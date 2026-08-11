アーセナルのレジェンドが、マンチェスター・ユナイテッドのスター、マーカス・ラッシュフォードの衝撃的なトレード案を支持

このトレードを承認するかどうかについて語ったディクソンは、この動きが両選手にとって前向きな一歩になると支持した。ラシュフォードの力を最大限に引き出すうえで、アルテタのマネジメント力が鍵になると強調している。

「彼らを交換するかって？（マイルズ・ルイス＝スケリーとマーカス・ラシュフォードを）そうだな、たぶん私はそうすると思う」と、ディクソンは『BestBettingSites』に語った。 「これはマイルズ・ルイス＝スケリーを否定しているわけではない。彼に別の場所で自分のプレーの幅を広げる自由を与えるということだ。

「マーカス・ラシュフォードについて言えば、彼は支えを必要とする選手で、アルテタは彼にとって素晴らしい存在になるはずだ。愛情を与え、左サイドでプレーする自由を与える。そうなれば、彼がアーセナルのユニフォームを着る姿を見てみたい。彼が安定してトップクラスの選手かどうかについては懸念もあるが、今のアーセナルのスカッドを考えれば、いい補強になるだろう」