ニューカッスル戦で決勝点を挙げたエベレチ・エゼは深刻な怪我を免れ、チームに明るい材料をもたらした。ガブリエル・マルティネッリとリカルド・カラフィオリも練習に合流。ハムストリングを気にしていたマルティネッリ、準々決勝で打撲を負ったカラフィオリの復帰は、厚みのある戦力につながる。

ミケル・メリノは足の怪我から回復中で、今季中の復帰を目指している。