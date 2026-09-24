ルイス＝スケリーが彼を高く評価しているのは明らかだが、フェルナンデスは2024年にスポルティングCPからイングランドのサッカー界にやって来て以降、波乱の時期を過ごしてきた。サウサンプトンとウェストハムで2季連続の降格を経験した後、このMFは夏に8500万ポンドでトッテナムへ移籍した。

ロベルト・デ・ゼルビ体制でのスタートも順調ではない。最近行われたアストン・ビラ戦の2-3での敗戦では、期待外れのパフォーマンスを受けて、フェルナンデスはハーフタイムにモハメド・クドゥスとの交代を命じられた。自身の戦術的判断を擁護したスパーズ指揮官は、高額移籍で加わった新戦力にさらなる改善を求めた。

「私はマテウスをとても信頼している。だが、今日のマテウスのパフォーマンスは気に入らなかった。そうでなければ交代させることはできなかった」とデ・ゼルビ監督は説明した。「彼も分かっている。だが、これは普通のことだ。マテウスを攻撃しているわけではない。私はマテウスを愛しているし、問題ではない。だが、マテウスにはもっと多くを求める必要があると思う。なぜなら、あのポジションでも彼にはできるからだ」



