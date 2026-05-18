アーセナルの新監督ミケル・アルテタは、アーセン・ヴェンゲル並みの長期政権を築けるか？「インビンシブルズ」のレイ・パーラーが未来を予測。

アルテタの契約は2027年夏まで。2019年12月の就任以来、350試合で211勝、勝率は60%。

ウェンガーは22年間で1235試合を指揮し、勝率57％で退任。2018年5月の別れ後、北ロンドンに彼のような監督が再び現れると信じる者は少なかった。

彼はプレミアリーグ3回、FAカップ7回の優勝を果たし、2006年にはチャンピオンズリーグ決勝に進出した（バルセロナに敗北）。アルテタが今季の欧州決勝でパリ・サンジェルマンを破れば、その記録を超えることができる。

クラブはまた、2003-04の「インビンシブルズ」以来となる国内制覇も目前に迫っている。アルテタがチームをタイトル争いの常連に押し上げたことから、新契約の交渉が進められている。