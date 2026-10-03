ダウマンのような若手タレントの育成について先週語った際、カーズリーは代表チームの体制が取っている慎重なアプローチを説明した。カーズリーは「選手がそれぞれ自分のペースで成長することが重要だ。マックスは傑出した才能の持ち主で、彼がU-21代表に加わるタイミングとバランスは必然的に重要になる。彼がU-21代表に行くのはその才能ゆえだが、我々はそれを適切なタイミングで行うことを確実にしなければならない。辛抱強くある必要があるし、最終的には彼らに長期間にわたってA代表でプレーしてもらいたい。だからこそ、そのタイミングを正しく見極めなければならない。数年前にはイーサン・ヌワネリでも似たような問題があった。彼は早い段階でデビューし、とてもうまくやってきたが、彼をすぐにでもさらに先へ進めたくなる傾向がある」と述べた。