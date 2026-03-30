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アーセナルの主力選手たちが相次いで代表戦を辞退する中、ゲイリー・リネカーはミケル・アルテタ監督に対し、彼が「サー・アレックス・ファーガソン」流の戦術を採用していると指摘した
アルテタはファーガソンの精神を受け継いでいるのか？
プレミアリーグ優勝争いは大詰めを迎えており、リネカーはアルテタ監督がチームを首位に留めるため、ありとあらゆる手立てを講じていると見ている。ポッドキャスト『The Rest is Football』に出演した元イングランド代表FWは、アルテタ監督の現在のチーム運営と、マンチェスター・ユナイテッドの伝説的監督サー・アレックス・ファーガソンが用いた悪名高い手法との間に類似点があると指摘した。
ファーガソン氏は代表戦期間中、選手たちを徹底して守り、主力選手が不必要な親善試合に出場しないよう圧力をかけることで知られていた。リネカーはエミレーツ・スタジアムでも同様の傾向が見られると指摘し、次のように述べている。「興味深いことに、現在アーセナルの選手数名が代表招集を辞退している。ブカヨ・サカとデクラン・ライスの両名が離脱した。彼らはウィリアム・サリバやガブリエル、その他1、2名の選手に加わった形だ。 アルテタ監督はここでサー・アレックスのような役割を果たしていると思う」
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10人の選手が北ロンドンに戻る
アーセナルで相次ぐ負傷者の多さは、リーグ全体で驚きを呼んでいる。週末にかけてその数は大幅に増え、スペイン代表MFのマルティン・ズビメンディが、代表招集から離脱したアーセナル選手として10人目となった。スペインサッカー連盟（RFEF）は、このプレイメーカーが右膝に違和感を感じているためロンドンに戻ることを確認し、エジプト戦での起用を見送ることを決定した。 ズビメンディは、サリバ、ガブリエル、サカといった主力選手に加え、イングランド代表のウインガーであるサカのチームメイトであるライスやマドゥエケらも名を連ねる長い離脱者リストに加わった。クラブ側はこれらが正当なコンディション上の懸念であると主張しているものの、これらの離脱は、サウサンプトンとの重要なFAカップ準々決勝や、迫りくるマンチェスター・シティとの優勝争いの決戦を目前に控えて発生している。
選手たちへのプレッシャー
イングランド代表として80試合に出場したライネカーは、監督がしばしば主導権を握るものの、最終的な決定権は多くの場合、ロッカールームにいる選手たちにあると認めた。しかし、公式戦のない期間にクラブに残るよう、クラブの監督から多大なプレッシャーがかかることも認めた。「どの監督もそうしたことはあるが、基本的には選手次第だ」とライネカーは付け加えた。 「監督は特に親善試合を辞退するよう、常にプレッシャーをかけてくるものだ。僕にも何度かあったが、その両方の機会で『絶対に無理だ』と断った」
シティにはまだ1試合の消化試合が残っているものの、首位アーセナルが現在9ポイントのリードを築いていることから、その行方はかつてないほど緊迫している。北ロンドンのチームは最近、ペップ・グアルディオラ率いるチームとのカラバオ・カップ決勝で敗退を喫したが、この結果は、トップレベルでの勝負がいかに紙一重であるかを痛感させるものとなった。シーズン終盤に向けて全選手を万全のコンディションで維持することは、明らかにアルテタ監督の最優先事項である。
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シアラーがアーセナルの判断を擁護する
リネカーが交代には戦術的な意図があったと即座に指摘した一方で、アラン・シアラーはこの状況に対してより理解を示す見解を示した。プレミアリーグ歴代最多得点記録保持者は、タイトル争い中の選手たちが歴史的な瞬間を目前に控えて、自身の負担を調整するのは当然のことだと述べた。「驚くことではない。よくあることだ。 彼の立場、クラブの立場から物事を捉える必要がある。彼らもその点を考慮し、歴史を刻もうとしているのだろう」とシアラーは述べた。アルテタ監督にとって、軽傷を負った選手たちを世界中を飛び回るのではなく、ロンドン・コルニーの管理された環境で回復させることは、アーセナルの22年ぶりの優勝を果たすか、それともまたしても最後の関門で敗れるかの分かれ目となるかもしれない。