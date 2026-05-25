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アーセナルの優勝を受け、ウェイン・ルーニーはヴィクトル・ジョケレスをプレミアリーグの「今シーズンの最優秀新戦力」に選んだ。
ヴィクトル・ジョケレスの影響
アーセナルは日曜、ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティに7ポイント差をつけ、20年ぶりのプレミアリーグ制覇を果たした。アルテタ監督はマルティン・ズビメンディやエベレチ・エゼらに2億5000万ポンド以上を投資したが、ルーニーはギョケレスが最も輝いていたと語る。
夏の大型補強で加入した27歳は、序盤の苦戦を乗り越え、優勝チームの先頭に立った。全大会で21得点を挙げ、リーグ制覇とCL決勝進出に大きく貢献した。
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ルーニーは自身の選出を正当化した
2025-26シーズン終了後、BBCポッドキャストに登場したルーニーは、今シーズン最も影響を与えた選手を問われた。彼は他の活躍選手を押しのけ、スウェーデン代表ギュロケレスを挙げた。
ルーニーは「ヴィクトル・ギョケレスだ。グラニット・シャカもサンダーランドで良かったが、ギョケレスがアーセナルにもたらしたものはまさにチームが求めていたもの。過去3年2位だったチームに新しい要素をもたらし、それがプレミアリーグ優勝の要因になった」と語った。
アルテタの戦術転換
ルーニーは、アルテタ監督が今シーズン、個々のパフォーマンスよりも戦術アプローチを変えたと指摘した。マンチェスター・シティに3年連続で敗れ準優勝に終わったアーセナルは、師・グアルディオラの戦術模倣から、より堅実なスタイルへ転換した。
「王者たる所以がある」とルーニーは語る。「今シーズンの彼らのプレーは本当に気に入っている。 誰もがペップ・グアルディオラのようなサッカーを目指す中、アルテタは3年間挑戦しても優勝できなかった。そこで補強方針を変え、よりフィジカルに優れたチームへと転換。失点も減っている」
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2冠への挑戦
アーセナルの選手層と守備の規律は、持続的な成功を収めるチームを示唆している。ルーニーは「彼らは堅実で、ピッチのあらゆる位置から得点を挙げられる選手を擁しており、プレミアリーグ優勝にふさわしい」と結んだ。
しかし祝勝に浸る時間はほとんどない。5月30日のチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンと戦い、2冠を狙うためだ。