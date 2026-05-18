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アーセナルの新監督ミケル・アルテタは、アーセン・ヴェンゲル並みの長期政権を築けるか？「インビンシブルズ」のレイ・パーラーが未来を予測。
勝率：アルテタとウェンガーの比較
アルテタの契約は2027年夏まで。2019年12月の就任以来、350試合で211勝、勝率は60%。
ウェンガーは22年間で1235試合を指揮し、勝率57％で退任。2018年5月の別れ後、北ロンドンに彼のような監督が再び現れると信じる者は少なかった。
彼はプレミアリーグ3回、FAカップ7回の優勝を果たし、2006年にはチャンピオンズリーグ決勝に進出した（バルセロナに敗北）。アルテタが今季の欧州決勝でパリ・サンジェルマンを破れば、その記録を超えることができる。
クラブはまた、2003-04の「インビンシブルズ」以来となる国内制覇も目前に迫っている。アルテタがチームをタイトル争いの常連に押し上げたことから、新契約の交渉が進められている。
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アルテタは、アーセナルで10年以上監督を務めたウェンガーのように長期政権を築けるか？
アルテタ監督がウェンガー監督のように10年以上エミレーツ・スタジアムで指揮を執れるかとの問いに、アーセナルレジェンドのパーラー氏は、10betの依頼でGOALの取材にこう語った。「彼のチームは若い。陳腐だが、最初のタイトルが最も難しい。しかし2つの大きなタイトルを取れば……
リーグカップを取ってほしかった。選手たちが「チームとしてトロフィーを獲った」と実証できるからだ。しかしチャンピオンズリーグとプレミアリーグの2つを制すれば、来季へ大きな自信と確信が生まれる。
彼はクラブを熟知し、ファンや選手との絆も良好だ。
「私がプレーしていた22年前以来、プレミアリーグを制覇できていない。だから、もし今年プレミアリーグを制覇できれば、クラブの全員にとって大きな後押しになる。今シーズン成功を収めれば、彼はあと数年は残留するだろう。」
アルテタはアーセナルで満足しているか？新契約を結ぶ意向はあるか？
アルテタは自身の将来について語った際、次のように述べている。「監督は、明日もここにいる資格を勝ち取らなければならない。そのためには、反応、発言、ロッカールームでの振る舞い、メッセージ、選手たちの支持が重要だ。」
また、2011年から5年間選手として共に過ごしたウェンガー監督の後継者となることについて問われると、彼はこう続けた。「以前も言ったように、サポートが必要だ。オーナーや理事会からの支援は心強い。 結局、最も重要なのは選手たちだ。ドアを開け、彼らと向き合い、話しかけると、驚くほど集中していることもあれば、眠そうにしていることもある。
「この6年間、私は常に高い集中力で学び、チームのために全力を尽くす選手たちを見てきた。それが私がこの仕事を続ける理由だ。それ以外には何もない。もちろん、多くの試合に勝ち、高い勝率を維持することも不可欠だ。それしか道はない。そうでなければ、この環境では生き残れない。」
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シーズン半ばの混乱を避けるため、アルテタ監督との契約交渉は夏まで先送りされる見込みだ。契約延長は最終的に合意すると予想されている。
チームは月曜、降格が決まったバーンリー戦に集中する。勝てばマンチェスター・シティとの5ポイント差を取り戻せる。最終節は日曜にクリスタル・パレスのホームへ遠征し、5月30日にチャンピオンズリーグ決勝でPSGと対戦する。