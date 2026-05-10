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アーセナルのミケル・アルテタ監督は、デビッド・ラヤに対する「明らかなファウル」を理由にウェストハムの同点ゴールを無効とした審判団の「勇気ある」判定を「称賛」した。
アルテタ監督、審判団の戦略的な判断を称賛
アーセナルはレアンドロ・トロサールの終盤のゴールで勝ち越し、優勝へ大きく前進した。しかし96分、カラム・ウィルソンが同点弾を押し込み、試合は振り出しに。VARチェックの結果、GKラヤへのファウルが認められ、ゴールは取り消された。
アルテタ監督は「レフェリーの判定は勇気があったが、シーズン通しての基準と一致している」と語った。
「批判すべきときは批判してきた。今日は少なくとも、審判が静かな環境で判断し、正しい判定を下せるよう明確な材料を提供してくれた点で彼らを称賛したい」
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ロスタイムに「明らかな誤審」が訂正された
カヴァナフ主審がピッチサイドのモニターで17回も映像を確認したことにウェストハムは激怒。しかしアルテタ監督は、映像が明らかな反則を示していると主張した。
このプロセスはタイトル争いの不公正を防ぐとアーセナル監督は主張した。
「あの角度なら明らかな誤審だ。フリーキックで、ゴールは取り消すべきだった。難しい判断をした彼らを称えたい。今日は審判の大変さを痛感した。2つのビッグクラブの運命を決める瞬間だからね」
トロサールが得点不振を脱し、ラヤが好守を見せる
物議を醸した判定は、トロサールが先頭に立ったアーセナルの粘り強い戦いをやや曇らせた。ベルギー人FWは26試合ぶりとなるゴールで試合終了7分前に決勝点を奪った。
一方、ラヤは好セーブ連発でチームを救った。VARの判定前、0-0の場面ではマテウス・フェルナンデスの1対1を阻止していた。
アルテタ監督は、GKの活躍とVARの判定を「優勝を左右する2つの転機」と位置づけ、「タイトルを獲るには、決定的な瞬間と、それを生み出す選手が必要だ。デビッドもマーティン・オデガードも、勝利をもたらした」と語った。
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混乱と怪我を乗り越えて
この勝利には代償があった。アーセナルはベン・ホワイトとリカルド・カラフィオリの負傷により、混乱した後半を戦った。
アルテタ監督はマルティン・ズビメンディを投入し、デクラン・ライスを右SBに移動させたが、その布陣変更後にチームが勢いを失ったと認めた。この変更は、ハーフタイム後にクリスティアン・モスケラが守備を安定させるまで効果を発揮しなかった。
アルテタ監督は「立ち上がりは良かった。3度の決定機を生かせず、ホワイトの負傷で対応を迫られた」と振り返った。
ハーフタイムにはカラフィオリも交代させなければならず、さらに理想的な状況とは言えなかった。それでも、これらの交代でチームは勇気を見せたと思う」