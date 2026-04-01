Getty
翻訳者：
アーセナルのマイレス・ルイス＝スケリーとイーサン・ヌワネリがイングランドU-21代表としてモルドバに大勝した試合で輝かしい活躍を見せたことを受け、リー・カーズリーが両選手の「相性の良さ」を絶賛した
アーセナルのスター選手たちがモルドバを圧倒した
イングランドU-21代表はノリッジで圧勝を収めたが、その原動力となったのは、アーセナル所属の2人の若手選手間の絶妙な連携だった。インバーテッド・レフトバックとしてプレーしたルイス＝スケリーは、ヌワネリの先制点を演出しただけでなく、その後30ヤードにわたる華麗なドリブル突破から、同選手への2点目をアシストする見事なプレーを見せた。 両選手の息の合った連携プレーは、アーセナルでの激しいポジション争いによりトップチームでの出場機会が限られていた困難な時期を経て、力強いアピールとなった。
- Getty Images Sport
カーズリー、特別な絆を称える
イングランドU-21代表のカーズリー監督は、この2人がアーセナルのユースシステムで共に育ってきたという共通の経歴がもたらすメリットをいち早く指摘した。各年代のチームで共に成長してきた彼らは、混戦の中でも互いの位置を的確に見つけ出すことができ、モルドバの守備陣にとっては手に負えない存在となった。 カーズリー監督は次のように語った。「マイルズは各年代のチームで成長していく姿を何度も見てきたが、彼とイーサンは本当に息が合っている。狭いスペースでも互いの位置を把握し合えるようで、ピッチ内外で素晴らしい関係性を築いている。」
道を進む
この2人の国際舞台での活躍は、彼らの若きキャリアにおける重要な局面と重なっている。ルイス＝スケリーはプレミアリーグでの出場機会不足に苦しみ、ヌワネリはマルセイユへのレンタル移籍をこなしているからだ。今シーズンはトップチームでの出場機会が限られているものの、カーズリーは、彼らの成長とリズムを維持するためには、代表戦でプレーさせることこそが不可欠だと主張している。
彼は次のように付け加えた。「[マイルズ]はアーセナルからトップチームへ、非常に早い段階で抜擢された。しかし現在はアーセナルで出場機会が得られていない状況にあるため、彼にとっては絶好のタイミングだった。 私がコントロールできるのは、代表レベルで彼に与える出場時間だ。短期間で2試合フル出場（90分間プレー）できたことは、アーセナルに戻る彼にとって、今まさに良い準備となっている。」
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
ヌワネリは今後フランスに戻り、マルセイユのリーグ・アン上位4位入りを目指す戦いに加わる一方、ルイス＝スケリーは、激しい優勝争いを繰り広げているアーセナルのチームに復帰する。 ルイス＝スケリーは、間近に迫ったサウサンプトンとのFAカップ準々決勝において、ミケル・アルテタ監督の先発メンバー入りを果たす貴重なチャンスを得るかもしれない。この一戦は、リーグ戦での出場時間を増やすための重要な試金石となる。ルイス＝スケリーとヌワネリの両選手は、今夏のワールドカップを控え、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督の目に留まることを依然として期待している。