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アーセナルの戦術的青写真が、ベン・ホワイトとユリエン・ティンバーを肉体的限界へと追い込んでいる理由
アーセナル、負傷の痛手で右サイドバック起用に難題へ
アーセナルを率いるアルテタ監督は、ホワイトがサンダーランド戦で鼠径部を負傷したことで、守備陣に関するフィジカル面の試練に直面している。ホワイトはハーフタイムで交代となり、アーセナルの右SBの選択肢をめぐる新たな懸念が浮上した。
ホワイトは、5月にワールドカップ出場の望みを絶たれた膝の負傷から復帰した後、今季を印象的な形でスタートしていた。チャンピオンズリーグのナポリ戦で受けた打撲は乗り越えていたが、スタジアム・オブ・ライトでの負傷交代により、アーセナルは再びコンディション面の問題への対応を迫られている。
ティンバーは自身の鼠径部の問題からの復帰後、今季初出場としてウェアサイドでホワイトに代わって出場した。1人のDFが戦線を離れれば、残された選択肢には大きなフィジカル負荷がのしかかる。
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高いフィジカル面の負荷が、サイドバックを危険にさらしている
現代サッカーにおいて、フルバックは最も負荷の大きいポジションの一つとなっている。アルテタはDF陣に極めて高いフィジカル面の要求を課しており、絶え間ないオーバーラップ、切り替えし時のスプリント、そして継続的な高速移動が求められる。Kitman Labsの負傷パフォーマンスアナリスト、スティーブン・スミスは、現代のフルバックにかかる特有の身体的負担を指摘した。
「フルバックは間違いなくピッチ上で最も負荷の高いポジションの一つであり、データもそれを裏づけている」と、スミスは『Metro』に引用された形で説明した。「率直に言えば、フルバックに求められるものは総走行距離ではなく、どのような走りをするかだ。同じレーンを上下に何度も繰り返す、爆発的なスプリントが求められる」
選手層の管理と長期的な回復計画
アーセナルは両サイドの守備全体では選手層が厚く、左ではリッカルド・カラフィオーリ、ピエロ・インカピエ、マイルズ・ルイス＝スケリーを擁している。しかし、アーセナルのタイトル争いを軌道に乗せ続けるには、右サイドにかかる負荷を適切に管理することが依然として極めて重要だ。
ホワイトは週半ばに行われたイプスウィッチ戦のカラバオカップ勝利でメンバー外となり、マルティン・スビメンディが右サイドバックに下がることを余儀なくされた。ティンバーも休養を与えられたが、アルテタ監督は、このオランダ人選手について、デビューシーズンをACL損傷によって短縮された後も新たな問題はなかったと認めた。
回復までの見通しについて話したスミスは、選手をあまりに早く復帰させるべきではないと助言し、次のように語った。「軽度の鼠径部や内転筋の損傷であっても、通常は選手がトレーニング強度を完全なレベルに戻す前に、1週間から2週間の負荷管理が必要になる」
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インターナショナルマッチウィークが重要な回復期間をもたらす
アーセナルは、土曜日午後に行われるホワイトの古巣ブライトン戦へと目を向けている。ホワイトが出場する可能性もあるが、この先に控える3週間のインターナショナルブレイクは、完全回復に向けた絶好の機会となる。
アーセナルは、その数週間のトレーニング期間を使って、ホワイトとティンバーの両者を本来の状態まで戻していくことができる。優勝争いでは最高レベルのフィジカルが求められるだけに、慎重なローテーションがアーセナル守備陣の安定性を左右する。今の段階で賢明に負荷を管理できれば、シーズン再開時にこの2人のトップクラスの右SBを、ともに万全かつフレッシュな状態で維持できるはずだ。
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