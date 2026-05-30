カイ・ハヴェルツが6分にアーセナルに先制点をもたらしたが、65分にウスマン・デンベレがPKで同点に追いついた。延長戦はスコアレスで終わり、PK戦の末、PSGが4-3で勝利した。アーセナルはエベレチ・エゼとガブリエルが失敗し、PSGは疲労困憊していたヌノ・メンデスだけが失敗した。
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カイ・ハヴェルツが6分にアーセナルに先制点をもたらしたが、65分にウスマン・デンベレがPKで同点に追いついた。延長戦はスコアレスで終わり、PK戦の末、PSGが4-3で勝利した。アーセナルはエベレチ・エゼとガブリエルが失敗し、PSGは疲労困憊していたヌノ・メンデスだけが失敗した。
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アーセナルにとって、これ以上ないほど順調な展開だった。カイ・ハヴェルツの早い時間帯の先制点により、ロンドンのチームは得意とする守備に専念できた。パリ・サンジェルマンは相手ペナルティエリア周辺でボールを回したが、アーセナルの緻密な4-4-2の守備システムを突破できなかった。 クロスはスライディングやヘディングで即座にクリア。散発的なミドルシュートも枠を外れた。
65分間、欧州屈指の守備陣がパリの3トップ、デシレ・ドゥエ、ウスマン・デンベレ、クヴィチャ・クヴァラツヘリアを完全に封じた。 ミュンヘンでは「どうやったらそんなことが可能なのか？」と疑問に思ったはずだ。準決勝でバイエルン相手に計6得点を奪ったチームだからだ。
それでもアーセナル守備の要塞は、弱点である右SBで崩れた。 右SBユリアン・ティンバーは2か月超の離脱明けで起用できず、代役ベン・ホワイトも負傷。ミケル・アルテタ監督は3番手の選択肢として、センターバックのクリスティアン・モスケラを右SBで起用した。21歳のスペイン人は今季右SBでの出場がわずか5試合目だった。
彼の前に立ったのは、今季CLでPSG最高の選手とされるクヴィチャ・クヴァラツケリアだった。前半はモスケラが完全に抑え込んだ。 ハーフタイム直後に時間稼ぎでイエローカードを受け、任務はさらに困難に。65分、クヴァラツヘリアはモスケラのマークを振り切り、背後から接触を受けてPKを獲得。デンベレが沈め1－1とした。
直後にモスケラは退き、ティンバーが復帰。PSGは同点後に攻勢を強めたが、決定機は少なかった。77分、クヴァラツケリアが2-1のチャンスを逃し、その後交代した。
延長終盤、プスカシュ・アリーナが突如として沸いた。アーセナル・ファンが拳を突き上げ、チャントを歌う。理由はコーナーキック獲得。彼らは知っていた。勝利が近いと（笑）。
アーセナルは欧州屈指の「コーナーキックの名手」。GKを合法の限界で惑わせる戦術で、リーグ優勝までの18得点がCKから生まれ、プレミア記録だ。 秋にバイエルン戦でもコーナーキックが決定打となった。しかし今回はノニ・マドゥエケのクロスはクリアされ、混戦も実らず。直後、ジーベルト主審が試合を終了させた。
今回は少なくともキックは蹴られた。前半終了間際にもアーセナルは試合初のCKを得た。ファンが歓声を上げる中、サカが得意げにコーナーフラッグへ歩み寄った。しかし、ドイツ人主審ジーベルトは「やや慢心している」と判断。ロスタイムが終わっていたため、即座に前半終了を宣告した。 選手たちは呆然とした。延長開始直後、マドゥエケが2度のシュートチャンスを得るも、ゴンサロ・ラモスに阻まれ、2本目はサイドネットに外れた。アーセナルの切り札は、この日PSG相手に力を示せなかった。
ブダペストの決勝にはブンデスリーガのチームが出場しなかったものの、ピッチには2人のドイツ人がいた。1人は主審ダニエル・ジーベルト。彼はロンドン側の激しい抗議にも動じず、全体として非の打ち所のない判定を示した。重要な場面で的確に判断し、不都合な決定も躊躇しなかった。
前半追加時間のコーナー取り消し、PSGへのPK、モスケラへの時間稼ぎ警告は全て妥当だった。ジョアン・ネヴェスの不正スローインも正しく取り消した。 延長戦でマドゥエケに対するアーセナルのファウル疑惑をPKと認めなかった判定も物議を醸したが、誤りではなかった。マドゥエケはドリブルの競り合いで自らファウルを誘い、笛を吹かせようとしすぎた。アルテタとデクラン・ライスが激しく抗議したため、ジーベルトは両者にイエローカードを提示した。 この大舞台での堂々たるパフォーマンスを考えると、FIFAがジーベルトをW杯の審判団に選出しなかったのはいまだに不思議だ。
もう一人のドイツ人、ハーヴェルツもアーセナルに早期の1-0をもたらし、大舞台での存在感を示した。 26歳のアーヘン出身で、2021年には古巣チェルシーを率いてマンチェスター・シティを破り決勝を制した。今シーズン最終節の前日にもバーンリー戦で先制点を挙げ、アーセナルの優勝に貢献した。
この得点が優勝にはつながらなかったものの、ハヴェルツは1992年の大会フォーマット変更後、異なる2クラブでCL決勝得点を挙げた史上3人目の選手となった。他の2人はクリスティアーノ・ロナウド（マンチェスター・ユナイテッド／レアル・マドリード）とマリオ・マンジュキッチ（ユヴェントス／バイエルン・ミュンヘン）である。