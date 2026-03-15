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アーセナルの若き逸材マックス・ダウマンが、ジョン・テリーから「偉大な」リオネル・メッシに例えられる。チェルシーのレジェンドは、プレミアリーグの歴史に名を刻んだ「驚異的な」16歳の選手を称賛した。
エミレーツでの歴史的な午後
ダウマンのゴールは、個人の輝きが光る瞬間だった。エバートンがコーナーキックから終盤の同点ゴールを狙って攻め上がった直後、この16歳の選手は決定的なカウンター攻撃を仕掛けた。彼は力強さとテクニックを駆使してヴィタリー・ミコレンコをかわし、鋭い方向転換でキアラン・デューズベリー＝ホールを置き去りにする、トップクラスの冷静さを発揮した。 このゴールにより、彼はプレミアリーグの歴史にその名を刻み、リーグ史上最年少得点記録を更新した。この日の彼は、最初のゴールでも重要な役割を果たしており、サイドに流れてクロスを供給し、最終的にギョケレスがネットを揺らすきっかけを作ったことで、その万能ぶりを示していた。
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テリーはアーセナルの記録更新者をメッシと比較している
試合後、テリーはTikTokに投稿し、アカデミーでのプレーを初めて見た時のことを振り返りながら、このミッドフィルダーへの称賛を語った。「マックス・ダウマン、本当に素晴らしい選手だ。16歳にして、まさに信じられないほどの才能だ」とテリーは述べた。 「約1年前、彼がチェルシーと対戦するのを観たんだが、メッシ以外で、彼のように相手選手を軽やかに抜き去る選手は見たことがない。それはかなり大胆な比較かもしれないが、彼は紛れもない才能の持ち主であり、アーセナルの未来だけでなく、イングランド代表でも大きな役割を果たすだろう。本当に、本当に素晴らしい才能だ。今日の勝利は、彼ら［アーセナル］にとっても非常に大きな勝利だった。」
アルテタの「直感」が功を奏した
アーセナルのミケル・アルテタ監督は試合後、この10代の選手にチャンスを与えるべきだという強い直感があったことを明かした。プレミアリーグの重要な一戦という重圧にもかかわらず、アルテタ監督はダウマンがトップチームのサッカーが求める肉体的・精神的な要求に応えられる準備ができていると感じていた。そしてこの若き選手は、ピッチに立った短い時間の中でエバートンの守備陣を崩し、その信頼に応えた。
「昨日もここ数日、彼はトレーニングに参加していたが、今が彼にとってのチャンスだと直感した」とアルテタは説明した。「おそらく彼は、その場の雰囲気や状況、相手チームに動じないからだ。彼はただ自然にプレーしている。自ら判断してチャンスを作り出し、そのパフォーマンスは信じられないほどだった。 彼の性格や人柄、そしてプレッシャーやチームメイト、相手チームに動じない様子がそう思わせる。才能のある選手は数多く見てきたが、16歳であれほどの要求レベルに対応できる選手は極めて稀だ。」
- AFP
ダウマンとアーセナルの今後はどうなるのか？
プレミアリーグ優勝争いでアーセナルが優位に立つ中、アルテタ監督は新たな逸材を取り巻く過度な期待をうまくコントロールしなければならない。エバートン戦で「マン・オブ・ザ・マッチ」に選ばれたダウマンは、世界的な注目を集める存在となった。今後、優勝争いのプレッシャーが高まる中で、この安定したパフォーマンスを維持できるかが課題となる。 アーセナルは火曜日、チャンピオンズリーグの2回戦としてバイエル・レバークーゼンをエミレーツ・スタジアムに迎え、第1戦での引き分けを経て準々決勝進出を目指す。その4日後、チームはウェンブリーへ遠征し、カラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティと対戦する。
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