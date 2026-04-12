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アーセナルのレジェンド、トニー・アダムスが、依存症と闘うゴルフ界のアイコン、タイガー・ウッズを支援すると申し出た。
ゴルフ界のスーパースターに対する懸念が高まっている
このオファーは、最近車を横転させる恐ろしい事故に遭ったウッズが、苦難の時期を経て受けたものだ。現場の報道によると、警察は彼の所持品から処方薬を発見したという。ウッズは薬物影響下での運転を否定しているものの、健康回復に専念するため公式競技から離脱した。彼は今週のマスターズ（5度優勝）への出場も辞退した。 警察報告書では、対応した警察官はウッズの目が充血し、瞳孔が「極端に拡大」していたと記している。これを受け、ジャック・ニクラウスは「行き詰まったら誰かの助けが必要だ」と警鐘を鳴らした。
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アダムスが苦境にあるアイコンに手を差し伸べる
過去の闘いの鏡像
アダムスは、選手自身が準備できていなくても、世間のウッズへの関心は必要な一歩だと考える。ハイベリー時代、彼はアーセナル teammates の忠告を無視していた。「『おい、お前、問題を抱えてるぞ』と人々が言い始めているんだ」と、アダムスは否認の悪循環を断ち切る重要性を語る。
「俺はそう言ってくれる連中をみんな避けてた。リー・ディクソンたちが『トーン、何やってんだ？』と言っても、『お前もキーオウンもちょっと変だ』としか思わなかった。 自分と向き合いたくないから、そういう人たちを無視したり遠ざけたりする。要は、彼は本当に自分と向き合いたくない。だから、僕たちはそんな態度を助長してはいけない」とアダムスは付け加えた。
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スポーティング・チャンスの回復の歩み
26年前に「スポーティング・チャンス」を設立して以来、アダムスは数え切れないほどのプロスポーツ選手をクリニックで診てきた。彼の経験則は、ウッズが自身の現実に向き合う覚悟がなければ回復はないと語る。アーセナルのレジェンドである彼は、特定の「居場所」を提供し、自分と同等の名声を持つ数少ないアスリートに直接手を差し伸べている。