アーセナルのミケル・アルテタ監督、動画が話題となったペンを用いた奇妙なトレーニングについて説明

アルテタ監督は型破りな発想で知られており、過去には電球やプロのスリを起用してチームに激励のメッセージを伝えたこともある。今回の手法に対する世間の関心は高いものの、44歳の同監督はペンに込められた具体的な比喩的な意味については明かすことを避け、その代わりにチームの一体化というより大きな目標に焦点を当てた。

スポルティング戦を前に、アルテタは次のように語った。「パニックになるのではなく、もしそれが起きたら、なぜ起きたのかを理解し、明確にすることだ。常に疑問符はつきものだが、それだけのことだ。 「今を生き、毎日結果を出さなければならない。それが我々が掲げる基準であり、我々のアイデンティティの一部であり、このサッカークラブの一部でもある。トレーニングには様々な要素が必要だ。そしてそれは、我々が伝えるメッセージや、チーム内で交わした妥協や約束と関連していなければならない。」