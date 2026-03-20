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アーセナルのDFクリスティアン・モスケラがスペイン代表に初招集され、復帰したロドリとラミネ・ヤマルも親善試合に向けた代表メンバーに名を連ねた
モスケラが招集された
モスケラは、セルビアおよびエジプトとの親善試合を控えたスペイン代表に、デ・ラ・フエンテ監督の下で初めて招集された。 モスケラは今夏、約1300万ポンドの移籍金でバレンシアからアーセナルに加入し、ミケル・アルテタ監督の下で大きなインパクトを残し、全大会通算25試合に出場している。12月から1月にかけて足首の怪我に悩まされ、出場機会には多少の影響が出たものの、プレミアリーグ優勝が確実視されるチームで継続的にプレーしている。
モスケラは2024年のオリンピックでスペイン代表としてエジプトに1-2で敗れた試合に出場しているが、A代表への招集は今回が初めてだ。「モスケラは献身的で、U-21代表のキャプテンであり、スペイン代表でプレーすることを望んでいる」とデ・ラ・フエンテ監督は金曜日に語った。「彼はアーセナルで素晴らしいシーズンを送っている」
もちろん、今シーズン目覚ましい活躍を見せているバルセロナの若き天才、ラミン・ヤマルも代表メンバーに名を連ねている。彼は全大会通算39試合で21ゴール、16アシストを記録している。
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同じく招集された選手たち
モスケラに加え、バルセロナでゴールマウスを守り見事なシーズンを送ったジョアン・ガルシアも、初めて代表メンバーに招集された。
「彼は素晴らしいゴールキーパーだ」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。「我々が今になって彼を発見したわけではない。彼は5年間、U-21代表としてプレーしてきた。今こそ彼が代表に加わるべき時だと感じたのだ」
さらに、マンチェスター・シティのMFロドリも、長期にわたる前十字靭帯の怪我から回復し、スペイン代表に復帰した。
「ロドリゴの現在の好調ぶりを歓迎している」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。「彼は重要な選手だ。現在、コンディションを取り戻しつつあり、さらに良くなっていくはずだ」
ロドリがスペイン代表でプレーしたのは、2025年9月のワールドカップ予選・トルコ戦以来のことだ。それ以来、ハムストリングの負傷により4試合を欠場していた。
スペイン代表の全メンバー
今後の親善試合に向けたスペイン代表の全メンバーは以下の通りです：
GK：ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）、ダビド・ラヤ（アーセナル）、アレックス・レミロ（レアル・ソシエダ）、ジョアン・ガルシア（バルセロナ）。
DF：ペドロ・ポロ（トッテナム）、マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）、パウ・クバルシ（バルセロナ）、アレハンドロ・グリマルド（バイエル・レバークーゼン）、アイメリック・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）、ディーン・ホイセン（レアル・マドリード）、マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド代表）、クリスティアン・モスケラ（アーセナル）。
MF：ロドリ（マンチェスター・シティ）、ペドリ（バルセロナ）、パブロ・フォルナルス（ベティス）、マルティン・ズビメンディ（アーセナル）、カルロス・ソレール（レアル・ソシエダ）、フェルミン・ロペス（バルセロナ）。
フォワード：ダニ・オルモ（バルセロナ）、アンデル・バレネチェア（レアル・ソシエダ）、アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）、ビクトル・ムニョス（オサスナ）、ラミン・ヤマル（バルセロナ）、ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）、イェレミー・ピノ（クリスタル・パレス）、フェラン・トーレス（バルセロナ）、ボルハ・イグレシアス（セルタ）。
レアル・マドリードの選手は1名のみ選出されており、ディーン・ホイセンがセンターバックのポジションを争う見込みだ。ベテランの右サイドバック、ダニ・カルバハルが選出から漏れたことは特筆すべき点である。
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次は何が待っているのでしょうか？
スペイン代表は、米国・メキシコ・カナダで開催される2026年ワールドカップに向けた準備を本格化させる中、3月にセルビアとエジプトと対戦する。本大会では、カーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと同じグループに入り、注目を集める組み合わせとなっている。モスケラ、ガルシア、ロドリの3人は、本大会の代表メンバー入りを目指している。
カルバハルが招集外となった件について、デ・ラ・フエンテ監督は彼の将来的な復帰の可能性に門戸を開いたままにし、次のように付け加えた。「（レアル・マドリードの監督であるアルバロ）アルベロアに何か言う必要はない。
彼には最大限の敬意を払っている。ダニがユーロ2024時の調子を取り戻すことを願っている……我々は彼を必要としているし、彼は非常に重要な存在だ。彼は努力を続けなければならない。彼もそれを理解しているし、アルバロ・モラタも同じだ。彼らはプレーし、本来のレベルに戻れば、再び我々と共に戦えるだろう。」
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