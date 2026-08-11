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アーセナルのレジェンドが、マンチェスター・ユナイテッドのスター、マーカス・ラッシュフォードの衝撃的なトレード案を支持
ディクソン、驚きのトレード案を提案
元イングランド代表でアーセナルのDFだったディクソンは、ラシュフォードとルイス＝スケリーを含むトレードは、断るにはあまりにも理にかなっていると考えている。この野心的な取引が実現すれば、ユナイテッドのFWはノースロンドンへ移籍し、アーセナルの若手はその逆でオールド・トラッフォードへ向かうことになる。ディクソンは、この取引が双方に利益をもたらし、ルイス＝スケリーには重要なトップチームでの出場機会を与え、同時にアルテタの戦力には経験豊富なクオリティーを加えることができるとみている。
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アルテタ、ラッシュフォードにとって理想的な指揮官と称賛される
このトレードを承認するかどうかについて語ったディクソンは、この動きが両選手にとって前向きな一歩になると支持した。ラシュフォードの力を最大限に引き出すうえで、アルテタのマネジメント力が鍵になると強調している。
「彼らを交換するかって？（マイルズ・ルイス＝スケリーとマーカス・ラシュフォードを）そうだな、たぶん私はそうすると思う」と、ディクソンは『BestBettingSites』に語った。 「これはマイルズ・ルイス＝スケリーを否定しているわけではない。彼に別の場所で自分のプレーの幅を広げる自由を与えるということだ。
「マーカス・ラシュフォードについて言えば、彼は支えを必要とする選手で、アルテタは彼にとって素晴らしい存在になるはずだ。愛情を与え、左サイドでプレーする自由を与える。そうなれば、彼がアーセナルのユニフォームを着る姿を見てみたい。彼が安定してトップクラスの選手かどうかについては懸念もあるが、今のアーセナルのスカッドを考えれば、いい補強になるだろう」
ラシュフォードのオールド・トラッフォード長期不在
そのFWは、ユナイテッドで長期にわたって戦列を離れている。ラッシュフォードがユナイテッドで最後に出場したのは、2024年12月12日に行われたヨーロッパリーグのビクトリア・プルゼニ戦で、これが通算426試合目だった。同月上旬にはエバートン戦で2得点を挙げ、マンチェスター・ユナイテッドでの通算得点を138に伸ばしていた。
18か月にわたって表舞台から遠ざかっているものの、ラッシュフォードは依然としてオールド・トラッフォード周辺で大きな話題であり続けている。もしマンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が再び本来の力を引き出せれば、クラブにとっては新戦力を加えたような感覚になるだろう。
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両クラブの今後はどうなるのか
ユナイテッドは、国内外の主要タイトル争いに再び割って入るべく、強い決意を維持している。ラシュフォードを再び最高の状態に戻すことは、その目標の中心にある。一方、アーセナルはアルテタの下で見せてきたここ最近の進歩をさらに発展させるべく、引き続きスカッドの層の厚さを見極めている。
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