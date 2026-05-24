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アーセナルの若手マックス・ダウマンが、2025-26最終戦でプレミア初先発し、再び新記録を樹立した。
セルハースト・パークでの歴史的な午後
2025-26シーズン、アーセナルは歴史的なシーズンを迎えた。その締めくくりにダウマンが新たな快挙を達成した。
クリスタル・パレス戦に16歳144日で先発し、プレミアリーグ最年少記録を樹立した。新王者としてセルハースト・パークに入場したチームは選手団による栄誉の列（ガード・オブ・オナー）で迎えられ、その瞬間はより特別なものとなった。
この快挙でダウマンは、2008年にエバートンで16歳198日で初先発したホセ・バクスターの記録を更新した。
アーセナル・アカデミー育ちの彼はアルテタ監督の下で急成長し、タイトル獲得の祝賀会にトップチームの一員として参加。「年齢はただの数字」を体現した。
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記録を塗り替える
クリスタル・パレス戦での先発は、今シーズンこの若手が達成した数々の偉業の、あくまで最新版に過ぎない。2025年8月、彼は15歳235日でプレミアリーグ最年少出場記録を樹立。11月には15歳308日でチャンピオンズリーグ最年少出場も更新した。
3月にはエバートン戦で得点を挙げ、16歳73日でプレミアリーグ最年少得点者となった。
リーグ戦5試合に出場したダウマンは、16歳にしてプレミアリーグ優勝を経験。同年代のほとんどが夢見るだけのデビューシーズンを過ごした。
トゥヘル監督の残念な決断
クラブでは記録的な活躍を見せる10代選手だが、トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表の現時点での計画には含まれていない。2026年W杯に向け、この16歳を早期招集すべきとの声もあったが、トゥヘル監督はマイアミ合宿にアーセナルのチームメイト、イーサン・ヌワネリを選んだ。
ドイツ人監督は「必要な規模の代表チームに若手を数名招集し、トレーニングを行う。2試合の親善試合で出場時間と負荷を調整する」と語った。
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アーセナルの将来を左右する重大な局面
休息に入る夏が近づくにつれ、ダウマンへの注目は高まる。代表遠征には参加しないが、アーセナルでの彼の地位は揺るがない。
ヌワネリと並ぶ16歳は、クラブがイングランドの頂点に留まる鍵となる。当面は、歴史的な日曜日の記憶を祝うだろう。