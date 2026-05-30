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アーセナルの主将マルティン・オデゴールは、チャンピオンズリーグ決勝でPKを外したチームメイトガブリエルを気遣った「紳士」マルキーニョスに敬意を示した。
欧州の舞台でアーセナルに悲劇
チャンピオンズリーグ制覇を目論むアーセナルだったが、PSGに敗れ夢はまた遠のいた。カイ・ハヴェルツの先制点で優位に立ったものの、後半に追いつかれ延長へ。
しかし後半、PSGが反撃。ウスマン・デンベレの同点弾で延長へ。さらにPK戦では、ガブリエルのキックが外れ、タイトルはPSGへ。
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マルキーニョスがベテランの風格を見せる
決定的なシュートを外した直後、PSGのキャプテンマルキーニョスはチームメイトの祝福をよそに、同胞ガブリエルを慰めた。その姿はトップDF同士の共感の瞬間だった。アーセナル主将も見ていた。
この場面を見たオデガードは、PSGのベテランを称賛し、そのキャリアを通じて得た尊敬を認め、「彼は紳士で、現役屈指の経験を持つ選手だ」と語った。敗戦の悔しさにもかかわらず、その優しさに心を動かされていた。
大舞台での共有体験
オデゴールは、マルキーニョスの反応について、欧州トップレベルの大会で浮き沈みを経験したからこそ生まれたものだと語った。PSGの主力として何度も勝ち進んできたマルキーニョスは、注目されるミスが選手に与える心理的負担を理解している。
ノルウェー人プレイメーカーは、PSG主将の行動を語る際にその視点を強調した。オデゴールは「彼はすでにこのような決勝の表裏を経験しており、我々が今何を味わっているかを理解している」と語った。
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ライス、傷心のチームメイトを励ます
チャンピオンズリーグ決勝でPKを失敗したエベレチ・エゼとガブリエルについて、デクラン・ライスはすぐさま擁護した。TNTスポーツの取材に応じたこのMFは、両選手が今シーズンのアーセナルの成功に欠かせなかったと強調し、「打ちのめされている。CL決勝でPKを外すのは辛い。だが我々は彼らを愛している。 サッカーでは起こり得ることだ。決勝でPKを外したのは彼らだけではない。誰もが外した経験がある。今シーズン、この2人がいなければプレミアリーグ制覇はなかった。残酷だが、前を向きたい」