現在アーセナルでプレーするメリーノは、ドルトムントの若手有望株だった当時、モナコとのチャンピオンズリーグ準々決勝を前に、チームバスが爆発物による襲撃を受けた。爆発の知らせにサッカー界が衝撃を受ける中、メリーノは今回、あの出来事では大きな力に守られていたと感じていることを明かした。普段バスのどこに座っていたかを考えると、身体にけがを負わずに爆発を免れたのは信じられないほど幸運だったと認めている。

「守護天使がついているのだと思う。そもそも生きていられること自体、幸運なんだ」。当時20歳だったメリーノは『ザ・プレーヤーズ・トリビューン』にそう語った。この発言は『デイリー・メール』が引用している。

スペイン代表のメリーノは、爆発直後の様子も詳しく語った。チームメイトのマルク・バルトラが重傷を負い、他の選手たちも道路脇で起きている惨事を理解しようとする中、完全にショック状態に陥っていたという。恐ろしい瞬間を振り返り、メリーノはこう話した。「耳をつんざくような音がして、バスが横転しかけたのを覚えている。後ろを見ると、床に血が見えた。煙と叫び声も。その夜遅く、病院で手首にひどい切り傷を負ったマルク・バルトラを待っていたことを覚えている」