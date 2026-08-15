AFP
翻訳者：
アーセナルの移籍関心が報じられる中、ビクター・オシムヘンはガラタサライ退団の可能性を否定せず
ウルトラスが心からの謝罪を受ける
スュペル・リグ王者のガラタサライは金曜夜、ラムズ・パークで昇格組のチョルムFKと2-2で引き分け、悔しい結果に終わった。ホームの2得点をいずれも決めたにもかかわらず、オシムヘンは開幕戦で勝ち点3を取り切れなかった責任は全面的に自分にあると感じていた。試合終了のホイッスル後、ナイジェリア代表のオシムヘンはゴール裏のウルトラスのもとへ向かい、謝罪した。
- Anadolu Agency
ナイジェリア人ストライカーがうわさについて語る
試合後、北ロンドンへの移籍説について報道陣から問われたナイジェリア代表は、将来的な移籍の可能性を完全には否定せず、外交的な口調で応じた。
絶え間ない移籍の噂について、同選手は「移籍市場の期間中は常に噂がある。自分の仕事に集中する。自分のやるべきことに集中している。その後に何が来るのかは、その時に見て考える」と語った。
憶測が続く中でも、このFWは夏の移籍期限を過ぎても残留する場合にはイスタンブールのクラブに尽くす姿勢を改めて強調した。「厳しいシーズンになる。チームもそれを分かっている。このクラブのために全てを捧げる準備はできている。これは重要な警鐘だった。選手たちにとっても警鐘だった」
ロンドン勢が獲得に向けた動きを検討
このストライカーの長期的な去就をめぐる不透明感は、アーセナルがガブリエウ・マルティネッリと10代の有望株イーサン・ヌワネリに関する交渉の中で、同選手の獲得の可能性について話し合ったと報じられたことで、さらに深まった。ただ、27歳の同選手は2029年6月までラムズ・パークと契約を残している。
一方で同選手は、サポーターに報いるためにもチームメートに対して即座にチーム一丸となった反応を求め、こう語った。「ピッチで全てを出し切らなければならない。ファンは信じられないほどの力を与えてくれるし、いつも支えてくれる。僕たちはそれに応えなければならない」
さらにこう続けた。「チャンピオンズリーグの前に勢いに乗る必要がある。最初の試合からしっかり戦わなければならない」
- AFP
次に何が待ち受けているのか？
ガラタサライは来週末のリーグ戦を前に、後方の整備に取り組む必要がある。今季を本格的に軌道に乗せるためだ。オカン・ブルク監督は、目前に迫るチャンピオンズリーグのリーグフェーズを前に、チームにより高い連係を求めるはずである。だが、ここから移籍市場の締め切り日までに何が起ころうとも、オシムヘンをシャープな状態に保つことは、彼らのプランの中核となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。