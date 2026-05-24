アーセナルの若手マックス・ダウマンが、2025-26最終戦でプレミア初先発し、再び新記録を樹立した。

2025-26シーズン、アーセナルは歴史的なシーズンを迎えた。その締めくくりにダウマンが新たな快挙を達成した。

クリスタル・パレス戦に16歳144日で先発し、プレミアリーグ最年少記録を樹立した。新王者としてセルハースト・パークに入場したチームは選手団による栄誉の列（ガード・オブ・オナー）で迎えられ、その瞬間はより特別なものとなった。

この快挙でダウマンは、2008年にエバートンで16歳198日で初先発したホセ・バクスターの記録を更新した。

アーセナル・アカデミー育ちの彼はアルテタ監督の下で急成長し、タイトル獲得の祝賀会にトップチームの一員として参加。「年齢はただの数字」を体現した。



