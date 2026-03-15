アーセナルの若き逸材マックス・ダウマンが、ジョン・テリーから「偉大な」リオネル・メッシに例えられる。チェルシーのレジェンドは、プレミアリーグの歴史に名を刻んだ「驚異的な」16歳の選手を称賛した。

アーセナルのミケル・アルテタ監督は試合後、この10代の選手にチャンスを与えるべきだという強い直感があったことを明かした。プレミアリーグの重要な一戦という重圧にもかかわらず、アルテタ監督はダウマンがトップチームのサッカーが求める肉体的・精神的な要求に応えられる準備ができていると感じていた。そしてこの若き選手は、ピッチに立った短い時間の中でエバートンの守備陣を崩し、その信頼に応えた。

「昨日もここ数日、彼はトレーニングに参加していたが、今が彼にとってのチャンスだと直感した」とアルテタは説明した。「おそらく彼は、その場の雰囲気や状況、相手チームに動じないからだ。彼はただ自然にプレーしている。自ら判断してチャンスを作り出し、そのパフォーマンスは信じられないほどだった。 彼の性格や人柄、そしてプレッシャーやチームメイト、相手チームに動じない様子がそう思わせる。才能のある選手は数多く見てきたが、16歳であれほどの要求レベルに対応できる選手は極めて稀だ。」