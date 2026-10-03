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アーセナルの10代MFマックス・ダウマン、イングランドU-19代表のアメリカ戦で一発退場に
ダウマンにとって劇的な一戦
ダウマンは金曜日、マルベーリャで行われたイングランドU-19代表のアメリカ戦で2-1の勝利を収める中、波乱の午後を経験した。ダウマンは無観客で行われたこの一戦の開始1分にレイガン・ヘスキーの先制点をアシストした。しかし、74分に一発退場となり、その日は予定より早く終わりを迎えた。退場の正確な理由は公式には確認されていないが、『The Sun』の報道によれば、ベン・フューチャー率いるチームが数的不利の中でも勝利を守り切る中、同選手は乱暴な行為によって処分を受けたとされている。
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アーセナルでの急成長
ダウマンはアーセナルで驚異的なシーズンを過ごしている。今季すでにクラブで2試合に出場して2得点を記録しており、そのほかにも何度かベンチ入りしている。夏にGCSEを終えたばかりでありながら、前季のプレミアリーグ優勝メダルも手にしている。一部のサポーターからはダウマンをより上の年代の代表へ早期に引き上げるべきだとの声も上がっているが、イングランドU-21代表を率いるリー・カーズリーは最近、辛抱の重要性を強調。急速なステップアップを遂げたあとに不要なプレッシャーをかけることなく、適切に成長できるよう慎重な対応を求めている。
カーズリー、育成には忍耐が必要だと訴える
ダウマンのような若手タレントの育成について先週語った際、カーズリーは代表チームの体制が取っている慎重なアプローチを説明した。カーズリーは「選手がそれぞれ自分のペースで成長することが重要だ。マックスは傑出した才能の持ち主で、彼がU-21代表に加わるタイミングとバランスは必然的に重要になる。彼がU-21代表に行くのはその才能ゆえだが、我々はそれを適切なタイミングで行うことを確実にしなければならない。辛抱強くある必要があるし、最終的には彼らに長期間にわたってA代表でプレーしてもらいたい。だからこそ、そのタイミングを正しく見極めなければならない。数年前にはイーサン・ヌワネリでも似たような問題があった。彼は早い段階でデビューし、とてもうまくやってきたが、彼をすぐにでもさらに先へ進めたくなる傾向がある」と述べた。
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イングランドの次戦は？
イングランドは月曜日、ベルギーと対戦してインターナショナルブレークの日程を終える。ダウマンがこの試合に関与するかどうかは依然として不透明で、アメリカ戦での退場処分を受け、一発退場の結果を待っている。
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