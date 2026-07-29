マドリーによるヤン・ディオマンデへの関心はアーセナルの注目も集めており、アーセナルはこの状況を利用してビニシウス獲得を狙っているようだ。もっとも、ロンドン北部では楽観論もある一方で、このブラジル人を巡る動きは決定的な障害にぶつかったように見える。アルテタ監督は、アーセナルが国内外の大会で支配的な力となるための助けとして、真のワールドクラスの勝負を決められる選手を陣容に加えることを強く望んでいた。

ビニシウスを巡る状況には、新契約交渉の対立に典型的な特徴がいくつかある。給与要求を巡る行き詰まりの報道、浮上したアーセナルの関心、そして今後さらに協議が行われる見通しだ。しかし現時点では、ビニシウスが競技面であれそれ以外の理由であれ、何らかの理由でマドリーを去ることを望んでいるという強い公的証拠はない。