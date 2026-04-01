アーセナルのマイレス・ルイス＝スケリーとイーサン・ヌワネリがイングランドU-21代表としてモルドバに大勝した試合で輝かしい活躍を見せたことを受け、リー・カーズリーが両選手の「相性の良さ」を絶賛した

この2人の国際舞台での活躍は、彼らの若きキャリアにおける重要な局面と重なっている。ルイス＝スケリーはプレミアリーグでの出場機会不足に苦しみ、ヌワネリはマルセイユへのレンタル移籍をこなしているからだ。今シーズンはトップチームでの出場機会が限られているものの、カーズリーは、彼らの成長とリズムを維持するためには、代表戦でプレーさせることこそが不可欠だと主張している。

彼は次のように付け加えた。「[マイルズ]はアーセナルからトップチームへ、非常に早い段階で抜擢された。しかし現在はアーセナルで出場機会が得られていない状況にあるため、彼にとっては絶好のタイミングだった。 私がコントロールできるのは、代表レベルで彼に与える出場時間だ。短期間で2試合フル出場（90分間プレー）できたことは、アーセナルに戻る彼にとって、今まさに良い準備となっている。」