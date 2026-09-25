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アーセナルの負傷危機がさらに悪化、カイ・ハフェルツがユルゲン・クロップ体制のドイツ代表でハムストリングを負傷
クロップの初陣、終盤の失点で台無しに
ドイツ代表監督としてのクロップの船出は、オランダ代表との1-1の引き分けというもどかしい結果に終わったが、その結果以上に注目を集めたのは、アーセナルFWハフェルツの深刻な負傷への懸念だった。前リヴァプール指揮官は、前半のフェリックス・ンメチャのゴールでUEFAネーションズリーグの一戦を制し、初陣を白星で飾るかに見えた。
しかし、後半アディショナルタイムにコーディ・ガクポが同点弾を決め、クロップの代表監督としての初戦勝利は阻まれた。この土壇場での失点は、主力攻撃陣2人を負傷で欠いたドイツにとって厳しい一夜に追い打ちをかけた。ハフェルツはクインテン・ティンバーから激しいチャレンジを受けた後、32分に途中交代。アーセナルは国内での重要な連戦を前に、そのコンディションを案じることになった。
- AFP
ドイツにダブルの負傷打撃
ドイツ代表とアーセナルの双方にとって最も差し迫った懸念は、ティンバーの激しいタックルの直後にハムストリングを痛めた疑いで倒れ込んだハフェルツを巡るものだ。FWはピッチ上でメディカルスタッフの治療を受けた後、ユネス・エブタリブと交代した。
状況はバイエルンのスター、ムシアラについても同様に深刻だった。試合前のウォームアップ中に太ももの負傷とみられるアクシデントでプレーを止め、キックオフに間に合わなかった。試合終了後、『RTL』の取材に応じたクロップは、両選手について懸念を示した。
「2人とも現在MRI検査を受けている。今夜（木曜日）には診断結果が分かることを願っている」とクロップは明かした。「だが、もちろん良い状況ではない。深刻なものでないことを願うよ。彼らはおそらく我々の試合には出られないだろう。だが、比較的早く再びプレーできるようになることを願っている」
アルテタ、手薄な陣容に頭を悩ませる
負傷者リストの拡大は、今回のインターナショナルブレークですでに主力の欠場に悩まされているミケル・アルテタ監督にとって大きな頭痛の種となる。アーセナルでは、デクラン・ライスとマーリ・サルモンが、それぞれイングランドA代表とU-18代表のメンバーから離脱している。
さらに、ユリエン・ティンバーはドイツ戦のオランダ代表の試合登録メンバーから完全に外れた。オランダ代表を率いるシャビは、直近の負傷歴を受けて、このDFのコンディションに慎重な対応を取っていると認めた。ハフェルツもこの懸念材料の増加に加わったことで、アルテタ監督はドイツのメディカル部門からの前向きな知らせを切望しているはずだ。
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ハフェルツの次は？
クロップ監督の試合後のコメントは、ハフェルツとムシアラがドイツ代表の次の3試合を欠場する可能性が高いことを強く示唆している。代表チームはホーム＆アウェーでギリシャと対戦し、その間にセルビアとの重要な一戦を控えている。
アーセナルにとって当面の最優先事項は、ハフェルツが10月10日に行われるリーズ・ユナイテッドとのプレミアリーグ戦に出場可能かどうかを見極めることだ。アルテタ監督とスタッフ陣は現在、MRI検査の結果を不安げに待っており、ハムストリングの負傷の疑いが長期離脱につながらないことを願っている。
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