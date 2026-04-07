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アーセナルのミケル・アルテタ監督、動画が話題となったペンを用いた奇妙なトレーニングについて説明
アルテタのペン持ち練習
アーセナルのロンドン・コルニー練習場から、スター選手たちがグループに分かれてボールの保持を続けながら、指先で挟んだペンを落とさないようにする様子を捉えた映像が公開された。この異例のトレーニングは、リスボンで行われるスポルティングCPとの重要なチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に向けた準備の一環として行われた。この練習は、シーズン中のプレッシャーの高い時期に選手たちの精神的な鋭さを保つため、監督が導入してきた数々の風変わりな心理的・身体的トレーニングの最新版である。
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パニックよりも冷静さ
アルテタ監督は型破りな発想で知られており、過去には電球やプロのスリを起用してチームに激励のメッセージを伝えたこともある。今回の手法に対する世間の関心は高いものの、44歳の同監督はペンに込められた具体的な比喩的な意味については明かすことを避け、その代わりにチームの一体化というより大きな目標に焦点を当てた。
スポルティング戦を前に、アルテタは次のように語った。「パニックになるのではなく、もしそれが起きたら、なぜ起きたのかを理解し、明確にすることだ。常に疑問符はつきものだが、それだけのことだ。 「今を生き、毎日結果を出さなければならない。それが我々が掲げる基準であり、我々のアイデンティティの一部であり、このサッカークラブの一部でもある。トレーニングには様々な要素が必要だ。そしてそれは、我々が伝えるメッセージや、チーム内で交わした妥協や約束と関連していなければならない。」
シーズンをリセットする
プレミアリーグ首位のチームは、カラバオ・カップ決勝での屈辱的な敗北とFAカップからの敗退を経て、正念場を迎えている。そのため、こうした独創的な練習メニューの実施時期は特に重要な意味を持つ。アルテタ監督は、リーグ首位を9ポイント差で維持しつつ欧州大会への野心も両立させる中で、チームのアイデンティティを維持することが、シーズンが崩壊しないための鍵だと考えている。PK練習について具体的に問われると、監督は「それはロッカールームの話だ」と付け加えた。
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欧州における重要な試金石
アーセナルは、今シーズンのチャンピオンズリーグでホーム戦5試合すべてに勝利しているスポルティングを相手に、厳しい戦いを強いられることになる。 アーセナルは、ポルトガルでの不振な戦績を克服しなければならない。欧州カップ戦のノックアウトステージにおいて、ポルトガルのチームをアウェイで破ったことが一度もない（4分2敗）のだ。直近では2024年にFCポルトに0-1で敗れている。このリスボン遠征は、わずか12日後に控える、優勝を左右する可能性のあるエティハド・スタジアムでの一戦に向けた、重大な意味を持つ調整試合となる。