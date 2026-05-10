アーセナルのミケル・アルテタ監督は、デビッド・ラヤに対する「明らかなファウル」を理由にウェストハムの同点ゴールを無効とした審判団の「勇気ある」判定を「称賛」した。

アーセナルはレアンドロ・トロサールの終盤のゴールで勝ち越し、優勝へ大きく前進した。しかし96分、カラム・ウィルソンが同点弾を押し込み、試合は振り出しに。VARチェックの結果、GKラヤへのファウルが認められ、ゴールは取り消された。

アルテタ監督は「レフェリーの判定は勇気があったが、シーズン通しての基準と一致している」と語った。

「批判すべきときは批判してきた。今日は少なくとも、審判が静かな環境で判断し、正しい判定を下せるよう明確な材料を提供してくれた点で彼らを称賛したい」