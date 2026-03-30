アーセナルの2選手が日本戦を控えたイングランド代表から離脱したことを受け、トーマス・トゥヘル監督がデクラン・ライスとブカヨ・サカを擁護した

トゥヘル監督は月曜日、こうした主張を否定し、サカとライスは一先週の日曜日にマンチェスター・シティと対戦したカラバオ・カップ決勝でアーセナルの一員としてプレーした後も不快感を訴え続けており、そのため出場を見送らざるを得なかったと主張した。怪我の正当性に対する懸念について問われると、トゥヘル監督は断固とした姿勢を示した。

「そのように見えるのは理解できる」と、ライスとサカの欠場について問われたトゥヘルは語った。「私はデクランとブカヨの誠実さを100％信頼している。我々は医学的検査を行った。私は彼らをこの目で見た。 どちらかが私に正直でないとは、私には思えない。しかし、アーセナルの選手たちがこれほど多く離脱している状況では、周囲の疑念も理解できる。彼らはどうしても出場したかったのだ――誤解を解くためにも。だが、二人とも明らかに痛みを抱えていた。」