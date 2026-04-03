アーセナルの三冠争いが激化する中、ミケル・アルテタ監督は代表招集を辞退した11人の選手を擁護した

アーセナルが最近抱えるコンディション不良の問題の深刻さは、3月の代表戦期間中に大きな話題となった。プレミアリーグ全体で代表招集を辞退した選手のほぼ半数を、アーセナルが占めていたからだ。リーグ全体で代表招集を辞退した23人の選手のうち、11人がこの北ロンドンのクラブに所属しており、複数のタイトル獲得を目指すクラブが過度に慎重になりすぎているのではないかという議論を巻き起こした。

金曜日の記者会見で、アルテタ監督は代表チームとの連携について言及し、次のように述べた。「我々はほとんどの代表チームと非常に良好な関係とコミュニケーションを築いている。もちろん、トーマス（トゥヘル）ともそうだ。我々は常に全面的に協力してきた。各選手のコンディションを伝える際には、常に正直であり、医学的な判断を下さなければならなかった。結論がどうだったかは明らかだった。」