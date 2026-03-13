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アーセナルのプレースタイルに対する批判について、デビッド・モイーズ監督がミケル・アルテタを擁護。「すべてのチームが『美しいサッカー』をできるわけではない」とエバートンの指揮官は語った。
「美しいゲーム」への執着
土曜日にプレミアリーグでアーセナルとのアウェイ戦を控えたエバートンのモイーズ監督は、批判者たちに対し、なぜアーセナルの強みが弱点として捉えられているのかと疑問を呈した。「君たちが言っていること、一体どういうことなんだ？ セットプレーが得意だからといって、それを問題であるかのように言っているじゃないか」と、トフィーズの指揮官は述べた。彼は、フィジカルの強さとセットプレーの熟練度が、イングランドサッカーの成功を支えてきた歴史的な柱であることを強調した。 統計も彼の主張を裏付けている。今シーズン、アーセナルはセットプレーからリーグ最多となる21得点を挙げている一方、全大会通算100得点のうちオープンプレーからの得点はわずか35にとどまっており、その戦術的な決定力を証明している。
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プレミアリーグにおける「華やかさ」対「単調さ」
モイーズ監督は引き続き自身の采配を擁護し、常に美的な完璧さを求めることは非現実的であり、スポーツそのものに悪影響を及ぼす可能性があると主張した。「彼らはフィジカルに強く、タフなチームだ。それ自体に何の問題もないと思う――それはサッカーの一部だからだ。世間には『誰もが美しいサッカーをすべきだ』とか『すべてが完璧でなければならない』といった風潮がある。 もし皆がそうしていたら、つまらないものになってしまうだろう」と彼は付け加え、戦術の多様性の必要性を強調した。
批評を超えて進化する
モイーズは、かつての教え子をトップリーグ屈指の優れた指導者の一人だと即座に評した。彼は、このスペイン人監督がアーセナルを、様々な方法で勝利を収められる強固な組織へと見事に変貌させたことを指摘した。「この国には信じられないほど素晴らしい監督たちがいて、ミケルもその一人だ。彼らはこの国に来て、自らの実力を示してくれた。 「常にその状態を維持し続けられないかもしれないが、ミケルはチームを進化させ、次の段階へと引き上げることができた」とモイーズは詳しく語った。
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エバートンにとって朗報となる怪我からの復帰
モイーズ監督はアルテタ監督を称賛する一方で、エミレーツ・スタジアムでの厳しい一戦を控えるエバートンのチーム状況についても言及した。トフィーズは、今シーズン活躍しているジャラッド・ブラントウェイトの復帰を期待している。ポルトガルでの最近の合宿を欠場していたこのセンターバックは、復帰の可能性について現在評価が行われている。現在「スタイル」を巡る議論が続いているとはいえ、依然として脅威的な攻撃力を誇るアーセナルを封じ込める上で、彼の存在は極めて重要となるだろう。
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