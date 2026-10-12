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翻訳者：
アーセナルのユリエン・ティンバー、ベン・ホワイトとの「素晴らしい」競争を楽しむ。悪夢のような負傷経験も語る
オランダ代表選手、チーム内の競争を歓迎
ティンバーは、これまで度重なるコンディションの問題で実現しなかった、ホワイトとの右サイドバックの先発争いを歓迎している。25歳のDFは今季のリーグ戦でわずか3試合の出場にとどまっており、苦しい負傷離脱期間を経て、出場時間は慎重に管理されてきた。複数のポジションをこなせるオランダ人DFが完全な状態に戻れば、再び激しい優勝争いを続けようとするアルテタのチームにとって大きな力となる。
- Every Second Media
サイドバック、チーム全体で共有する強い意欲を強調
右サイドのポジション争いについて、ティンバーは互いに競い合うことがチームのために双方のレベルを高めると強調した。リーズ・ユナイテッド戦の試合終了後、報道陣に対してエミレーツ・スタジアムでともにプレーするベンをすぐに称賛した。「同じポジションで複数の選手が負傷している。時にはそういう不運もあると思う。僕たち二人が復帰し、コンディションも整ったことがうれしい。ベンは素晴らしい選手だ。僕たちは互いを高め合っていると思うし、それはチームがさらに上のレベルに進むためにも重要なことだ」
度重なる挫折が精神的な強さを試す
オランダ人DFのティンバーは、アーセナルがタイトル獲得を目指し、オランダ代表がワールドカップの舞台で戦う中、試合に出られず見守ることは精神的につらかったと認めた。試合後、報道陣にその苦しかった日々を振り返り、経験から学んだことを語った。「つらいことだった。プレーできるとき、コンディションが整っているとき、自分がどれほど幸運かを思い知らされる。
「チームが大きな目標に向かって戦っているのに、自分が望む形で力になれないのはつらい。それも学びの機会だけど、人生とはそういうものだと思う。僕は無事に乗り越えられた。僕たちも優勝できたし、それは素晴らしいことだ。今、復帰して再びプレーできる状態にあることをありがたく思う。プレーできないときに、そのありがたさに気づくんだ」
- Action Plus
ロンドンの強豪を待ち受ける大陸での試練
アーセナルは再び欧州の戦いに目を向け、10月13日（火）のチャンピオンズリーグ第2戦でフランスのリールをホームに迎える。アルテタ監督率いるチームは国内リーグで6試合を終えて勝ち点15を獲得し、2位につけており、自信を持ってこの一戦に臨む。欧州での目標とプレミアリーグでの戦いを両立させる上で、右サイドバックの選手をローテーションさせることが重要になる。
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