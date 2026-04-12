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Tony Adams Tiger WoodsGetty Images
Donny Afroni

翻訳者：

アーセナルのレジェンド、トニー・アダムスが、依存症と闘うゴルフ界のアイコン、タイガー・ウッズを支援すると申し出た。

T. Adams
アーセナル
プレミアリーグ

アーセナルのレジェンド、トニー・アダムスは、タイガー・ウッズが直面する最新の危機を乗り越えるため、自身が運営する「スポーティング・チャンス」クリニックでの治療を申し出た。ウッズは先日フロリダで車が横転する事故に遭い、健康回復に専念するためマスターズを欠場している。

  • ゴルフ界のスーパースターに対する懸念が高まっている

    このオファーは、最近車を横転させる恐ろしい事故に遭ったウッズが、苦難の時期を経て受けたものだ。現場の報道によると、警察は彼の所持品から処方薬を発見したという。ウッズは薬物影響下での運転を否定しているものの、健康回復に専念するため公式競技から離脱した。彼は今週のマスターズ（5度優勝）への出場も辞退した。 警察報告書では、対応した警察官はウッズの目が充血し、瞳孔が「極端に拡大」していたと記している。これを受け、ジャック・ニクラウスは「行き詰まったら誰かの助けが必要だ」と警鐘を鳴らした。

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    アダムスが苦境にあるアイコンに手を差し伸べる

    ウッズの最近の自動車事故と法的問題を踏まえ、アダムスは自身のクリニックが彼に必要な安息の場を提供できると示唆した。現役時代にアルコール依存症と闘い、30年間断酒を続けるアダムスは、引退後、アスリートの依存症克服を支援している。

    アダムスはウッズの現状について英紙ザ・サン』にこう語った。「率直に言って、私は彼を依存症患者だと見ている。もし彼が私のリハビリ施設に来たいなら部屋は空いている。変わりたいなら、変われる。」

  • 過去の闘いの鏡像

    アダムスは、選手自身が準備できていなくても、世間のウッズへの関心は必要な一歩だと考える。ハイベリー時代、彼はアーセナル teammates の忠告を無視していた。「『おい、お前、問題を抱えてるぞ』と人々が言い始めているんだ」と、アダムスは否認の悪循環を断ち切る重要性を語る。

    「俺はそう言ってくれる連中をみんな避けてた。リー・ディクソンたちが『トーン、何やってんだ？』と言っても、『お前もキーオウンもちょっと変だ』としか思わなかった。 自分と向き合いたくないから、そういう人たちを無視したり遠ざけたりする。要は、彼は本当に自分と向き合いたくない。だから、僕たちはそんな態度を助長してはいけない」とアダムスは付け加えた。

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    スポーティング・チャンスの回復の歩み

    26年前に「スポーティング・チャンス」を設立して以来、アダムスは数え切れないほどのプロスポーツ選手をクリニックで診てきた。彼の経験則は、ウッズが自身の現実に向き合う覚悟がなければ回復はないと語る。アーセナルのレジェンドである彼は、特定の「居場所」を提供し、自分と同等の名声を持つ数少ないアスリートに直接手を差し伸べている。

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