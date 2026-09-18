アーセナルを率いるアルテタ監督は、ホワイトがサンダーランド戦で鼠径部を負傷したことで、守備陣に関するフィジカル面の試練に直面している。ホワイトはハーフタイムで交代となり、アーセナルの右SBの選択肢をめぐる新たな懸念が浮上した。

ホワイトは、5月にワールドカップ出場の望みを絶たれた膝の負傷から復帰した後、今季を印象的な形でスタートしていた。チャンピオンズリーグのナポリ戦で受けた打撲は乗り越えていたが、スタジアム・オブ・ライトでの負傷交代により、アーセナルは再びコンディション面の問題への対応を迫られている。

ティンバーは自身の鼠径部の問題からの復帰後、今季初出場としてウェアサイドでホワイトに代わって出場した。1人のDFが戦線を離れれば、残された選択肢には大きなフィジカル負荷がのしかかる。