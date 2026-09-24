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アーセナルの新鋭マイルズ・ルイス＝スケリー、プレミアリーグで最も手ごわい相手として意外なトッテナムの選手を指名
驚きの告白
20歳の誕生日を目前に控えるルイス＝スケリーは、プレミアリーグ優勝メダルとチャンピオンズリーグ決勝での先発出場を含む見事な実績を誇る。トップチームで81試合に出場し、イングランド代表でも6試合に出場しているこのティーンエイジャーは、守備と中盤の両役割で、すでに世界屈指のタレントたちと対戦してきた。
アルテタ体制で急速に成長し、レギュラーへと定着したことを踏まえれば、このアーセナルのアカデミー育ちが世界トップクラスのアタッカーやセントラルの選手たちの中から選ぶこともできたはずだ。だが実際には、ウェストハムでの短い在籍期間中に繰り広げた対戦を理由に、マテウス・フェルナンデスの名を挙げた。
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フェルナンデスを絶賛
最近出演した『Men In Blazers』のポッドキャストで、アーセナルの逸材はプレミアリーグで最も手強かった相手を問われた。するとすぐに、現在トッテナムに所属する選手の名を挙げ、特にイーストロンドンでのプレーを強調した。
「ウェストハムにいた時のマテウス・フェルナンデスだ」と、ルイス＝スケリーはためらうことなく明かした。
この19歳はまた、ブラジル代表ブルーノ・ギマランイスのエミレーツ・スタジアム到着についても語った。この大型補強を成長のための非常に貴重な機会と捉え、新たなチームメートの実績を称賛している。
「ブルーノはエネルギー、経験、激しさをもたらしてくれる」と、そのイングランド代表選手は語った。「加入すると聞いた時は本当にうれしかった。学べる相手であり、いろいろと吸収できる存在だからだ。彼もまた勝者だし、自分と似たポジションでプレーする選手でもあるから、常に学ぶことができる。ブルーノからどんどん吸収することは、自分にとって本当に大きな影響をもたらすはずだ」
フェルナンデス、トッテナム戦で苦戦
ルイス＝スケリーが彼を高く評価しているのは明らかだが、フェルナンデスは2024年にスポルティングCPからイングランドのサッカー界にやって来て以降、波乱の時期を過ごしてきた。サウサンプトンとウェストハムで2季連続の降格を経験した後、このMFは夏に8500万ポンドでトッテナムへ移籍した。
ロベルト・デ・ゼルビ体制でのスタートも順調ではない。最近行われたアストン・ビラ戦の2-3での敗戦では、期待外れのパフォーマンスを受けて、フェルナンデスはハーフタイムにモハメド・クドゥスとの交代を命じられた。自身の戦術的判断を擁護したスパーズ指揮官は、高額移籍で加わった新戦力にさらなる改善を求めた。
「私はマテウスをとても信頼している。だが、今日のマテウスのパフォーマンスは気に入らなかった。そうでなければ交代させることはできなかった」とデ・ゼルビ監督は説明した。「彼も分かっている。だが、これは普通のことだ。マテウスを攻撃しているわけではない。私はマテウスを愛しているし、問題ではない。だが、マテウスにはもっと多くを求める必要があると思う。なぜなら、あのポジションでも彼にはできるからだ」
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中盤での激しい争いが待ち受ける
今後、ルイス＝スケリーはギマランイスの加入により、アーセナルで出場機会を巡る激しい競争に直面する。ブレークスルーを果たしたシーズンでは左サイドバックとして輝きを放ったものの、この若手は自身を中盤の選手と捉えており、経験豊富な仲間たちから可能な限り多くを吸収し、中盤で不動の地位を築くことを目指している。
最終的に、その戦術的な多様性は、タイトル獲得を狙うアルテタ監督のチームにとって引き続き重要な武器である。利他的な姿勢をあらためて示し、この10代の選手は次のように締めくくった。「僕はミッドフィールダーだ。でも結局のところ、すべてはチームが何を必要としているか次第だ。どの選手も、どの個人も、チームの目標より大きな存在ではない。チームの助けになることなら、何でもやる」
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