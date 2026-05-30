カイ・ハヴェルツが6分にアーセナルに先制点をもたらしたが、65分にウスマン・デンベレがPKで同点に追いついた。延長戦はスコアレスで終わり、PK戦の末、PSGが4-3で勝利した。アーセナルはエベレチ・エゼとガブリエルが失敗し、PSGは体力を消耗したヌノ・メンデスだけが失敗した。
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カイ・ハヴェルツが6分にアーセナルに先制点をもたらしたが、65分にウスマン・デンベレがPKで同点に追いついた。延長戦はスコアレスで終わり、PK戦の末、PSGが4-3で勝利した。アーセナルはエベレチ・エゼとガブリエルが失敗し、PSGは体力を消耗したヌノ・メンデスだけが失敗した。
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アーセナルにとって、これ以上ないほど順調な展開だった。カイ・ハヴェルツの早い時間帯の先制点により、ロンドンのチームは得意とする守備に専念できた。パリ・サンジェルマンは相手ペナルティエリア周辺でボールを回したが、アーセナルの緻密な4-4-2守備を突破できなかった。 クロスは即座にクリア、スライディングやヘディングで跳ね返した。散発的なミドルシュートも枠を外れた。
62分間、欧州屈指の守備陣がパリの3トップ、デシレ・ドゥエ、ウスマン・デンベレ、クヴィチャ・クヴァラツヘリアを完全に封じた。 ミュンヘンでは「どうやったらそんなことが可能なのか？」と疑問に思ったはずだ。準決勝でバイエルン相手に計6得点を奪ったチームだからだ。
それでもアーセナルの堅陣は、弱点である右SBでついに崩れた。 右SBのユリアン・ティンバーは2か月超の離脱明けで起用できず、代役ベン・ホワイトも負傷。ミケル・アルテタ監督はCBクリスティアン・モスケラを右SBで起用した。21歳のスペイン人は今季右SBでの出場がわずか5試合目だった。
その前に立ちはだかったのは、今季CLでPSG最高の選手とされるクヴィチャ・クヴァラツヘリアだった。前半、クヴァラツヘリアはモスケラに手を焼いた。 ハーフタイム直後には時間稼ぎでイエローカードを受け、任務はさらに困難に。63分、クヴァラツヘリアはモスケラのマークを振り切り、背後から接触を受けてPKを獲得。デンベレが沈め1－1とした。
直後にモスケラは退き、ティンバーが復帰。PSGは同点後に勢いを増したが、決定機は少なかった。77分、クヴァラツケリアが2-1のチャンスを逃し、その後交代した。
延長終盤、プスカシュ・アリーナが突如として沸いた。アーセナルファンは拳を突き上げチャントを歌う。理由はコーナーキック獲得。彼らは知っていた。勝利が近いと（笑）。
アーセナルは欧州屈指の「コーナーキックの王者」で、リーグ優勝までの18得点はプレミアリーグ記録だ。 秋に行われたバイエルン戦でもコーナーキックが決定打となった。しかし今回は、ノニ・マドゥエケのクロスはクリアされ、混戦からも決勝点は生まれなかった。まもなく主審ダニエル・ジーベルトが試合終了を宣告した。
今回は少なくともキックは蹴られた。前半終了間際にもアーセナルは試合初のCKを得た。ファンが期待に湧く中、サカがゆっくりとコーナーフラッグへ。だが主審のジーベルトは「やや慢心」と捉え、追加タイム終了と同時にハーフタイムの笛を吹いた。 選手たちは呆然とした。延長開始直後、マドゥエケが2度の好機を得るも、ラモスに阻まれ、2本目はサイドネットに外れた。アーセナルの切り札は、この日PSG相手に力を示せなかった。
ブダペストの決勝にはブンデスリーガのチームが出なかったが、ピッチには2人のドイツ人がいた。1人は主審ダニエル・ジーベルト。彼はロンドン側の激しい抗議にも動じず、終始安定した判定を示した。重要な場面で迷わず旗を挙げ、不都合な判断も躊躇しなかった。
前半追加時間のコーナー取り消し、PSGへのPK、モスケラへのイエローはどれも妥当だった。ジョアン・ネヴェスの不正スローインも正しく取り消した。 延長戦でマドゥエケがファウルを受けた場面ではPKを与えなかったが、これは議論の余地はあるものの誤りではなかった。マドゥエケはドリブルの競り合いで自らファウルを誘い、笛を吹かせようとしすぎた。アルテタとデクラン・ライスが激しく抗議したため、ジーベルトは両者にイエローカードを提示した。 この大舞台での堂々たるパフォーマンスを考えると、FIFAがジーベルトをワールドカップの審判団に選ばなかったのはいまだに不思議だ。
また、ハーランドの先制点はアーセナルに早期リードをもたらし、大舞台で結果を出すストライカーとしての存在感を示した。 26歳のアーヘン出身で、2021年には古巣チェルシーを率いてマンチェスター・シティを破り決勝を制した。今シーズン最終節の前日にもバーンリー戦で先制点を挙げ、アーセナルの優勝に貢献した。
この得点が優勝にはつながらなかったものの、ハヴェルツは1992年の大会フォーマット変更後、異なる2クラブでCL決勝得点を挙げた史上3人目の選手となった。他の2人はクリスティアーノ・ロナウド（マンチェスター・ユナイテッド／レアル・マドリード）とマリオ・マンジュキッチ（ユヴェントス／バイエルン・ミュンヘン）である。