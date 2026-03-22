Getty Images Sport
翻訳者：
アーセナルのレジェンドが、マックス・ダウマンがどのようにアドバイスを求め、自身のプレーについて不満を漏らしているかを明かす
新進気鋭の才能のための相談相手
ダウマンは頻繁にウィルシャーに連絡を取っている。ウィルシャーは、13歳の時にこの若者をU-18チームでデビューさせた人物だ。現在はルートン・タウンを指揮する34歳のウィルシャーは、今もなおこの攻撃的ミッドフィールダーにとって親しい相談相手であり続けている。 FAカップのマンスフィールド・タウン戦でマン・オブ・ザ・マッチ級の活躍を見せたにもかかわらず、この若き選手は不満を抱えていた。ウィルシャーは『ザ・サン』紙にこう語った。「僕とマックスはよく話しているんだ。最後に話したのはマンスフィールド戦の後で、彼は自分のパフォーマンスに満足していなかった。彼がそうなるのは分かっていたよ。だって、それが彼の性格だからね」
- Getty Images Sport
「本当に清々しい」――ウィルシャーがダウマンの姿勢を称賛
このたゆまぬ意欲こそが、この有望株を他の選手たちとは一線を画している。最近負った足首の怪我から回復し、アーセナルでプレーする中で、彼の上達への渇望は依然として明らかだ。 ルートンの監督はこの爽快な姿勢を称え、次のように語った。「昨今は選手への配慮が過剰になりがちだ。だがマックスは常に挑戦を求めている。それは実に清々しい。彼は自分の長所を聞きたがらなかった――それは自分でも分かっていたからだ。彼が知りたがっていたのは、どうすれば上達できるかということだった」。トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表入りを目指す彼にとって、このマインドセットは極めて重要となるだろう。
要求に関する内部情報
ウィルシャーは、アーセナルで若くして頭角を現した経験を持つ選手であり、ダウマンをどのようにサポートしようとしているかを明かした。彼は次のように説明した。「自分が若くしてチームに定着し、プレーしてきた経験をもとに、彼を助けようとしている。また、ミケル・アルテタ監督が求めていることを伝え、彼に少しでも有利な状況を作れるよう努めている。それでも彼は、謙虚な姿勢を保ち、懸命に努力し続ける必要がある。 「まだ改善の余地はあるし、マックス自身もそれを真っ先に認めるだろう。」
- Getty Images Sport
ダウマンの今後はどうなるのか？
ダウマンは先日、エバートン戦でロスタイムにゴールキーパーのジョーダン・ピックフォードを破り、2-0の勝利に貢献した。これにより、彼はわずか16歳73日という年齢で、同大会史上最年少の得点者となった。 では、この10代の若者の次なる目標は何か。彼は今、また別の歴史的な偉業達成の目前に立っている。もしカーバオ・カップの決勝でマンチェスター・シティと対戦する際、ウェンブリーのピッチに立つことができれば、彼は第二次世界大戦以降、国内主要大会の決勝に出場した最年少選手となる。
広告