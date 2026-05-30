チャンピオンズリーグ制覇を目論むアーセナルだったが、PSGに敗れ夢はまた遠のいた。カイ・ハヴェルツの先制点で優位に立ったものの、後半に追いつかれ延長へ。

しかし後半、PSGが反撃。ウスマン・デンベレの同点弾で延長へ。さらにPK戦では、ガブリエルのキックが外れ、タイトルはPSGへ。