプテンであり、スペイン代表でプレーすることを望んでいる」とデ・ラ・フエンテ監督は金曜日に語った。「彼はアーセナルで素晴らしいシーズンを送っている」

もちろん、今シーズン目覚ましい活躍を見せているバルセロナの若き天才、ラミン・ヤマルも代表メンバーに名を連ねている。彼は全大会通算39試合で21ゴール、16アシストを記録している。