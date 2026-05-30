アーセナルにとって、これ以上ないほど順調な展開だった。カイ・ハヴェルツの早い時間帯の先制点により、ロンドンのチームは得意とする守備に専念できた。パリ・サンジェルマンは相手ペナルティエリア周辺でボールを回したが、アーセナルの緻密な4-4-2の守備システムを突破できなかった。 クロスはスライディングやヘディングで即座にクリア。散発的なミドルシュートも枠を外れた。

65分間、欧州屈指の守備陣がパリの3トップ、デシレ・ドゥエ、ウスマン・デンベレ、クヴィチャ・クヴァラツヘリアを完全に封じた。 ミュンヘンでは「どうやったらそんなことが可能なのか？」と疑問に思ったはずだ。準決勝でバイエルン相手に計6得点を奪ったチームだからだ。

それでもアーセナル守備の要塞は、弱点である右SBで崩れた。 右SBユリアン・ティンバーは2か月超の離脱明けで起用できず、代役ベン・ホワイトも負傷。ミケル・アルテタ監督は3番手の選択肢として、センターバックのクリスティアン・モスケラを右SBで起用した。21歳のスペイン人は今季右SBでの出場がわずか5試合目だった。

彼の前に立ったのは、今季CLでPSG最高の選手とされるクヴィチャ・クヴァラツケリアだった。前半はモスケラが完全に抑え込んだ。 ハーフタイム直後に時間稼ぎでイエローカードを受け、任務はさらに困難に。65分、クヴァラツヘリアはモスケラのマークを振り切り、背後から接触を受けてPKを獲得。デンベレが沈め1－1とした。

直後にモスケラは退き、ティンバーが復帰。PSGは同点後に攻勢を強めたが、決定機は少なかった。77分、クヴァラツケリアが2-1のチャンスを逃し、その後交代した。