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アーセナルの16歳の若き逸材、マックス・ダウマンはイングランド代表のワールドカップメンバーに選ばれるべきか？ かつてのティーンエイジ・スター、マイケル・オーウェンが「時期尚早」との見解を示す
ダウマンが、かつてオーウェンが成し遂げたように歴史を刻んでいる
オーウェンは1997年5月、リヴァプールで鮮烈なデビューを飾った。プレミアリーグのウィンブルドン戦で、レッドズの一員として初ゴールを決めたのだ。それから1年余り後、18歳の彼はワールドカップ本大会で旋風を巻き起こした。同大会におけるイングランド代表の最年少デビュー選手となった彼は、ルーマニア戦で大会初ゴールを挙げ、アルゼンチンとの劇的な決勝トーナメント1回戦では見事なゴールを決めた。
後にバロンドールを受賞することになるオーウェンは、スポーツ界最大の舞台に立つまでに、すでに1シーズンのプロサッカー経験を積んでいた。一方、大晦日に16歳になったばかりのダウマンは、まだその段階には至っていない。アーセナルでの出場はわずか7試合にとどまり、そのうちプレミアリーグでの出場は3試合が途中出場である。
彼はエバートン戦で鮮やかなカウンターからのゴールを決め、同リーグ最年少得点者という歴史を塗り替える快挙を成し遂げた。その潜在能力は誰の目にも明らかであり、すでにトゥヘル監督率いるイングランド代表の計画に早々に組み込まれる可能性も示唆されている。
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正しい判断か、それとも時期尚早か？ オーウェンが語る、ダウマンのイングランド代表起用について
今のところ「ヤング・ライオンズ」のU-19チームに所属している若き選手にとって、それは正しい判断だろうか、それとも時期尚早すぎる判断だろうか？英国のプレイヤー向けに最高のオンラインカジノを紹介する信頼できる比較サイト「Casino.org」の公式アンバサダーを務めるオーウェンは、この難問を突きつけられた際、GOALに対し次のように語った。「もし彼らがその時点で十分な実力を持っているなら、もちろん、私は何の問題もないと思う。
「もちろん、『十分な実力がある』と言うのは一つのことだが、そこにはクリアしなければならない様々な条件が伴う。彼は十分な成果を上げたか？十分な実績を残したか？いや、まだ全くそうではない。 つまり、[ブカヨ]・サカや[フィル]・フォーデン、[ジュード]・ベリンガム、あるいはアンソニー・ゴードンの代わりに彼が起用されるのか、という話ですよね？ 彼らは何シーズンにもわたり、確かな実績を積み重ねてきた選手たちです。
「マックス・ダウマンは、一体何試合出場した？プレミアリーグで3試合、それも途中出場だ。今シーズン終了まで、実質的にほぼすべての試合で先発出場し、圧倒的な活躍を見せなければ、攻撃のサイドという、おそらくチームで最も強力なポジションにおいて、彼を優先させることを正当化することはできないだろう。
「ですから、私は彼を大いに評価しており、彼がどんな素晴らしいキャリアを築くのか楽しみにしているとはいえ、これまでに示されてきた実績に基づけば、おそらくまだ時期尚早だと言わざるを得ない。」
ダウマンより上位にいる他の選手たち
ダウマンに関するこの衝撃的な決定が、ウェストハムのキャプテンであるジャロッド・ボウエンや、未だ代表初招集を待ち続けているニューカッスルのウインガー、ジェイコブ・マーフィーといった、より経験豊富な選手たちの努力を軽視するものだと見なされる可能性についてさらに問われると、オーウェンは次のように付け加えた。「サッカーというものは残酷なゲームだ。 人生も残酷なものだ。誰かが他の人より優れているとか、誰かが他の人よりワールドカップ優勝の可能性を高めてくれるというなら、残念ながら、それが監督が高額な報酬を受け取り、重大な決断を下す理由なのだ。だから、多くの点で私はそれに何の問題も感じない。
「しかし、もし君が挙げた選手たちがごく平均的なレベルなら、『まあ、どうせあいつらじゃ優勝できないんだから――彼らは平均的だし、リスクを冒したほうがいい』と言えるだろう。それなら理解できる。だが、ジャロッド・ボーウェンのような選手、つまり彼はただただ傑出している。僕はジャロッド・ボーウェンのような選手を起用すべきだと強く主張するだろう。彼はそれほど優秀だと思う。 もし彼をスタメンで起用しないとしても、途中から投入する機会を探るだろう。それに、ダウマンのポジションにはサカのような選手や、他にも候補がいる。
「数試合しか出場しておらず、それもすべて途中出場という選手の場合、アーセナルでほぼ全試合に先発し、圧倒的な活躍を見せなければ、『うわっ、リスクを冒してでも彼を起用すべきだ』とは思わないだろう。だから、現状では起用しない。だが、繰り返しになるが、彼を否定しているわけではない。 彼の今後のキャリアが楽しみでなりません。もちろん素晴らしいスタートを切っていますが、まだ、本当に、本当に、本当に早い段階なのです。」
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プロ契約：ティーンスター、ダウマンの輝かしい未来
アーセナルは、ヘイル・エンド・アカデミー出身のダウマンと仮契約を結んでおり、今年末に17歳になる際にプロ契約を結べるようになっていると報じられている。
それまでに彼はプレミアリーグで十分な出場時間を積み重ね、国内カップ戦やチャンピオンズリーグにも出場することになるだろうが、代表チームに招集されるかどうかは依然として不透明だ。