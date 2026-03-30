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アーセナルの2選手が日本戦を控えたイングランド代表から離脱したことを受け、トーマス・トゥヘル監督がデクラン・ライスとブカヨ・サカを擁護した
アーセナルのスター選手たちがイングランド代表合宿を離れる
ライスとサカは、先週ウェンブリーで行われたウルグアイ戦（1-1の引き分け）でトゥヘル監督がメンバーから外した11人の選手のうちの2人だったが、監督は次の日本戦に向けて彼らを再び招集する意向だった。 しかし土曜日、ウェンブリーでの2連戦の第2戦を控えて、このアーセナル所属の2選手を含む計11選手がイングランド代表キャンプを離脱することが発表された。アーセナルのシーズンが佳境を迎えていることから、多くの関係者は、この2選手が代表チームを犠牲にしてでもクラブでのシーズン終了を優先していると推測していた。
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医学的証拠が選手の主張を裏付けている
トゥヘル監督は月曜日、こうした主張を否定し、サカとライスは一先週の日曜日にマンチェスター・シティと対戦したカラバオ・カップ決勝でアーセナルの一員としてプレーした後も不快感を訴え続けており、そのため出場を見送らざるを得なかったと主張した。怪我の正当性に対する懸念について問われると、トゥヘル監督は断固とした姿勢を示した。
「そのように見えるのは理解できる」と、ライスとサカの欠場について問われたトゥヘルは語った。「私はデクランとブカヨの誠実さを100％信頼している。我々は医学的検査を行った。私は彼らをこの目で見た。 どちらかが私に正直でないとは、私には思えない。しかし、アーセナルの選手たちがこれほど多く離脱している状況では、周囲の疑念も理解できる。彼らはどうしても出場したかったのだ――誤解を解くためにも。だが、二人とも明らかに痛みを抱えていた。」
「クラブ対代表」という二項対立の構図を払拭する
エミレーツ・スタジアムでは負傷者が相次ぎ、代表戦期間中に複数のアーセナルの主力選手が欠場するなど、状況はさらに複雑化している。しかし、トゥヘル監督は、ライスとサカの両選手が日本戦に向けてコンディションを整えるために真摯な努力を払ったことを強調した。同監督は、過去の国際試合におけるいくつかの事例とは異なり、両選手はチームに合流し、自身の抱える問題と向き合おうとしたと指摘した。
「[カラバオ・カップ]決勝の後、問題があることは分かっていた。彼らは治療を受けていた。だが、二人とも来てくれた。デクランはピッチにさえ出ていた。『みんな、俺は帰るよ』と言って帰ったりはしなかった。 『選手たちがスパイクすら履いて現れない合宿もあったと聞いた。ブカヨは本気で復帰を目指し、ジムでトレーニングを行った。デクランは（同じく万全ではない）ジュード［ベリンガム］と共にピッチで練習したが、調子が悪いと訴えた。なぜリスクを冒す必要があるだろうか？ 彼らは必死に試合に出たがっていた――誤解を解くために言っておくが――しかし、二人とも明らかに不快感を抱えていた』と監督は付け加えた。
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過密なスケジュールへの懸念
トゥヘル監督は、ライスとサカに影響を与えている問題について具体的な言及を避け、もしそうすればアーセナルが「快く思わないだろう」と述べた。彼は、この2人がクラブの3冠達成に向けて、痛みを我慢してプレーし続けていることを強調した。 「デクランはかなり前から違和感を感じており、それを我慢してプレーしている。彼は今まさに、『70％の状態で無理をして、自分を追い込み続けること、ここでの自分の行動に意味があるのか？』と考える瀬戸際にいる。ブカヨも同じだ」と彼は説明した。
イングランド代表監督は、ワールドカップを控えて選手のバーンアウト（過労）について強い懸念を示し、過密日程が代表チームにとって真の問題であることを認めた。「それは（イングランドの優勝への）脅威だ」と彼は語った。「最大の脅威ではないが、脅威ではある。疲労は紛れもない事実だ。だからこそ、我々はこれまで通りこの合宿を行った。多忙を極めた選手たちに休息を与えるためだ。 このキャンプが、今度の日本戦や今後の試合において、確実に成果をもたらすと100％確信している」