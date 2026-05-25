アーセナルの優勝を受け、ウェイン・ルーニーはヴィクトル・ジョケレスをプレミアリーグの「今シーズンの最優秀新戦力」に選んだ。

アーセナルは日曜、ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティに7ポイント差をつけ、20年ぶりのプレミアリーグ制覇を果たした。アルテタ監督はマルティン・ズビメンディやエベレチ・エゼらに2億5000万ポンド以上を投資したが、ルーニーはギョケレスが最も輝いていたと語る。

夏の大型補強で加入した27歳は、序盤の苦戦を乗り越え、優勝チームの先頭に立った。全大会で21得点を挙げ、リーグ制覇とCL決勝進出に大きく貢献した。