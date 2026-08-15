試合後、北ロンドンへの移籍説について報道陣から問われたナイジェリア代表は、将来的な移籍の可能性を完全には否定せず、外交的な口調で応じた。

絶え間ない移籍の噂について、同選手は「移籍市場の期間中は常に噂がある。自分の仕事に集中する。自分のやるべきことに集中している。その後に何が来るのかは、その時に見て考える」と語った。

憶測が続く中でも、このFWは夏の移籍期限を過ぎても残留する場合にはイスタンブールのクラブに尽くす姿勢を改めて強調した。「厳しいシーズンになる。チームもそれを分かっている。このクラブのために全てを捧げる準備はできている。これは重要な警鐘だった。選手たちにとっても警鐘だった」