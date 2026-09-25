ドイツ代表とアーセナルの双方にとって最も差し迫った懸念は、ティンバーの激しいタックルの直後にハムストリングを痛めた疑いで倒れ込んだハフェルツを巡るものだ。FWはピッチ上でメディカルスタッフの治療を受けた後、ユネス・エブタリブと交代した。

状況はバイエルンのスター、ムシアラについても同様に深刻だった。試合前のウォームアップ中に太ももの負傷とみられるアクシデントでプレーを止め、キックオフに間に合わなかった。試合終了後、『RTL』の取材に応じたクロップは、両選手について懸念を示した。

「2人とも現在MRI検査を受けている。今夜（木曜日）には診断結果が分かることを願っている」とクロップは明かした。「だが、もちろん良い状況ではない。深刻なものでないことを願うよ。彼らはおそらく我々の試合には出られないだろう。だが、比較的早く再びプレーできるようになることを願っている」