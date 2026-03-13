アーセナルのプレースタイルに対する批判について、デビッド・モイーズ監督がミケル・アルテタを擁護。「すべてのチームが『美しいサッカー』をできるわけではない」とエバートンの指揮官は語った。

土曜日にプレミアリーグでアーセナルとのアウェイ戦を控えたエバートンのモイーズ監督は、批判者たちに対し、なぜアーセナルの強みが弱点として捉えられているのかと疑問を呈した。「君たちが言っていること、一体どういうことなんだ？ セットプレーが得意だからといって、それを問題であるかのように言っているじゃないか」と、トフィーズの指揮官は述べた。彼は、フィジカルの強さとセットプレーの熟練度が、イングランドサッカーの成功を支えてきた歴史的な柱であることを強調した。 統計も彼の主張を裏付けている。今シーズン、アーセナルはセットプレーからリーグ最多となる21得点を挙げている一方、全大会通算100得点のうちオープンプレーからの得点はわずか35にとどまっており、その戦術的な決定力を証明している。