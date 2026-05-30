アーセナルにとって、これ以上ないほど順調な展開だった。カイ・ハヴェルツの早い時間帯の先制点により、ロンドンのチームは得意とする守備に専念できた。パリ・サンジェルマンは相手ペナルティエリア周辺でボールを回したが、アーセナルの緻密な4-4-2守備を突破できなかった。 クロスは即座にクリア、スライディングやヘディングで跳ね返した。散発的なミドルシュートも枠を外れた。

62分間、欧州屈指の守備陣がパリの3トップ、デシレ・ドゥエ、ウスマン・デンベレ、クヴィチャ・クヴァラツヘリアを完全に封じた。 ミュンヘンでは「どうやったらそんなことが可能なのか？」と疑問に思ったはずだ。準決勝でバイエルン相手に計6得点を奪ったチームだからだ。

それでもアーセナルの堅陣は、弱点である右SBでついに崩れた。 右SBのユリアン・ティンバーは2か月超の離脱明けで起用できず、代役ベン・ホワイトも負傷。ミケル・アルテタ監督はCBクリスティアン・モスケラを右SBで起用した。21歳のスペイン人は今季右SBでの出場がわずか5試合目だった。

その前に立ちはだかったのは、今季CLでPSG最高の選手とされるクヴィチャ・クヴァラツヘリアだった。前半、クヴァラツヘリアはモスケラに手を焼いた。 ハーフタイム直後には時間稼ぎでイエローカードを受け、任務はさらに困難に。63分、クヴァラツヘリアはモスケラのマークを振り切り、背後から接触を受けてPKを獲得。デンベレが沈め1－1とした。

直後にモスケラは退き、ティンバーが復帰。PSGは同点後に勢いを増したが、決定機は少なかった。77分、クヴァラツケリアが2-1のチャンスを逃し、その後交代した。