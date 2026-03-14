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Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
خالد محمود

翻訳者：

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、エバートン戦で歴史的なプレミアリーグのゴールを決めたマックス・ダウマンについて、「世界最高の相手」に対しても通用すると語った。

ミケル・アルテタ監督は、エバートン戦（2-0）でプレミアリーグ史上最年少得点者となった16歳のマックス・ダウマンを称賛した。同監督は、この若き才能を起用した理由について、「直感」だったと明かし、彼が毎日のトレーニングで「世界最高の選手たち」を相手に実力を証明しているからだと語った。この歴史的な勝利により、アーセナルは首位を10ポイント差で独走することとなった。

  • エミレーツでの感動的な瞬間

    激戦の末の勝利を受け、アルテタ監督はその場の雰囲気とこの結果の重要性に心を動かされた様子だった。アーセナルがエバートンの頑強な守備をようやく崩した終盤の劇的な展開を振り返り、同監督はこの日の試合を「センセーショナル」であり、自身がベンチで経験した中で「最高の瞬間の一つ」だと評した。 前半だけで13本のシュートを放ったにもかかわらず、アルテタ監督はここ数ヶ月のチームの並外れた意欲を指摘し、チームが突破口を見出せると確信していた。その突破口はついに89分に訪れた。マックス・ダウマンのクロスにジョーダン・ピックフォードがミスを犯し、ギョケレスが空いたゴールにボールを流し込んだのだ。 その直後、この16歳の選手は、終盤のコーナーキックをクリアすると、驚異的な75ヤードの独走を繰り広げ、無人のゴールにボールを流し込み、歴史に名を残す活躍を見せた。

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  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    10代の若者を信頼するという決断

    試合の転機となったのは、残り15分でダウマンが投入されたことだった。アルテタ監督はこの交代について、この若き選手の並外れた冷静さとトレーニングでの好調ぶりを理由に挙げ、「下した決断は実行に移さなければならない。彼が毎日トレーニングに励む姿を見ればわかる。彼は、私の考えでは世界最高のディフェンダーたちを相手に練習しているのだから」と語った。 

    監督は次のように指摘した。「彼にとっての瞬間だった。おそらく、彼はその場の雰囲気や相手、試合の流れに動じないからだ」。アーセナルの精鋭ディフェンダーたちと対峙しても、この16歳の選手が活躍できることを強調した。

  • 代役の方への簡単な説明

    緊張感が最高潮に達したその時、アルテタ監督がベンチに向けて発したメッセージは驚くほど明快だった。彼はダウマンやヴィクトル・ギョケレスら控え選手に対し、「行って、自分の役割を果たし、この試合を勝ち取ってこい」と激励した。監督は、チームが打開策を模索している時こそ、選手たちが「特別な何か」を発揮してくれることを期待していると強調した。

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    騒ぎの中でも冷静さを保つ

    ダウマンが16歳73日でリーグ史上最年少得点者となったことに沸き立つ熱狂にもかかわらず、アルテタ監督は早々に期待を冷やした。このアカデミーのスター選手が近いうちに先発出場できるかとの問いに、監督は「落ち着いて！ 現実を見据えて、この一日を楽しみましょう」と答えた。 その代わりに彼はチームの団結力に焦点を当て、選手たちが「最後の試合であるかのように」あらゆる大会で戦い続けている「勝利への渇望」を称賛した。

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