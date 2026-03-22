アーセナルのレジェンドが、マックス・ダウマンがどのようにアドバイスを求め、自身のプレーについて不満を漏らしているかを明かす

このたゆまぬ意欲こそが、この有望株を他の選手たちとは一線を画している。最近負った足首の怪我から回復し、アーセナルでプレーする中で、彼の上達への渇望は依然として明らかだ。 ルートンの監督はこの爽快な姿勢を称え、次のように語った。「昨今は選手への配慮が過剰になりがちだ。だがマックスは常に挑戦を求めている。それは実に清々しい。彼は自分の長所を聞きたがらなかった――それは自分でも分かっていたからだ。彼が知りたがっていたのは、どうすれば上達できるかということだった」。トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表入りを目指す彼にとって、このマインドセットは極めて重要となるだろう。