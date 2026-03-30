アーセナルの主力選手たちが相次いで代表戦を辞退する中、ゲイリー・リネカーはミケル・アルテタ監督に対し、彼が「サー・アレックス・ファーガソン」流の戦術を採用していると指摘した

イングランド代表として80試合に出場したライネカーは、監督がしばしば主導権を握るものの、最終的な決定権は多くの場合、ロッカールームにいる選手たちにあると認めた。しかし、公式戦のない期間にクラブに残るよう、クラブの監督から多大なプレッシャーがかかることも認めた。「どの監督もそうしたことはあるが、基本的には選手次第だ」とライネカーは付け加えた。 「監督は特に親善試合を辞退するよう、常にプレッシャーをかけてくるものだ。僕にも何度かあったが、その両方の機会で『絶対に無理だ』と断った」

シティにはまだ1試合の消化試合が残っているものの、首位アーセナルが現在9ポイントのリードを築いていることから、その行方はかつてないほど緊迫している。北ロンドンのチームは最近、ペップ・グアルディオラ率いるチームとのカラバオ・カップ決勝で敗退を喫したが、この結果は、トップレベルでの勝負がいかに紙一重であるかを痛感させるものとなった。シーズン終盤に向けて全選手を万全のコンディションで維持することは、明らかにアルテタ監督の最優先事項である。