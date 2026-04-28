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アーセナルの主力DFが練習に欠席。アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ戦を欠場する懸念が高まっている。
ティンバーはマドリード遠征を欠場する見込み
ティンバーは、水曜日のアトレティコ・マドリード戦を欠場する見込みだ。彼は3月中旬から鼠径部負傷で離脱しており、火曜の最終練習にも参加できなかった。アルテタ監督が試合前会見で詳細を説明する。
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ハーヴェルツも欠場する見込み
ティンバーに続き、ハーヴェルツも午後の練習を欠席した。 ハヴェルツは土曜のニューカッスル戦（1-0で勝利）で筋肉系のトラブルにより途中交代し、一時長期離脱が懸念された。しかし重傷は免れ、練習には参加していないもののシーズン後半の復帰が期待されている。スペインでの第1戦は欠場見込みだが、クラブは国内と欧州の両タイトルを狙う中で彼の早期復帰を望んでいる。
アルテタ監督、3つの好材料
ニューカッスル戦で決勝点を挙げたエベレチ・エゼは深刻な怪我を免れ、チームに明るい材料をもたらした。ガブリエル・マルティネッリとリカルド・カラフィオリも練習に合流。ハムストリングを気にしていたマルティネッリ、準々決勝で打撲を負ったカラフィオリの復帰は、厚みのある戦力につながる。
ミケル・メリノは足の怪我から回復中で、今季中の復帰を目指している。
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マドリードでの大一番
アーセナルは火曜夕方にロンドン・コルニーで最終調整を行い、スペインの首都へ出発する。この試合は歴史的2冠への大きな壁だ。プレミアリーグも佳境のため、アルテタ監督は両大会で勢いを保つようローテーションを工夫しなければならない。