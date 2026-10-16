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アーセナルのミケル・メリーノ、2017年の凄惨なドルトムントのバス爆破事件で直前の座席交換が命を救ったと明かす
ドルトムントで九死に一生
現在アーセナルでプレーするメリーノは、ドルトムントの若手有望株だった当時、モナコとのチャンピオンズリーグ準々決勝を前に、チームバスが爆発物による襲撃を受けた。爆発の知らせにサッカー界が衝撃を受ける中、メリーノは今回、あの出来事では大きな力に守られていたと感じていることを明かした。普段バスのどこに座っていたかを考えると、身体にけがを負わずに爆発を免れたのは信じられないほど幸運だったと認めている。
「守護天使がついているのだと思う。そもそも生きていられること自体、幸運なんだ」。当時20歳だったメリーノは『ザ・プレーヤーズ・トリビューン』にそう語った。この発言は『デイリー・メール』が引用している。
スペイン代表のメリーノは、爆発直後の様子も詳しく語った。チームメイトのマルク・バルトラが重傷を負い、他の選手たちも道路脇で起きている惨事を理解しようとする中、完全にショック状態に陥っていたという。恐ろしい瞬間を振り返り、メリーノはこう話した。「耳をつんざくような音がして、バスが横転しかけたのを覚えている。後ろを見ると、床に血が見えた。煙と叫び声も。その夜遅く、病院で手首にひどい切り傷を負ったマルク・バルトラを待っていたことを覚えている」
- AFP
命を救った座席の調整
メリーノの証言で最も背筋が寒くなるのは、襲撃当日に座る場所を変えていたことだ。いつも通りなら、このMFは車内に大きな被害をもたらした飛散物をまともに受ける位置にいた。しかし、脚に少し違和感があり、襲撃犯が爆弾を起爆するわずか数分前に普段の席を離れていた。
「翌日、マルクの隣の席のヘッドレストに、巨大な破片が刺さっていたと聞いた。そこはいつも僕が座る席だ。その日は空いていた。脚が少し張っていて、前方の座席は背もたれを倒せた。だから、そちらに座ったんだ。それで命が助かったのかもしれない。だから、物事には起こる理由があると信じている」。アーセナルのメリーノは、爆発装置に詰められていた金属製のピンを間一髪で免れた経緯をそう説明した。
標的を絞った攻撃に公正な裁きを
爆破事件の捜査の結果、当局は犯行当時29歳だったセルゲイ・ヴェネルゴルトに行き着いた。ヴェネルゴルトはその後、28件の殺人未遂罪で起訴され、懲役14年の判決を受けた。裁判では、選手たちを殺すつもりはなく、襲撃後のクラブの株価下落から利益を得ようとしていたと主張した。
使われたのは、ヴェストファーレンシュタディオンへ向かう道沿いの生け垣に隠された、精巧なパイプ爆弾だった。被害を最大限にするための金属製のピンが詰められ、有効範囲は約100メートルに及んだ。チームに犠牲者が出なかったことは、メリーノが語る幸運を物語っている。それでも、あの恐ろしい夜に居合わせた人々には、身体と心の傷が残った。
- AFP
プレーするという物議を醸す決断
この出来事で最も物議を醸した点の一つは、UEFAが翌日の試合開催を強く求めたことだ。この決定に当時のトーマス・トゥヘル監督は猛反発した。命に関わる経験をしたばかりの選手たちは、これほど早く試合に臨める状態ではないと考えていた。ドイツ人指揮官は、心に傷を負った選手たちをピッチに戻す決定を下したUEFAには、選手への思いやりが欠けていると感じていた。
「UEFAがこの決定を下したことは、テキストメッセージで知らされた」とトゥヘル監督は当時語った。「我々に直接関わる決定が、スイスで下された。我々はこのことを忘れない。非常に嫌な気分だ。無力感がある。我々の考えには誰も関心を示さなかった。試合をすることについて、我々に意見を聞くこともなかった。出来事への反応は人それぞれだ。選手たちには試合に出ないという選択肢もあったが、誰もそれを選ばなかった」
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