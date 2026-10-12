オランダ人DFのティンバーは、アーセナルがタイトル獲得を目指し、オランダ代表がワールドカップの舞台で戦う中、試合に出られず見守ることは精神的につらかったと認めた。試合後、報道陣にその苦しかった日々を振り返り、経験から学んだことを語った。「つらいことだった。プレーできるとき、コンディションが整っているとき、自分がどれほど幸運かを思い知らされる。

「チームが大きな目標に向かって戦っているのに、自分が望む形で力になれないのはつらい。それも学びの機会だけど、人生とはそういうものだと思う。僕は無事に乗り越えられた。僕たちも優勝できたし、それは素晴らしいことだ。今、復帰して再びプレーできる状態にあることをありがたく思う。プレーできないときに、そのありがたさに気づくんだ」