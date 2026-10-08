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アーセナルの新鋭マックス・ダウマンが、ミケル・アルテタ率いるチームで歴史を作り、ギネス世界記録を3つ受賞
歴史的な節目が神童の台頭を決定づける
ヘイル・エンド育ちのこの選手は、アーセナルのトップチームに定着して以来、記録を書き換え続けたことで、権威ある世界的な称賛を受けている。17歳の誕生日を迎える前にすでにプロ契約条件で合意していたこのティーンエイジャーは、2025年11月のスラビア・プラハ戦で3-0の勝利を収めた試合で、チャンピオンズリーグ史上最年少出場選手としての地位を確固たるものにした。この欧州での節目は、プレミアリーグ史上最年少得点者であり、最年少優勝選手でもあるという国内記録にも並ぶものだ。
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記録の権威が世代を代表する才能を称賛
こうした歴史的な功績により、この多才なFWは同団体が称える『Class of '27』の中でも見出しを飾る存在となった。10代のこの選手による前例のない飛躍をたたえ、ギネス世界記録 フットボール・エディション2027のシニア・エディターを務めるトム・ベッカーリッジは次のように述べた。「リストの中で最年少の選手であるマックスは、『Class of '27』が象徴するものをまさに体現している。17歳になる前にすでに3つのギネス世界記録タイトルを達成しているのは並外れたことであり、彼のストーリーは、なぜこの世代の選手たちがこれほど刺激的なのかを正確に示している」
グローバル版が未来のスターたちを特集
ベッカーレッゲはさらに、この10代選手の急速な台頭は、現代サッカーの容赦ない勢いと、並外れた世代の到来を体現していると付け加えた。「サッカーは決して立ち止まらない。記録は破られ、新たなスターが現れ、毎シーズン、試合を輝かせる新たな天才的瞬間が生まれる。『ギネス世界記録 フットボール版2027』は、そのすべてを称えるものだ。世界サッカー界のビッグスターから、物語が始まったばかりの若い選手たちまでね」
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負傷離脱はダウマンにチャンスをもたらす
カイ・ハヴァーツとクリストス・ツォリスの負傷を受け、ダウマンはアーセナルの前線でより重要な役割を担う可能性が高まっている。今週末のリーズ・ユナイテッド戦は、この10代の選手にとって良い記憶がある一戦でもある。2025年8月、エミレーツ・スタジアムで行われた同じ相手との5-0勝利でトップチームデビューを果たしたからだ。さらに先月のリーグカップでは決定力ある2得点を記録しており、クラブでの公式戦出場数を15試合からさらに伸ばす材料となっている。
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