こうした歴史的な功績により、この多才なFWは同団体が称える『Class of '27』の中でも見出しを飾る存在となった。10代のこの選手による前例のない飛躍をたたえ、ギネス世界記録 フットボール・エディション2027のシニア・エディターを務めるトム・ベッカーリッジは次のように述べた。「リストの中で最年少の選手であるマックスは、『Class of '27』が象徴するものをまさに体現している。17歳になる前にすでに3つのギネス世界記録タイトルを達成しているのは並外れたことであり、彼のストーリーは、なぜこの世代の選手たちがこれほど刺激的なのかを正確に示している」