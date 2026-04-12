アーセナルのレジェンド、トニー・アダムスが、依存症と闘うゴルフ界のアイコン、タイガー・ウッズを支援すると申し出た。

アダムスは、選手自身が準備できていなくても、世間のウッズへの関心は必要な一歩だと考える。ハイベリー時代、彼はアーセナル teammates の忠告を無視していた。「『おい、お前、問題を抱えてるぞ』と人々が言い始めているんだ」と、アダムスは否認の悪循環を断ち切る重要性を語る。

「俺はそう言ってくれる連中をみんな避けてた。リー・ディクソンたちが『トーン、何やってんだ？』と言っても、『お前もキーオウンもちょっと変だ』としか思わなかった。 自分と向き合いたくないから、そういう人たちを無視したり遠ざけたりする。要は、彼は本当に自分と向き合いたくない。だから、僕たちはそんな態度を助長してはいけない」とアダムスは付け加えた。