アーセナルのミケル・アルテタ監督は、エバートン戦で歴史的なプレミアリーグのゴールを決めたマックス・ダウマンについて、「世界最高の相手」に対しても通用すると語った。

試合の転機となったのは、残り15分でダウマンが投入されたことだった。アルテタ監督はこの交代について、この若き選手の並外れた冷静さとトレーニングでの好調ぶりを理由に挙げ、「下した決断は実行に移さなければならない。彼が毎日トレーニングに励む姿を見ればわかる。彼は、私の考えでは世界最高のディフェンダーたちを相手に練習しているのだから」と語った。

監督は次のように指摘した。「彼にとっての瞬間だった。おそらく、彼はその場の雰囲気や相手、試合の流れに動じないからだ」。アーセナルの精鋭ディフェンダーたちと対峙しても、この16歳の選手が活躍できることを強調した。