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アーセナルの三冠争いが激化する中、ミケル・アルテタ監督は代表招集を辞退した11人の選手を擁護した
アルテタ監督が負傷者問題について言及
アーセナルが最近抱えるコンディション不良の問題の深刻さは、3月の代表戦期間中に大きな話題となった。プレミアリーグ全体で代表招集を辞退した選手のほぼ半数を、アーセナルが占めていたからだ。リーグ全体で代表招集を辞退した23人の選手のうち、11人がこの北ロンドンのクラブに所属しており、複数のタイトル獲得を目指すクラブが過度に慎重になりすぎているのではないかという議論を巻き起こした。
金曜日の記者会見で、アルテタ監督は代表チームとの連携について言及し、次のように述べた。「我々はほとんどの代表チームと非常に良好な関係とコミュニケーションを築いている。もちろん、トーマス（トゥヘル）ともそうだ。我々は常に全面的に協力してきた。各選手のコンディションを伝える際には、常に正直であり、医学的な判断を下さなければならなかった。結論がどうだったかは明らかだった。」
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代表チームへの選手の献身を擁護する
アルテタ監督は、選手たちが代表招集を回避するための言い訳を探しているという見方を即座に否定した。アーセナルが現在プレミアリーグで首位を走り、国内カップ戦でも勝ち進んでいる中、同監督は、選手たち自身は代表でプレーすることを切望していたものの、結局のところ、真の体調不良によって招集を逃すことになったと強調した。
「体調が万全で代表チームでプレーできる状態なら、出場しなければならない」と監督は付け加えた。「これほど多くの選手が代表に選出されたことは、我々にとって大きな誇りだ。選手たちは自国代表としてプレーすることを切望している。それが彼らにとってどれほど重要か、私は理解している。我々はそれを全面的に支持しており、可能な限り協力している」
アーセナルの負傷者リストの規模
アーセナルがマンチェスター・シティに敗れたカラバオ・カップ決勝の後、負傷者リストは大幅に増えた。ウィリアム・サリバとガブリエル・マガリャエスが、それぞれ足首と膝の故障で最初に離脱し、続いてマルティン・オデゴール、ユリエン・ティンバー、エベレチ・エゼが加わった。選手たちが合宿に参加すると状況はさらに悪化し、デクラン・ライス、ブカヨ・サカ、マルティン・ズビメンディら5人がロンドン・コルニーに早期に帰還した。
このリストには、レアンドロ・トロサール、ノニ・マドゥエケ、ピエロ・ヒンカピエなど、様々なポジションの才能ある選手たちが名を連ねている。アルテタ監督は、サウサンプトンとのFAカップ準々決勝に向けて、これらの主力選手のうち何人が出場可能になるかについては明言を避けており、セント・メリーズへの遠征を控えて、手札を隠したままだ。
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高まる野心と今後の試合日程
アーセナルがシーズン終盤の重要な局面を迎える中、アルテタ監督は、ローテーションとチームのコンディションが成功の鍵となることを明確に示している。3冠の可能性がまだ残されている中、監督はウェンブリーへの一歩を踏み出すべく、サウサンプトン戦を皮切りに、残りの全試合で可能な限り最強の布陣を敷くことに注力している。
「見ていてください。推測は皆さんにお任せします。結果は後で判断してもらえばいい」と、アルテタ監督はチーム編成についてこう述べた。「我々は今、あらゆる大会で勝利を収めるために、可能な限り最強の布陣を組まなければならない状況にあります。FAカップ決勝まであと2、3試合。その大会が我々にとってどれほど重要かは、よく分かっています」