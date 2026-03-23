アーセナルの16歳の若き逸材、マックス・ダウマンはイングランド代表のワールドカップメンバーに選ばれるべきか？　かつてのティーンエイジ・スター、マイケル・オーウェンが「時期尚早」との見解を示す

ダウマンに関するこの衝撃的な決定が、ウェストハムのキャプテンであるジャロッド・ボウエンや、未だ代表初招集を待ち続けているニューカッスルのウインガー、ジェイコブ・マーフィーといった、より経験豊富な選手たちの努力を軽視するものだと見なされる可能性についてさらに問われると、オーウェンは次のように付け加えた。「サッカーというものは残酷なゲームだ。 人生も残酷なものだ。誰かが他の人より優れているとか、誰かが他の人よりワールドカップ優勝の可能性を高めてくれるというなら、残念ながら、それが監督が高額な報酬を受け取り、重大な決断を下す理由なのだ。だから、多くの点で私はそれに何の問題も感じない。

「しかし、もし君が挙げた選手たちがごく平均的なレベルなら、『まあ、どうせあいつらじゃ優勝できないんだから――彼らは平均的だし、リスクを冒したほうがいい』と言えるだろう。それなら理解できる。だが、ジャロッド・ボーウェンのような選手、つまり彼はただただ傑出している。僕はジャロッド・ボーウェンのような選手を起用すべきだと強く主張するだろう。彼はそれほど優秀だと思う。 もし彼をスタメンで起用しないとしても、途中から投入する機会を探るだろう。それに、ダウマンのポジションにはサカのような選手や、他にも候補がいる。

「数試合しか出場しておらず、それもすべて途中出場という選手の場合、アーセナルでほぼ全試合に先発し、圧倒的な活躍を見せなければ、『うわっ、リスクを冒してでも彼を起用すべきだ』とは思わないだろう。だから、現状では起用しない。だが、繰り返しになるが、彼を否定しているわけではない。 彼の今後のキャリアが楽しみでなりません。もちろん素晴らしいスタートを切っていますが、まだ、本当に、本当に、本当に早い段階なのです。」